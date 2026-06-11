ゲイリー・ネヴィル、FIFAの「信じられない」ワールドカップのルール変更を称賛

新たな規則では、口論の際に選手が口を手で覆うことが禁止された。これは、ベンフィカのジャンルーカ・プレスティアンニとレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールが関与したチャンピオンズリーグの出来事を受けて導入された。この透明性を支持するイアン・ライトは「良いルールだ。選手が口を覆うと事実を証明できない」と述べた。 私はかなり気に入っている。私にとっては良いことだ。」

一方、ロイ・キーンは夏の暑さを挙げ、「試合のスピードを上げるためのルールなのに、選手がペースを落としたいと思うような過酷な環境で導入するのは矛盾している」と反論した。