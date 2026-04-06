ゲルノット・トラウナーが本書を締めくくる：フェイエノールトのカンファレンスリーグの英雄たちは今、どこにいるのか？

フェイエノールトを去ろうとしているゲルノット・トラウナーの退団は、一つの時代の終わりを意味する。「アポテカー」ことトラウナーは現在、2022年にカンファレンスリーグの決勝に進出した名高いチームから、唯一残っている現役選手だ。しかし、他の選手たちは今どこにいるのだろうか？『Voetbalzone』が調査した！
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フェイエノールトを去ろうとしているゲルノット・トラウナーの退団は、一つの時代の終わりを意味する。「アポテカー」ことトラウナーは現在、2022年にカンファレンスリーグの決勝に進出した名高いチームから、唯一残っている現役選手だ。しかし、他の選手たちは今どこにいるのだろうか？『Voetbalzone』が調査した！
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リヴァプールへの移籍により、記憶に残る欧州での活躍を築いたこの指揮官は、オランダ人監督として史上最高額の移籍金で移籍した人物となった。スロットはフェイエノールトに実に1100万ユーロをもたらした。現在はプレミアリーグ優勝監督の肩書きを持つが、今シーズン、この成功を収めてきた指揮官はアンフィールドで苦戦を強いられている。
最近オランダ代表に復帰したロッテルダム出身のビヨウは、ティラナでの試合でゴールを守った。1月、彼は古巣フェイエノールトを完全に去った。ビヨウはセリエAの所属クラブ、ジェノアに残留するようだ。
フェイエノールトのファンの多くにとって、ゲルトゥイダも依然としてオランダ代表の候補として注目されている。代表戦20試合に出場した彼は、2024年に2000万ユーロという巨額でRBライプツィヒに移籍したが、そこで結果を残すことはできなかった。幸いなことに、プレミアリーグのサンダーランドでは、ゲルトゥイダはその実力を高く評価されている。
今後数ヶ月のうちに、トラウナーがふさわしい送別会を迎えられることを願いたい。このオーストリア人選手は、昨年5月18日にフェイエノールトでの最後の試合を戦った。トラウナーは優勝を果たしたシーズン、アルネ・スロット監督の下で非常に重要な役割を果たしたが、その後、度重なる怪我に悩まされることになった。
セネシは、カンファレンスリーグでの1シーズンを経て、1500万ユーロで現在の所属クラブであるボーンマスへ移籍した。現在、ワールドカップ優勝国アルゼンチンの代表として3試合に出場した経験を持つ彼は、プレミアリーグで100試合以上を戦っている。今シーズン終了後、彼はフリー移籍でさらなるステップアップを目指すことになる。
多くのフェイエノールトのサポーターは、昨シーズン、マラシアがライバルであるPSVに突然移籍したことを残念に思っていた。このロッテルダム出身の左サイドバックは、1500万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドへの夢の移籍を果たしたが、ここ数年は出番に恵まれていない。今夏、マラシアはオールド・トラッフォードでの契約が満了を迎えるため、今後の去就が極めて重要となる。
フェイエノールトで最も安定した活躍を見せたのはオーネスだ。 ロッテルダムのクラブはこれまでに、このノルウェー人選手に対して1300万ユーロを受け取っており、ボーナスを含めるとその額は最大で1500万ユーロに達する可能性がある。今シーズン、この守備的ミッドフィールダーはベンフィカでの通算200試合目を迎える。しかし、オーネスは比較的若いうちに代表キャリアに終止符を打った。クラブでのキャリアと私生活に専念したいと考えたためだ。
2021年にフェイエノールトを予選突破へと導いたこの男は、長年にわたりアイントホーフェンでプレーしている。PSVでは、ティルはここ数年で実に6つのオランダ国内タイトルを獲得してきた。まもなく、そこに7つ目のタイトルが加わることになる。
ハーレム出身のコックチュは、このメンバーの中で群を抜いて最も才能のある選手だった。フェイエノールトは彼を2970万ユーロでベンフィカに売却した。現在は、幼少期から応援していたベシクタシュでキャプテンとして夢を叶えている。さらに、このプレイメーカーはトルコ代表としてすでに48試合に出場している。将来的に、代表最多出場記録の更新を狙う可能性もある。
アーセナルからレンタル移籍中のネルソンは、依然としてアーセナルの所属選手であるが、ここ数年はフルハムやブレントフォードでプレーしてきた。ブレントフォードでは今シーズン、主にベンチを温めている。プレミアリーグ首位の同クラブと、このイングランド人選手は2027年半ばまでの契約を結んでいる。
欧州大会の得点王は、フェイエノールトでの活躍のあと、ゲンク、クレモネーゼ、レンジャーズでプレーした。昨夏、デッサーズはパナシナイコスに移籍したが、数ヶ月前から重傷に苦しんでいる。
フェイエノールトがシニステラをリーズ・ユナイテッドに売却し、2500万ユーロの移籍金を得た後、このコロンビア人選手は1年後にボーンマスへ移籍した。しかし、度重なる怪我のため、このウイングはプレミアリーグで結果を残すことができなかった。昨夏、シニステラはクルゼイロへレンタル移籍したが、新たな怪我のため、これまでの出場時間はわずか68分にとどまっている。
敗れた決勝戦において、スロット監督は複数の交代選手をピッチに送り込んだ。ベテランのイェンス・トゥーンストラ（37歳、スパルタ・ロッテルダム）とブライアン・リンセン（35歳、NECナイメーヘン）は、今も親交が深く、フレンド・ロテリー・エールディヴィジで現役として活躍している。
マーカス・ペデルセン（25歳、トリノ）、アリレザ・ジャハンバクシュ（32歳、デンデル）、パトリック・ヴァーレマーク（24歳、レフ・ポズナン）は、ヨーロッパの他クラブでプレーしている。最も遠くまで進出したものの、出場機会を得られなかった控え選手はラモン・ヘンドリクス（24歳、シュトゥットガルト）だ。彼は今シーズン、ブンデスリーガとヨーロッパリーグで素晴らしい活躍を見せている。