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ゲイリー・リネカーは、マンチェスター・シティ戦で敗れたアーセナルについて、「何かを見せた」と評価。ミケル・アルテタ率いるチームが「プレッシャーに負けた」という批判を退けた。
エミレーツ・スタジアムでは、まだどちらが勝つか分からない。
アーセナルはアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準決勝を控え、プレミアリーグの優勝争いも継続している。「Rest is Football」のポッドキャストでリネカーは、アルテタ率いるチームが崩れかけているという見方を否定。「得失点差で決まる可能性はゼロではなく、非常に接戦だ」と語った。 中立のファンとしては面白い展開だ。終盤まで接戦になってほしいと願うから、その点は良かった。アーセナルには少し同情する。苦しい状況でもチャンピオンズリーグ準決勝に進出し、タイトル獲得の可能性は十分ある。
- AFP
リネカーは「大舞台で力不足」という説を否定した
リネカーはエティハド・スタジアムで示したアーセナルの粘りに感銘を受けた。元イングランド代表でバルセロナでもプレーしたストライカーはこう語った。「多くの人が『アーセナルは勝負弱かった』と言うだろう。それでも彼らにとって記憶に残るシーズンになる可能性はある。すべてを台無しにしたと結論付けるのはまだ早い」。 「彼らは確かに何かを見せつけた。結果こそ思わしくなかったが、状況は違っていたかもしれない」
シアラーはボーンマスのミスを指摘する
プレミアリーグのレジェンド、アラン・シアラーは、アーセナルがボーンマスに2-1で敗れた1週間前にすでに優勝争いの勢いを失っていたと指摘する。マンチェスターでの試合とは異なり、この試合では必要な強度が欠けていたという。
アーセナルの近況について、元ニューカッスルのストライカーはこう語った。「ボーンマス戦でのプレー、エネルギー、パフォーマンス、攻撃性はどこへ行ったのか。優勝を逃す原因になるのは、今週ではなく先週の結果だ。彼らは精彩を欠いていた。 「今日の試合は本当に良かった。多くのチャンスを作り、マンチェスター・シティに真っ向から挑んだ。アーセナルにもチャンスはあった。終盤の[カイ]・ハヴェルツのプレーを見れば、今やマンチェスター・シティを本命視せざるを得ないだろう。」
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終盤は波乱が続く
マンチェスター・シティは水曜にバーンリーを2点差で下せば首位に立つ。アーセナルは土曜にホームでニューカッスルと対戦する。 シアラーは「この6、7週間のパフォーマンスを見れば本命視せざるを得ないが、両チームが全勝するとは考えにくく、まだ1、2つの波乱があるだろう」と結んだ。