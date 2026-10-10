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ゲーリー・ネビル、マンチェスター・シティの控訴が長引けば「大騒動」になると警告 マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは3つの処分を要求
シティ、画期的判決を不服として控訴
マンチェスター・シティは最近、プレミアリーグから科された115件の財務違反容疑のうち114件で有罪と判断された。エティハドのクラブはこの前例のない裁定に対して迅速に控訴を申し立てており、これにより新たな審理が行われることになった。
当初の有罪評決が出たにもかかわらず、現時点で制裁はまだ確定していない。大幅な勝ち点剥奪やタイトル剥奪、さらには降格処分に至る可能性まで、さまざまな処分がイングランドサッカー界で広く議論されている。
シティが潔白の証明を目指して争う中、新たな法的手続きのスケジュールは依然として不透明だ。しかし、この控訴手続きがシーズン終盤までもつれ込む可能性が浮上したことで、関係者や識者の間では深刻な懸念が広がっている。
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時期に関する警告
ネヴィルは『Overlap Daily』で、この状況が今季の佳境に影を落とすことは許されないと強調した。元マンチェスター・ユナイテッド主将は、大会の公正性を守るためにも、春先までに明確な結論が出されなければならないと主張した。
「マンチェスター・シティが今季リーグ優勝するのを見るのは、サッカー界の誰にとっても非常に難しいことになるだろう」とネヴィルは説明した。「心理的に見ても、それはこの競技にとって大きな問題になる。プレミアリーグはこれをシーズン終了まで長引かせることはできないと思う。もし判断が示されないまま、5月にマンチェスター・シティがプレミアリーグのトロフィーを掲げるようなことになれば、大騒動になるだろう」
さらにこう続けた。「この件は2月か3月までに扱われなければならない。適正な手続きは踏まれなければならないし、シティは嫌疑を免れると信じている。だから今後どうなるか見ていくことになる。ただ、評決が出ないままシーズンの終わりを迎え、マンチェスター・シティがタイトルを獲得するようなことはあってはならない」
三重処罰の要求
ネヴィルは時期の見通しにとどまらず、有罪評決が維持された場合にマンチェスターのクラブがどのような処分を受けるべきかについて、自身の考えを具体的に示した。特に取締役会レベルでの責任追及と過去のタイトルに言及し、壊滅的な制裁の組み合わせを求めた。
「オーナーは去るべきだし、該当期間のタイトルは剥奪されるべきだ。そして複数年にわたる勝ち点剥奪処分が科されるべきだ」と彼は述べた。「私が取締役兼オーナーとして従わなければならないのと同じ基準が一貫して適用されるのであれば、オーナーや幹部がその地位にとどまるのは難しくなるだろう」
一方でネヴィルは、シティをイングランドのフットボールピラミッドの下位まで突き落とすという考えは退けた。「マンチェスター・シティをリーグ1やリーグ2に降格させることに、私はそこまでこだわっているわけではない。私はクラブにプレミアリーグへ戻ってきてほしい。今朝、あるシティファンと話したが、その人はサポーターたちが日曜日にレトロユニホームを着て、クラブを愛していること、そして必要ならかつていた場所に戻る覚悟があることを示すと言っていた。もし彼らがそうするのなら、幸運を祈る」
ただし彼は、オーナー交代を強制することがピッチ外にまで大きな衝撃を及ぼすことは認めた。「ただ、プレミアリーグや政治家、規制当局がオーナー排除の影響を懸念する理由は理解できる。クラブにとっても、街にとっても、そしてマンチェスター東部にとっても、経済的な影響は莫大なものになるだろう。私が起こるべきだと考える処分について明確にしてきたとしても、そうした文脈がある」
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最終判断を待っている
控訴が正式に申し立てられたことで、プレミアリーグとマンチェスター・シティは新たな法廷闘争に向けた準備を進めている。最終的な結論は新たな審理によって左右されるが、決着までの正確な時期は依然として苛立たしいほど不透明なままだ。
統括団体にとって当面の課題は、ネビルが懸念するまさにその事態を避けるため、この手続きを加速させることにある。最終的な裁定が下されるまでは、不確実性という暗い影がイングランドのトップリーグと現在の優勝争いの上に引き続き重くのしかかることになる。
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