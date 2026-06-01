ケイティ・マッケイブがチェルシーに加入！アイルランド代表主将は、ロンドンのライバル・アーセナルを退団し、フリー移籍で加入した。

欧州サッカーで安定した活躍を続ける30歳の選手は、2029年6月までの契約に正式にサインした。チェルシーはさらに1年の延長オプションも盛り込み、アイルランド代表の彼女は当面、チームのタイトル獲得に欠かせない戦力だ。

キングスミードーへの加入はチェルシーの本気度を示す。北ロンドンで10年近くプレーしたサイドバックが直接のライバルへ移籍したことで、WSLの優勝争いはさらに面白くなった。チェルシーは女子サッカー界の頂点での支配を維持する。