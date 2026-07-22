ボルシア・ドルトムントは、ボーナス込み3000万ユーロの初オファーをゲンクに断られた後、わずかに上回る2度目のオファーを提示した。Skyドイツによると、固定額とボーナスを合わせた額は3000万ユーロを少し上回る。





しかしゲンクは依然として3500万ユーロの固定額を要求しており、このオファーも基準に達していないとされている。