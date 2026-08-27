『RMC Sport』が報じたところによると、リヨン対フェネルバフチェの試合後、ゲンドゥージは乱闘を引き起こした自身の行動について、その理由をこう説明した。「6万人が試合前から君の家族、母親、子どもたちまで侮辱していて、しかもスタジアムの誰一人としてやめろと言わない。挑発したいなら、挑発は双方向で起こるものだ。自分がしたいように祝うことができないなら。JULのサインもできないなら、いったいどこへ行けばいいんだ！」
AFP
翻訳者：
ゲンドゥージ：「6万人が僕の家族を侮辱していた。挑発はお互いさまだ」
リヨン対フェネルバフチェの終盤を振り返ると、チャンピオンズリーグ・プレーオフ第2戦では、リーグフェーズ進出を決めたトルコ勢が勝利し、あらゆることが起きた。ホームのフランス勢にとっては大きな悔しさが残り、終盤にはとりわけ、かつてラツィオでプレーした黄青のMF、マッテオ・ゲンドゥージに怒りの矛先が向けられた。というのも、マルセイユの元選手でありOMのアイドルでもあるこのフランス人が、ライバルを挑発し、試合終了の笛とともに乱闘を引き起こしたからだ。
トルコ勢が勝ち抜けを祝う中、ゲンドゥージは、とりわけジュル（マルセイユのラッパー）のサインをするなどしてライバルを挑発した。この行為がリヨンのサポーターと選手たちの反応を招き、彼らは自ら報復しようとした。 ピッチ上で乱闘が勃発し、その後はロッカールームへ向かうトンネルでも騒動となったが、選手たちはテクニカルスタッフによって引き離された。カメラに映し出された元ラツィオのこの選手は、その後「アレ・ロム」、つまり「フォルツァ・マルセイユ」と叫んだ。
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