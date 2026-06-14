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ゲイリー・リネカーは、イングランド代表のワールドカップメンバーから左サイドバックが外されたことを「理解しがたい」と語り、トーマス・トゥヘル監督の大きな決断に疑問を呈した。
リネカー、ルイス・ホールの起用見送りを痛烈に批判
リネカーは、トゥヘル監督がワールドカップのイングランド代表からホールを外した決定に困惑を示した。ニューカッスルで好調の若手左サイドバックは、米国へ行く26人に選ばれなかった。リネカーは「不可解だ」と語った。 ウルグアイ、日本との親善試合に出場しながらも、最終メンバー発表で落選した。
ポッドキャスト『The Rest is Football』でライネカーは「驚いた。どのポジションでも意見は分かれるが、特に1〜2ポジションは代表監督と意見が異なるだろう」と語った。 「最終的には代表監督の判断が全てだが、私には理解できない。イングランドが優勝すれば問題はない。トゥヘルも『重要なのは才能のある選手を選ぶのではなく、チームを作ることだ』と言っているし、その点は理解できる。」
「個人的に気になるのは、ルイス・ホールが選ばれなかったことだ。誰もが異なるメンバーを選ぶだろうし、最終決定は監督が下すものだが、彼の活躍を考えると理解しづらい。 トゥヘル監督は控えに右利きのジェド・スペンスを起用すると語ったが、私はスピードのあるラミン・ヤマルに対応できたのはホールだけだと感じた。だからこの決定には首をかしげるしかない」
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コール・パーマーの欠場に衝撃
チェルシーのエース、コール・パーマーが落選した件についても、この伝説的フォワードは批判した。重要な場面で力を発揮し、昨年クラブW杯MVPにも選ばれたパーマーが選ばれなかった一方で、トゥヘル監督は他のウイングを選んだ。
リネカーは「ノニ・マドゥエケは平均的なシーズンだった。だが彼はほとんどの場合ブカヨ・サカの控えだ。コールは異なる魅力を持ち、大舞台で力を発揮する。12か月前、この地でのクラブワールドカップでMVPに選ばれたのも彼だ。 今季はケガが相次いだが、直近のチェルシー数試合では鋭さを取り戻していた」
マグワイアとバーンのリーダーシップを巡る論争
リネカーがもう一つ問題視したのはハリー・マグワイアの落選だ。長年にわたりイングランド代表の主力だったマンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーだが、トゥヘル監督は北米開催の今大会で守備の要としてベテランのリーダーシップを期待し、ニューカッスルのダン・バーンを選んだ。
リネカーは「マグワイアは不運だ。トゥヘルはバーンを高く評価し、彼をリーダーと見た。2人を同時に選ばないだろうと予想していたが、マグワイアは経験もあり、代表で常に良いプレーをしていただけに残念だ」と語った。
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イヴァン・トニーの意外な選出
最後にリネカーは、サウジ・プロリーグのアル・アハリでプレーするイヴァン・トニーの代表選出に驚いたと語った。多くの人は彼が候補から外れたと思っていたが、トゥヘル監督は元ブレントフォードのストライカーを最終メンバーに選んだ。
リネカーは「イヴァン・トニーの選出には驚いた。サウジリーグでプレーしていたため候補に上がると思っていなかったが、良い選手であることは確かだ」と語った。
イングランド代表は6月17日のクロアチア戦でグループDの戦いを始め、その後ガーナとパナマと対戦する。