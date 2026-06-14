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Lewis HALL-england-newcastle-202602(C)Getty Images
Donny Afroni

翻訳者：

ゲイリー・リネカーは、イングランド代表のワールドカップメンバーから左サイドバックが外されたことを「理解しがたい」と語り、トーマス・トゥヘル監督の大きな決断に疑問を呈した。

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トーマス・トゥヘル
G. Lineker

ゲイリー・リネカーは、トーマス・トゥヘル監督がニューカッスル・ユナイテッドのルイス・ホールをイングランド代表ワールドカップメンバーから外した判断を「理解に苦しむ」と語った。リネカーは、守備的ポジションを固定しながら、今シーズンプレミアリーグで左サイドバックとして活躍する選手を外したことに疑問を呈した。

  • リネカー、ルイス・ホールの起用見送りを痛烈に批判

    リネカーは、トゥヘル監督がワールドカップのイングランド代表からホールを外した決定に困惑を示した。ニューカッスルで好調の若手左サイドバックは、米国へ行く26人に選ばれなかった。リネカーは「不可解だ」と語った。 ウルグアイ、日本との親善試合に出場しながらも、最終メンバー発表で落選した。

    ポッドキャストThe Rest is Football』でライネカーは「驚いた。どのポジションでも意見は分かれるが、特に1〜2ポジションは代表監督と意見が異なるだろう」と語った。 「最終的には代表監督の判断が全てだが、私には理解できない。イングランドが優勝すれば問題はない。トゥヘルも『重要なのは才能のある選手を選ぶのではなく、チームを作ることだ』と言っているし、その点は理解できる。」

    「個人的に気になるのは、ルイス・ホールが選ばれなかったことだ。誰もが異なるメンバーを選ぶだろうし、最終決定は監督が下すものだが、彼の活躍を考えると理解しづらい。 トゥヘル監督は控えに右利きのジェド・スペンスを起用すると語ったが、私はスピードのあるラミン・ヤマルに対応できたのはホールだけだと感じた。だからこの決定には首をかしげるしかない」

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    コール・パーマーの欠場に衝撃

    チェルシーのエース、コール・パーマーが落選した件についても、この伝説的フォワードは批判した。重要な場面で力を発揮し、昨年クラブW杯MVPにも選ばれたパーマーが選ばれなかった一方で、トゥヘル監督は他のウイングを選んだ。

    リネカーは「ノニ・マドゥエケは平均的なシーズンだった。だが彼はほとんどの場合ブカヨ・サカの控えだ。コールは異なる魅力を持ち、大舞台で力を発揮する。12か月前、この地でのクラブワールドカップでMVPに選ばれたのも彼だ。 今季はケガが相次いだが、直近のチェルシー数試合では鋭さを取り戻していた」

  • マグワイアとバーンのリーダーシップを巡る論争

    リネカーがもう一つ問題視したのはハリー・マグワイアの落選だ。長年にわたりイングランド代表の主力だったマンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーだが、トゥヘル監督は北米開催の今大会で守備の要としてベテランのリーダーシップを期待し、ニューカッスルのダン・バーンを選んだ。

    リネカーは「マグワイアは不運だ。トゥヘルはバーンを高く評価し、彼をリーダーと見た。2人を同時に選ばないだろうと予想していたが、マグワイアは経験もあり、代表で常に良いプレーをしていただけに残念だ」と語った。

  • Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    イヴァン・トニーの意外な選出

    最後にリネカーは、サウジ・プロリーグのアル・アハリでプレーするイヴァン・トニーの代表選出に驚いたと語った。多くの人は彼が候補から外れたと思っていたが、トゥヘル監督は元ブレントフォードのストライカーを最終メンバーに選んだ。

    リネカーは「イヴァン・トニーの選出には驚いた。サウジリーグでプレーしていたため候補に上がると思っていなかったが、良い選手であることは確かだ」と語った。

    イングランド代表は6月17日のクロアチア戦でグループDの戦いを始め、その後ガーナとパナマと対戦する。

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