ITVのスタジオには司会のウッズ、ゲイリー・ネヴィル、イアン・ライト、ダンカン・ファーガソンら解説陣が勢揃いだった。BBCで26年間活躍したライネカーの登場は、ファンに大きな驚きをもたらした。

番組では、ライネカーが冒頭挨拶をしようとしてウッズを笑わせる一幕も。「ITVでご視聴いただきありがとうございます。新しい日、新しい試合、新しいチャンネルですね」とライネカーが言うと、ウッズがすかさず割り込み、ライネカーは「すみません、昔からの癖で」と笑いを取った。



