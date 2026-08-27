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ライブ
FBL-EUR-C1-QUALIFYING-LYON-FENERBAHCEAFP
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ゲンドゥージ：「6万人が僕の家族を侮辱していた。挑発はお互いさまだ」

マテオ・ゲンドゥージ
フェネルバフチェ
リヨン

フェネルバフチェのフランス人MFが、リヨン戦の試合後の騒然とした場面で自身が取った行動の理由を説明した。

RMC Sport』が報じたところによると、リヨン対フェネルバフチェの試合後、ゲンドゥージは乱闘を引き起こした自身の行動について、その理由をこう説明した。「6万人が試合前から君の家族、母親、子どもたちまで侮辱していて、しかもスタジアムの誰一人としてやめろと言わない。挑発したいなら、挑発は双方向で起こるものだ。自分がしたいように祝うことができないなら。JULのサインもできないなら、いったいどこへ行けばいいんだ！」


  • リヨン対フェネルバフチェの終盤を振り返ると、チャンピオンズリーグ・プレーオフ第2戦では、リーグフェーズ進出を決めたトルコ勢が勝利し、あらゆることが起きた。ホームのフランス勢にとっては大きな悔しさが残り、終盤にはとりわけ、かつてラツィオでプレーした黄青のMF、マッテオ・ゲンドゥージに怒りの矛先が向けられた。というのも、マルセイユの元選手でありOMのアイドルでもあるこのフランス人が、ライバルを挑発し、試合終了の笛とともに乱闘を引き起こしたからだ。


    トルコ勢が勝ち抜けを祝う中、ゲンドゥージは、とりわけジュル（マルセイユのラッパー）のサインをするなどしてライバルを挑発した。この行為がリヨンのサポーターと選手たちの反応を招き、彼らは自ら報復しようとした。 ピッチ上で乱闘が勃発し、その後はロッカールームへ向かうトンネルでも騒動となったが、選手たちはテクニカルスタッフによって引き離された。カメラに映し出された元ラツィオのこの選手は、その後「アレ・ロム」、つまり「フォルツァ・マルセイユ」と叫んだ。



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