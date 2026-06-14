ゲイリー・リネカーは、イングランド代表のワールドカップメンバーから左サイドバックが外されたことを「理解しがたい」と語り、トーマス・トゥヘル監督の大きな決断に疑問を呈した。

リネカーは、トゥヘル監督がワールドカップのイングランド代表からホールを外した決定に困惑を示した。ニューカッスルで好調の若手左サイドバックは、米国へ行く26人に選ばれなかった。リネカーは「不可解だ」と語った。 ウルグアイ、日本との親善試合に出場しながらも、最終メンバー発表で落選した。

ポッドキャスト『The Rest is Football』でライネカーは「驚いた。どのポジションでも意見は分かれるが、特に1〜2ポジションは代表監督と意見が異なるだろう」と語った。 「最終的には代表監督の判断が全てだが、私には理解できない。イングランドが優勝すれば問題はない。トゥヘルも『重要なのは才能のある選手を選ぶのではなく、チームを作ることだ』と言っているし、その点は理解できる。」

「個人的に気になるのは、ルイス・ホールが選ばれなかったことだ。誰もが異なるメンバーを選ぶだろうし、最終決定は監督が下すものだが、彼の活躍を考えると理解しづらい。 トゥヘル監督は控えに右利きのジェド・スペンスを起用すると語ったが、私はスピードのあるラミン・ヤマルに対応できたのはホールだけだと感じた。だからこの決定には首をかしげるしかない」