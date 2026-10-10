ネヴィルは時期の見通しにとどまらず、有罪評決が維持された場合にマンチェスターのクラブがどのような処分を受けるべきかについて、自身の考えを具体的に示した。特に取締役会レベルでの責任追及と過去のタイトルに言及し、壊滅的な制裁の組み合わせを求めた。

「オーナーは去るべきだし、該当期間のタイトルは剥奪されるべきだ。そして複数年にわたる勝ち点剥奪処分が科されるべきだ」と彼は述べた。「私が取締役兼オーナーとして従わなければならないのと同じ基準が一貫して適用されるのであれば、オーナーや幹部がその地位にとどまるのは難しくなるだろう」

一方でネヴィルは、シティをイングランドのフットボールピラミッドの下位まで突き落とすという考えは退けた。「マンチェスター・シティをリーグ1やリーグ2に降格させることに、私はそこまでこだわっているわけではない。私はクラブにプレミアリーグへ戻ってきてほしい。今朝、あるシティファンと話したが、その人はサポーターたちが日曜日にレトロユニホームを着て、クラブを愛していること、そして必要ならかつていた場所に戻る覚悟があることを示すと言っていた。もし彼らがそうするのなら、幸運を祈る」

ただし彼は、オーナー交代を強制することがピッチ外にまで大きな衝撃を及ぼすことは認めた。「ただ、プレミアリーグや政治家、規制当局がオーナー排除の影響を懸念する理由は理解できる。クラブにとっても、街にとっても、そしてマンチェスター東部にとっても、経済的な影響は莫大なものになるだろう。私が起こるべきだと考える処分について明確にしてきたとしても、そうした文脈がある」



