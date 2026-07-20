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ゲイリー・リネカーのポッドキャスト『The Rest is Football』が、2026-27プレミアリーグシーズンにNetflixで復活。ワールドカップ成功を受け、新契約が成立した。
ストリーミング大手がラインカーの復帰を決定
Netflixは、2026-27プレミアリーグに合わせて『The Rest Is Football』を復活させると発表した。同番組は北米開催の2026年W杯で1日40本以上を配信し大ヒットとなった。
新シーズンでは放送形式を週1回に改め、8月から毎週月曜と金曜に配信。40週にわたるサッカーシーズンを通し、プレミアリーグとチャンピオンズリーグを詳細に分析する。
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パートナーシップの延長には、ユーロ2028も含まれる
Netflixとポッドキャスト制作会社Goalhangerが2年間の契約を締結し、英・アイルランド共催のユーロ2028も対象となる。これにより、ラインカー、シアラー、リチャーズの3人の息の合ったコンビが、今後数年の大会報道でも中心となる。
Goalhanger共同創業者トニー・パストール氏は「前回のワールドカップ後に『The Rest Is Football』を立ち上げたが、短期間でこれほど成長したのには驚いている」とRadio Timesに語った。 ゲイリー、アラン、マイカは親友で、いつもサッカーを語り合っている。その温かさ、機知、エネルギーを捉え、リスナーにも会話に参加していると感じてほしかった。
Netflixのおかげで、真剣な話題もあれば大爆笑も起こる、誠実で温かい雰囲気をそのまま保てました。この夏、Netflixが当番組との協業を楽しみ、パートナーシップをさらに2年間延長することを決めてくれたことをとても嬉しく思います。」
リネカー、Netflixとの新契約に反応
同番組の司会でありGoalhanger共同創業者のライネカーは、プロジェクト継続を喜んでいる。元イングランド代表ストライカーの彼は、ニューヨークでのワールドカップ特番制作の独特な雰囲気がNetflixへの恒久移籍のきっかけになったと強調した。
「ワールドカップ期間中の番組制作は素晴らしい経験だった」とライネカー。「反響も大きかったので、プレミアリーグのシーズン中、毎週Netflixに戻れてうれしい。『The Rest Is Football』のポッドキャストも継続し、Netflixでは大きな話題を深く掘り下げる」
「多くの意見や笑い、そしてアランとマイカが加わるので、ちょっとした議論も生まれるでしょう。」
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プレミアリーグの再開が目前に迫っている
日曜日にスペインがワールドカップで優勝し、大会は幕を閉じた。サッカー界の注目は再びクラブレベルへ急速に移っている。2026-27シーズンのプレミアリーグは8月21日（金）に開幕予定で、『The Rest Is Football』では開幕週末の試合を徹底的に分析する。
2023年8月11日に初公開された本番組は、今シーズンで3年目を迎える。ラインカー氏らによるこの番組は、世界的なストリーミング大手で放送枠を確保し、変化し続けるメディア業界の最前線にいる。単なるポッドキャストからNetflixの看板スポーツ番組へと成長したことは、パーソナリティ主導のコンテンツへの需要高まりを示している。
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