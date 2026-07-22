わずか18歳のギリシャ人選手コスタンティノス・カレツァスは、今夏の移籍市場で最も注目される選手の一人だ。ボルシア・ドルトムントは、彼の代理人から交渉のゴーサインを受け、ゲンクとの合意を目指しベルギーへ飛び立った。
翻訳者：
ゲンクはボルシア・ドルトムントからのカレツァスへの2度目のオファーを拒否。ベルギークラブはミランの動向を見守っている。
2回目の提案は却下された
ボルシア・ドルトムントは、ボーナス込み3000万ユーロの初オファーをゲンクに断られた後、わずかに上回る2度目のオファーを提示した。Skyドイツによると、固定額とボーナスを合わせた額は3000万ユーロを少し上回る。
しかしゲンクは依然として3500万ユーロの固定額を要求しており、このオファーも基準に達していないとされている。
ミランの動き
ゲンクはボルシア・ドルトムントとの交渉を急いでいない。現時点では仲介者を通じてのみ関心を示しているに過ぎないため、正式な動きを待っているからだ。カレツァスはボルシア・ドルトムントへの移籍に前向きだが、チャンピオンズリーグ出場権がなくても、彼の最優先はミランである。2008年生まれのこの選手は、すでにゲンクと自身の代理人の双方にこの意向を伝えている。カルディナーレが、依然として行方が全く不透明なこの争奪戦に参入するのを待つばかりだ。
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