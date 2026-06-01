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ゲイリー・リネカーは、アーセナルより優れたチームを3つ挙げた。プレミアリーグを制したアーセナルでも、「素晴らしいサッカー」をするトップクラスには入らないと指摘した。
ブダペストでのサッカーの試合に勝利した
ブダペストで行われた決勝でアーセナルは2冠目を目指したが、PK戦の末に敗れた。カイ・ハヴェルツの先制点をオスマン・デンベレのPKが追いつき、試合は延長へ。PK戦ではパリ・サンジェルマンが勝利した。
ポッドキャスト『The Rest is Football』で、この伝説的ストライカーは、PSGの攻撃的なスタイルが勝利にふさわしかったと語った。「アーセナルには残念だったが、大会で最も強いチームがまた勝った」とリネカーは説明した。「中立のファンとして見れば、アーセナルはあの戦術を取るしかなかった。他の方法ではPSGに勝てなかったからだ。同時に、サッカー自体が勝ったのだと思う」
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エンターテインメント界のエリート
リネカーはPSGを称賛し、さらにアルテタ率いるチームより現在芸術性が高いと見る3クラブを挙げた。アーセナルの守備を認めつつも、彼は「素晴らしいサッカー」をする欧州の創造性豊かなチームにはまだ一歩及ばないと主張した。
「守備的なスタイルもアリなのは理解している。だがサッカーはエンターテインメントだ。ファンは攻撃的で創造性豊か、かつスター選手揃いのチームを見たい。今季はその3チームがPSG、バイエルン、バルセロナだ」
アルテタの戦術的実用主義
決勝でアーセナルが採用した戦術には賛否がある。多くの評論家はアルテタ監督が慎重すぎたとする。だがリネカーは、選手個人の力差を考えると守備重視は当然だと指摘した。大会を通じて安定していたアーセナルも、エベレチ・エゼとガブリエルのPK失敗で最後に敗れた。
リネカーは試合を振り返り、「アーセナルは守備が素晴らしかった。PSGは組織力が高すぎてチャンスを作れなかった。中立的な立場で見れば、サッカーにとって良い結果だ。最強のチームが勝った」と語った。
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痛みを受け入れる
敗戦後、アルテタ監督は「痛ましい」と語り、伝説的な偉業まであと一歩のところでの敗退に落胆した。それでもチャンピオンズリーグ2連覇の優勝チームには即座に敬意を示した。「彼らは素晴らしいチームだ。心からお祝いを申し上げる。個々の能力も指導もトップレベルだ」と締めくくった。
一方、22年ぶりのプレミアリーグ制覇を遂げたアーセナルは北ロンドンでトロフィーパレードを実施。大勢のファンが英雄の帰還を祝い、赤く煙る空にトロフィーが輝いた。