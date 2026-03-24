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ケイト・スコットの夫マリクが、ティエリ・アンリのボクシングデビューを支援すると申し出たが、デオンテイ・ワイルダーの元トレーナーはロイ・キーンとの提携を否定した
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ヘンリーの戦闘能力と体格
ヘンリーはピッチ上での運動能力の高さで長年称賛されてきたが、最近の体型の変化は格闘技界の関係者の注目を集めている。 元ワールドカップ優勝者の彼は、引退後もトップレベルのコンディションを維持するため、砂糖を完全に断つなど、厳格な食事管理を中心とした規律ある生活を送っている。この献身的な姿勢は、ヘビー級のノックアウトアーティスト、ワイルダーの元トレーナーであるマリックの目にも留まった。スコットは、ヘンリーの精神的な強さと健康に対する規律正しさゆえに、サッカーのピッチからボクシングのリングへの移行はスムーズに進むだろうと確信している。
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アーセナルのレジェンドに向けた「スーパーマン」級のオファー
二人の絆は、プロとしての尊敬の念にとどまらない。スコットは、CBSスポーツのチャンピオンズリーグ番組でヘンリーと共演しているケイトとの結婚式を控えた際、ヘンリーからFaceTimeで連絡があったという深い個人的なつながりを明かした。この関係から、スコットは、もしヘンリーがボクシンググローブをはめる決心をした際には、自身の世界クラスのコーチングを提供すると申し出ている。
アクション・ネットワークの取材に対し、スコットは次のように語った。「ティエリ・アンリが新たな体格を手に入れた今、ボクシングの試合を検討するべきか？ もちろんそうだ。なぜなら、体格の面を除いても、彼には高いレベルで戦うために必要な、強靭な精神力があるからだ。 彼の新しい体格を見ると、そのことについて話すと、彼は糖分の摂取を減らしたと教えてくれる。本当に献身的に取り組んでいる証拠だ。彼は基本的に、みんなにも糖分を減らしてほしいと思っている。
「つい先日も彼とこの件について話していたんだけど、彼は『マリク、1ヶ月か2ヶ月だけ試してみてよ。気づいたら気分が良くなっているはずだ』と言っていた。 彼は本当に本気なんだ。そして、その努力は彼に報いられている。彼の体格を見ればわかるように、彼は最高のコンディションにある。彼の精神力や、今の自分になるために乗り越えてきた数々の困難を考えると、それこそがファイターになるために必要な資質だと思う。そして、アンリにはそれを実現する資質がある。ボクシングに限らず、彼が選んだどんなスポーツでもね。 もしティエリ・アンリがボクシングに関わることに興味を持ち、私の助けを必要とするなら、スーパーマンが着替えるよりも速く駆けつけるよ。間違いなく、そうして彼を助けるつもりだ。
キーンにとって、その扉は閉ざされた
ヘンリーにとっては門戸が広く開かれている一方で、スコットはキーンを自身の陣営に迎え入れるつもりはまったくない。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドと元世界王者カール・フロッチとのエキシビションマッチの可能性については、スコットは全く興味を示していない。
「私が関心があるのはハイレベルなボクシングだけだ。妻にこの話をすれば、彼女は私がハイレベルなボクシングに専念することを望んでいる。結婚した今、私は自分のことだけでなく、妻が納得できることもすべて考慮している」と彼は語った。「妻が納得できるのは、私がハイレベルなボクサーを指導することであり、有名人や他のスポーツ選手をハイレベルなレベルで指導することではない」
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殿堂入りの野望
スコットは現在、リングサイドの偉大な指導者の一人としての名声を確固たるものにすることに注力している。すでにヘビー級界の頂点で実績を残してきた彼は、異階級対決のような派手な試合よりも、殿堂入りを目指している。トレーナーは次のように締めくくった。「彼女［ケイト］は、私の情熱と、指導に対する真剣さ、そしていつか殿堂入りトレーナーとなり、偉大なコーチとして認められることを目指していることを理解してくれている。」