リネカーはPSGを称賛し、さらにアルテタ率いるチームより現在芸術性が高いと見る3クラブを挙げた。アーセナルの守備を認めつつも、彼は「素晴らしいサッカー」をする欧州の創造性豊かなチームにはまだ一歩及ばないと主張した。

「守備的なスタイルもアリなのは理解している。だがサッカーはエンターテインメントだ。ファンは攻撃的で創造性豊か、かつスター選手揃いのチームを見たい。今季はその3チームがPSG、バイエルン、バルセロナだ」