「ゲータレードのボトルにアルコール」：FCバルセロナのトリプル受賞選手をめぐる衝撃的な暴露

フレブは1年前、アーセナルからバルセロナへ1700万ユーロで移籍していた。ペップ・グアルディオラ監督の下、当時28歳だったこのMFは、スーパースターのリオネル・メッシを擁する伝説的なチームの一員としてトリプルクラウンを達成したものの、自身は控え選手という立場から抜け出すことはできなかった。 バルサでの36試合に出場し、1687分間プレーして3アシストを記録した。マンチェスター・ユナイテッドとのチャンピオンズリーグ決勝では、メンバー入りしなかった。

彼のアルコール依存症に関する噂は以前からあった。「フレブはサッカー界でもっと大きな成果を残せたはずだ。彼は確かに素晴らしいキャリアを築いたが、ただ、お酒を飲むのが好きだったんだ」と、ヴォイチェフ・シュチェスニーはかつてポーランドのYouTubeチャンネル『Foot Truck』で語った。フレブとシュチェスニーはかつてアーセナルで共にプレーしており、フレブと同様に、数年後にはシュチェスニーもバルセロナに加入することになった。