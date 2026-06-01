Chelsea FC
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ケイティ・マッケイブがチェルシーに加入！アイルランド代表主将は、ロンドンのライバル・アーセナルを退団し、フリー移籍で加入した。
ロンドンの二極化を横断する大規模な動き
欧州サッカーで安定した活躍を続ける30歳の選手は、2029年6月までの契約に正式にサインした。チェルシーはさらに1年の延長オプションも盛り込み、アイルランド代表の彼女は当面、チームのタイトル獲得に欠かせない戦力だ。
キングスミードーへの加入はチェルシーの本気度を示す。北ロンドンで10年近くプレーしたサイドバックが直接のライバルへ移籍したことで、WSLの優勝争いはさらに面白くなった。チェルシーは女子サッカー界の頂点での支配を維持する。
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マッケイブのブルースとの幼少期からのつながり
ダブリン出身のスターにとって、今回の移籍は個人的な意味が大きい。家族のルーツが西ロンドンのクラブと深く結ばれているからだ。彼女は公式メディアに語った。「キャリアの新しい章が始まります。今、その準備は整っています」。そして続けた。「早くプレーして、チェルシーのファンにこのエンブレムのために全力を尽くす覚悟を示したいです」。
彼女はまた、ホームのスタンフォード・ブリッジでサポーターと共に戦う日を楽しみにしている。「ピッチに立ち、皆さんと共に戦うのがとても楽しみです。このクラブは長年成功を収めてきました。その歴史に新たな栄光を加えたいです」と語った。
アーセナル、輝かしい時代の終焉
この移籍でアーセナルでの伝説的キャリアに幕が下りた。マッケイブは300試合以上に出場し36得点を挙げた。 在籍中にはWSL、女子FAカップ、2025年の女子CLで優勝。2021年と2023年にはクラブの年間最優秀選手に選ばれた。
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リーダーシップと国際的な実績
クラブでの活躍に加え、マッケイブはアイルランド代表の先駆者だ。21歳で最年少キャプテンに就任し、通算105試合で34得点を記録している。2023年にはチームを史上初の女子ワールドカップ出場へ導き、カナダ戦ではコーナーキックを直接決めて大会初得点を挙げた。 この活躍でバロンドール最終候補に入り、2000年のロイ・キーン以来、アイルランド人として初めてノミネートされた。