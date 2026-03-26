ポッドキャスト『Montiliving』で、アルバート・ダルマウが2009年夏のFCバルセロナのプレシーズンについて語っている。当時17歳の有望株だったダルマウは、トップチームでのトレーニングに参加する機会を得ていた。 特に彼の記憶に残っているのは、アレクサンドル・フレブの飲み物の選び方だ。「典型的なゲータレードのボトルには確かにゲータレードが入っていたが、彼はそこにアルコールを少し混ぜていた」とダルマウは語った。
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「ゲータレードのボトルにアルコール」：FCバルセロナのトリプル受賞選手をめぐる衝撃的な暴露
フレブは1年前、アーセナルからバルセロナへ1700万ユーロで移籍していた。ペップ・グアルディオラ監督の下、当時28歳だったこのMFは、スーパースターのリオネル・メッシを擁する伝説的なチームの一員としてトリプルクラウンを達成したものの、自身は控え選手という立場から抜け出すことはできなかった。 バルサでの36試合に出場し、1687分間プレーして3アシストを記録した。マンチェスター・ユナイテッドとのチャンピオンズリーグ決勝では、メンバー入りしなかった。
彼のアルコール依存症に関する噂は以前からあった。「フレブはサッカー界でもっと大きな成果を残せたはずだ。彼は確かに素晴らしいキャリアを築いたが、ただ、お酒を飲むのが好きだったんだ」と、ヴォイチェフ・シュチェスニーはかつてポーランドのYouTubeチャンネル『Foot Truck』で語った。フレブとシュチェスニーはかつてアーセナルで共にプレーしており、フレブと同様に、数年後にはシュチェスニーもバルセロナに加入することになった。
アレクサンドル・フレブは2009年にVfBシュトゥットガルトに復帰した
その合宿の直後、フレブはVfBシュトゥットガルトへレンタル移籍で復帰した。同クラブでは2000年から2005年にかけて大ブレイクを果たしていた。しかし、シュトゥットガルトでの2度目の在籍期間中、彼は期待に応えることはできなかった。 その後、バーミンガム・シティやVfLヴォルフスブルクへのレンタル移籍が続いた。2012年初頭、バルサとの契約は双方の合意により解除され、その後、移籍金なしでロシアのKSサマラへ移籍した。トルコや母国ベラルーシでのプレーを経て、2020年に現役を引退した。
数々の困難にもかかわらず、フレブはベラルーシ史上最高のサッカー選手と見なされている。当時バルサの有望株だったダルマウは、大きなブレイクを逃し、2023年に現役を引退するまで下部リーグでプレーし続けた。