リネカーは「レ・ブルー」を称賛したが、ユリアン・ナーゲルスマン率いるドイツ代表には厳しい批判を寄せた。 同国はワールドカップで4度優勝し、今大会も最終戦でエクアドルに2-1で敗れたもののグループ首位で通過。しかし1986年のゴールデンブーツ受賞者であるラインカーは、現在パラグアイとのラウンド32を控えるドイツ代表について「私が見てきた中で最も弱いドイツ代表の一つだ。直近2大会でグループリーグを突破できなかったことを忘れないでほしい」と語り、優勝候補に脅威を与えることはないとの見解を示した。

「私が見てきた中で最も弱いドイツ代表の一つだ」とリネカーは述べ、過去2大会でグループステージを突破できなかったことを挙げ、「このチームは最強ではない」と結論づけた。彼の言葉は、かつて世界を脅かした強豪が、いまやその存在感を失っていることを示している。