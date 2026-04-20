ゲイリー・リネカーは、マンチェスター・シティ戦で敗れたアーセナルについて、「何かを見せた」と評価。ミケル・アルテタ率いるチームが「プレッシャーに負けた」という批判を退けた。

プレミアリーグのレジェンド、アラン・シアラーは、アーセナルがボーンマスに2-1で敗れた1週間前にすでに優勝争いの勢いを失っていたと指摘する。マンチェスターでの試合とは異なり、この試合では必要な強度が欠けていたという。

アーセナルの近況について、元ニューカッスルのストライカーはこう語った。「ボーンマス戦でのプレー、エネルギー、パフォーマンス、攻撃性はどこへ行ったのか。優勝を逃す原因になるのは、今週ではなく先週の結果だ。彼らは精彩を欠いていた。 「今日の試合は本当に良かった。多くのチャンスを作り、マンチェスター・シティに真っ向から挑んだ。アーセナルにもチャンスはあった。終盤の[カイ]・ハヴェルツのプレーを見れば、今やマンチェスター・シティを本命視せざるを得ないだろう。」