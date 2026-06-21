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ゲイリー・リネカーが意外にもITVのワールドカップ中継に参加。BBCを退社したことを受け、冗談交じりにローラ・ウッズの後任を務める。
スタジオに戻って
ITVのスタジオには司会のウッズ、ゲイリー・ネヴィル、イアン・ライト、ダンカン・ファーガソンら解説陣が勢揃いだった。BBCで26年間活躍したライネカーの登場は、ファンに大きな驚きをもたらした。
番組では、ライネカーが冒頭挨拶をしようとしてウッズを笑わせる一幕も。「ITVでご視聴いただきありがとうございます。新しい日、新しい試合、新しいチャンネルですね」とライネカーが言うと、ウッズがすかさず割り込み、ライネカーは「すみません、昔からの癖で」と笑いを取った。
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BBCの混乱した退社の対応
ラインカーのITV移籍は、『マッチ・オブ・ザ・デイ』の司会者を波乱の末に退任した直後のことだった。当初はBBCの2026年大会放送を率いる予定だったが、SNS投稿を巡る騒動で白紙に。
BBCとの決別後、彼は同局の近年の対応を「壊滅的」と批判。放送が見送られたドキュメンタリー『ガザ：攻撃を受ける医師たち』の試写会では、経営陣が外部圧力に屈していると指摘した。
ケインがリネカーのワールドカップ記録を更新
ITVのカメオ出演で、ライネカーは最近イングランド代表としてワールドカップ通算10得点を挙げ、自身の記録に並んだハリー・ケインについても語った。 クロアチア戦で2得点を挙げた現キャプテンについて、ライネカーは冗談交じりに語った。「僕は暴力的な人間じゃないけど、ドアを蹴り破っちゃったよ！いや、ハリーのことは心から嬉しい。彼にはもう1回ワールドカップが必要で、PKも多かったけど、それは彼に譲ろう。」
バイエルン・ミュンヘンのスターの成長を称え、総合力では自分が上回られたと認めた。「正直、ハリーは私よりずっと優れたオールラウンドな『9番』だ」と元W杯得点王は語った。「私はペナルティエリアの選手だったが、彼は下がってパスも配れる。イングランド史上最高の『9番』だと思う」。
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ライバル陣営への皮肉
ライネカーは番組で、大会の制作拠点選びをめぐり古巣を皮肉った。BBCがサルフォードから中継したのに対し、ITVはニューヨークのスカイラインを望む豪華スタジオを設置。ライネカーはNetflixとのポッドキャスト『The Rest Is Football』をタイムズスクエアから収録しており、そのセットに感銘を受けた様子だった。
「Netflixの番組をタイムズスクエアで毎日収録しているが、どうしても君たちのセットを見たくて」と放送中にITVスタッフに語った。「素晴らしいセットだ。本物だと確信した。 なんて素晴らしい背景なんだ」と絶賛した。ワールドカップ後もライネカーとITVの関係は続き、彼は今年後半、新番組『The Box』の司会も務める予定だ。