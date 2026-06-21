Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
National Television Awards 2025 - ArrivalsGetty Images Entertainment
Muhammad Zaki

翻訳者：

ゲイリー・リネカーが意外にもITVのワールドカップ中継に参加。BBCを退社したことを受け、冗談交じりにローラ・ウッズの後任を務める。

ワールドカップ
G. Lineker
イングランド

ゲイリー・リネカーは土曜夜、BBCを退社してからわずか数週間でITVのワールドカップ中継に登場し、地上波に電撃復帰した。元イングランド代表キャプテンは、ドイツ対コートジボワール戦のスタジオゲストとして司会のローラ・ウッズと共に出演し、茶目っ気たっぷりに放送を乗っ取る一幕もあった。

  • スタジオに戻って

    ITVのスタジオには司会のウッズ、ゲイリー・ネヴィル、イアン・ライト、ダンカン・ファーガソンら解説陣が勢揃いだった。BBCで26年間活躍したライネカーの登場は、ファンに大きな驚きをもたらした。

    番組では、ライネカーが冒頭挨拶をしようとしてウッズを笑わせる一幕も。「ITVでご視聴いただきありがとうございます。新しい日、新しい試合、新しいチャンネルですね」とライネカーが言うと、ウッズがすかさず割り込み、ライネカーは「すみません、昔からの癖で」と笑いを取った。


    • 広告
  • Leicester City v Manchester United: Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    BBCの混乱した退社の対応

    ラインカーのITV移籍は、『マッチ・オブ・ザ・デイ』の司会者を波乱の末に退任した直後のことだった。当初はBBCの2026年大会放送を率いる予定だったが、SNS投稿を巡る騒動で白紙に。

    BBCとの決別後、彼は同局の近年の対応を「壊滅的」と批判。放送が見送られたドキュメンタリー『ガザ：攻撃を受ける医師たち』の試写会では、経営陣が外部圧力に屈していると指摘した。


  • ケインがリネカーのワールドカップ記録を更新

    ITVのカメオ出演で、ライネカーは最近イングランド代表としてワールドカップ通算10得点を挙げ、自身の記録に並んだハリー・ケインについても語った。 クロアチア戦で2得点を挙げた現キャプテンについて、ライネカーは冗談交じりに語った。「僕は暴力的な人間じゃないけど、ドアを蹴り破っちゃったよ！いや、ハリーのことは心から嬉しい。彼にはもう1回ワールドカップが必要で、PKも多かったけど、それは彼に譲ろう。」

    バイエルン・ミュンヘンのスターの成長を称え、総合力では自分が上回られたと認めた。「正直、ハリーは私よりずっと優れたオールラウンドな『9番』だ」と元W杯得点王は語った。「私はペナルティエリアの選手だったが、彼は下がってパスも配れる。イングランド史上最高の『9番』だと思う」。

  • Premier League Hall of Fame 2024 InductionsGetty Images Sport

    ライバル陣営への皮肉

    ライネカーは番組で、大会の制作拠点選びをめぐり古巣を皮肉った。BBCがサルフォードから中継したのに対し、ITVはニューヨークのスカイラインを望む豪華スタジオを設置。ライネカーはNetflixとのポッドキャスト『The Rest Is Football』をタイムズスクエアから収録しており、そのセットに感銘を受けた様子だった。

    「Netflixの番組をタイムズスクエアで毎日収録しているが、どうしても君たちのセットを見たくて」と放送中にITVスタッフに語った。「素晴らしいセットだ。本物だと確信した。 なんて素晴らしい背景なんだ」と絶賛した。ワールドカップ後もライネカーとITVの関係は続き、彼は今年後半、新番組『The Box』の司会も務める予定だ。

ワールドカップ
イングランド crest
イングランド
ENG
ガーナ crest
ガーナ
GHA