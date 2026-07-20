ゲイリー・リネカーのポッドキャスト『The Rest is Football』が、2026-27プレミアリーグシーズンにNetflixで復活。ワールドカップ成功を受け、新契約が成立した。

Netflixとポッドキャスト制作会社Goalhangerが2年間の契約を締結し、英・アイルランド共催のユーロ2028も対象となる。これにより、ラインカー、シアラー、リチャーズの3人の息の合ったコンビが、今後数年の大会報道でも中心となる。

Goalhanger共同創業者トニー・パストール氏は「前回のワールドカップ後に『The Rest Is Football』を立ち上げたが、短期間でこれほど成長したのには驚いている」とRadio Timesに語った。 ゲイリー、アラン、マイカは親友で、いつもサッカーを語り合っている。その温かさ、機知、エネルギーを捉え、リスナーにも会話に参加していると感じてほしかった。

Netflixのおかげで、真剣な話題もあれば大爆笑も起こる、誠実で温かい雰囲気をそのまま保てました。この夏、Netflixが当番組との協業を楽しみ、パートナーシップをさらに2年間延長することを決めてくれたことをとても嬉しく思います。」



