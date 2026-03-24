ケイト・スコットの夫マリクが、ティエリ・アンリのボクシングデビューを支援すると申し出たが、デオンテイ・ワイルダーの元トレーナーはロイ・キーンとの提携を否定した

二人の絆は、プロとしての尊敬の念にとどまらない。スコットは、CBSスポーツのチャンピオンズリーグ番組でヘンリーと共演しているケイトとの結婚式を控えた際、ヘンリーからFaceTimeで連絡があったという深い個人的なつながりを明かした。この関係から、スコットは、もしヘンリーがボクシンググローブをはめる決心をした際には、自身の世界クラスのコーチングを提供すると申し出ている。

アクション・ネットワークの取材に対し、スコットは次のように語った。「ティエリ・アンリが新たな体格を手に入れた今、ボクシングの試合を検討するべきか？ もちろんそうだ。なぜなら、体格の面を除いても、彼には高いレベルで戦うために必要な、強靭な精神力があるからだ。 彼の新しい体格を見ると、そのことについて話すと、彼は糖分の摂取を減らしたと教えてくれる。本当に献身的に取り組んでいる証拠だ。彼は基本的に、みんなにも糖分を減らしてほしいと思っている。

「つい先日も彼とこの件について話していたんだけど、彼は『マリク、1ヶ月か2ヶ月だけ試してみてよ。気づいたら気分が良くなっているはずだ』と言っていた。 彼は本当に本気なんだ。そして、その努力は彼に報いられている。彼の体格を見ればわかるように、彼は最高のコンディションにある。彼の精神力や、今の自分になるために乗り越えてきた数々の困難を考えると、それこそがファイターになるために必要な資質だと思う。そして、アンリにはそれを実現する資質がある。ボクシングに限らず、彼が選んだどんなスポーツでもね。 もしティエリ・アンリがボクシングに関わることに興味を持ち、私の助けを必要とするなら、スーパーマンが着替えるよりも速く駆けつけるよ。間違いなく、そうして彼を助けるつもりだ。