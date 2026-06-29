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ゲイリー・リネカーは、FIFAがフランス代表による監督へのトリビュートを認めなかったことを批判し、「ワールドカップ優勝にディディエ・デシャン以上にふさわしい人物はいない」と語った。
デシャン、最高のリーダーとして称賛される
ワールドカップが進むにつれ、リネカーは2018年優勝国フランスを「本命中の本命」と位置づける。伝説のストライカーから解説者に転身した彼は『レキップ』紙の取材に、2012年7月からチームを率い2018年大会制覇と4年後の決勝進出を果たしたデシャン監督の指導が、他国にはない強みをフランスにもたらしていると語った。
「フランスは単なる候補ではなく、最有力だ」とライネカーは言い、続けて「この大会で勝つ方法をデシャン以上に知っている監督はいない。彼は優勝し、再び決勝へ導いた。偉大なリーダーだ」と語った。
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ラインカー、キャプテンマークをめぐる騒動でFIFAを痛烈に批判
ライネカーはフランス代表の体制を絶賛したが、FIFAが黒腕章着用を阻止したと伝えられ、同組織に強い不満を示した。選手たちはノルウェー戦で先日亡くなったデシャン監督の母親に哀悼の意を表したかった。金曜の4－1での勝利後（デシャンは葬儀のため欠場）、監督は土曜にボストンへ戻りチームと合流した。
ライネカーは「母親を亡くすのは悲劇だ。FIFAが黒腕章を許可しなかったのは信じられない」と語った。
ドイツはライバルを「弱小」と一蹴した
リネカーは「レ・ブルー」を称賛したが、ユリアン・ナーゲルスマン率いるドイツ代表には厳しい批判を寄せた。 同国はワールドカップで4度優勝し、今大会も最終戦でエクアドルに2-1で敗れたもののグループ首位で通過。しかし1986年のゴールデンブーツ受賞者であるラインカーは、現在パラグアイとのラウンド32を控えるドイツ代表について「私が見てきた中で最も弱いドイツ代表の一つだ。直近2大会でグループリーグを突破できなかったことを忘れないでほしい」と語り、優勝候補に脅威を与えることはないとの見解を示した。
「私が見てきた中で最も弱いドイツ代表の一つだ」とリネカーは述べ、過去2大会でグループステージを突破できなかったことを挙げ、「このチームは最強ではない」と結論づけた。彼の言葉は、かつて世界を脅かした強豪が、いまやその存在感を失っていることを示している。
レ・ブルーの順風満帆な戦いが予想される
ノックアウトステージを前に、リネカーはフランスが順当に勝ち進むと予想する。フランスはセネガル（3-1）、イラク（3-0）、ノルウェー（4-1）を破り、グループステージを9ポイントで通過した。 キリアン・ムバッペとウスマン・デンベレがそれぞれ4得点を挙げるなど、攻撃陣は絶好調だ。リネカーは、デシャン監督が率いる厚い選手層と才能があれば、次の相手もフランスを止められないと見る。
「フランスは準々決勝に進めるだろう。安心して眠れるはずだ」とリネカーは語り、ファンに安堵をもたらした。ムバッペ、デンベレが牽引するチームに、3つ目の星を阻むものはほとんどないと彼は見ている。