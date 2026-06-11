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ゲイリー・ネヴィル、FIFAの「信じられない」ワールドカップのルール変更を称賛
厳格な新ガイドラインが導入された
木曜日の夜、共催国メキシコ対南アフリカ戦で大会が開幕する。各チームは新ルールに適応しなければならない。FIFAは交代10秒ルールと、スローイン・ゴールキック時の5秒カウントダウンを導入した。退場が遅れると1分間1人少なくてプレーする。このペナルティはアイスランドが日本戦で既に経験している。
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ネヴィル氏が食品ロス削減策を支持
この改革は、試合の流れを阻害する戦術に不満を持つ専門家の間で好評だ。ネヴィルは『The Overlap』のインタビューでこう語った。「時間制限のある交代は素晴らしいアイデアだ。選手がゆっくりピッチを去るのを見るのはイライラする。FIFAには問題もあるが、審判方針は正しい」。 これらの新ルールはファンにとって試合をより楽しめるものにするだろう」
ネヴィルはさらに「ワールドカップに向けてルール変更が予定されている。特にスローインのカウントダウンには大賛成だ。プレミアリーグでは昨シーズン、スローインに時間がかかりすぎた。この変更は気に入っている。過去12か月、セットプレーの準備で試合が1分も止まる場面を何度も目にした。 ボールがプレー外にある時間が長すぎる。このルール導入は良いと思う。」
「いいルールだ！」――FIFAが口元を覆う行為を禁止
新たな規則では、口論の際に選手が口を手で覆うことが禁止された。これは、ベンフィカのジャンルーカ・プレスティアンニとレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールが関与したチャンピオンズリーグの出来事を受けて導入された。この透明性を支持するイアン・ライトは「良いルールだ。選手が口を覆うと事実を証明できない」と述べた。 私はかなり気に入っている。私にとっては良いことだ。」
一方、ロイ・キーンは夏の暑さを挙げ、「試合のスピードを上げるためのルールなのに、選手がペースを落としたいと思うような過酷な環境で導入するのは矛盾している」と反論した。
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戦術的適応が精査される
監督たちは、ハーフごとに義務付けられた3分間の水分補給休憩を含む新ルールに対応するため、戦術を急きょ調整しなければならない。イングランドや前回王者のアルゼンチンなど強豪は水曜日まで試合がなく、開幕戦で審判が新カウントダウンをどう適用するかを観察できる。真の試練は、自動的な1分間退場を受けずに高強度パフォーマンスを維持できるかだ。