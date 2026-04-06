ゲルノット・トラウナーが本書を締めくくる：フェイエノールトのカンファレンスリーグの英雄たちは今、どこにいるのか？

敗れた決勝戦において、スロット監督は複数の交代選手をピッチに送り込んだ。ベテランのイェンス・トゥーンストラ（37歳、スパルタ・ロッテルダム）とブライアン・リンセン（35歳、NECナイメーヘン）は、今も親交が深く、フレンド・ロテリー・エールディヴィジで現役として活躍している。

マーカス・ペデルセン（25歳、トリノ）、アリレザ・ジャハンバクシュ（32歳、デンデル）、パトリック・ヴァーレマーク（24歳、レフ・ポズナン）は、ヨーロッパの他クラブでプレーしている。最も遠くまで進出したものの、出場機会を得られなかった控え選手はラモン・ヘンドリクス（24歳、シュトゥットガルト）だ。彼は今シーズン、ブンデスリーガとヨーロッパリーグで素晴らしい活躍を見せている。