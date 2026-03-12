Getty/GOAL
ゲイリー・ネヴィル、イゴール・トゥドールのトッテナム監督時代を「大惨事」と評し、批判を浴びる監督のアントニン・キンスキーへの「残酷な」扱いを非難
ネヴィルはチューダー政権時代について遠慮なく批判する
ネヴィルは『The Overlap』の『Stick to Football』ポッドキャストで、トッテナム・ホットスパー・スタジアムの現状と、トゥドールがマドリードでキンスキーを扱った方法に驚きを表明した。「残酷だと思った。ここ数週間の出来事とあの件、全てがまるで交通事故のような大混乱だ」と彼は語った。「問題だったのはトゥドールのインタビューだ。 彼は『俺が間違ってた。ヴィカリオをゴールキーパーに置くべきだった』と認めるべきだったのに、そうせず、むしろ強硬姿勢を貫いた」
キンスキーの代役起用が怒りを招く
テュドール監督は、正ゴールキーパーのググリエルモ・ヴィカリオではなくキンスキーを先発起用するという衝撃的な決断を下した。しかし、トッテナムがアトレティコに0-3とリードされたわずか17分でキンスキーを交代させた。監督はピッチを去る若き選手に一切の挨拶もせず、この対応は選手のキャリアに悪影響を与えると批判されている。
アーセナルのレジェンド、イアン・ライトも批判に加わり、テュドール監督はこのレベルでは「明らかに能力不足だ」と指摘した。アーセナルのレジェンドは次のように述べた。「誰かの解任を望むものではないが、明らかに能力不足の人物を見ると、居心地が悪い。 あの決定を下すとは、あの可哀想なゴールキーパーのために、あのクラブであの試合に先発させるなんて、練習で何を見たのか分からない。私ならビカリオをナンバーワンとして起用する。彼をその試合に出すべきだ。別の試合でそうすべきだった。だって見てみろ、このキンスキーという男を。リバプールのゴールキーパー以来の悪夢だ」
ルーニーとキーンは異なる視点を提供する
一方、ウェイン・ルーニーは責任はベンチとロッカールームの双方にあると示唆した。「監督は彼を守ろうとしたが、ひどい結果になった」とルーニーはキンスキーの件について語った。「最大の問題は彼を先発起用したことだと思う。 交代させたこと自体は問題ない。抱擁すべきだったか？もし俺が20分で交代させられたら、監督に抱擁なんて望まない。試合後に話せばいい」
ロイ・キーンはさらに冷淡で、ゴールキーパーへの同情を退け、交代への反応がやや誇張されていると示唆した。「彼はいくつかのミスを犯した。重大なミスだ」と元ユナイテッド主将は指摘した。
彼らには少し恐怖を植え付ける必要がある
議論はトッテナム選手団の資質へと移り、ルーニーはこの激動の時期における選手たちの姿勢について痛烈な評価を下した。 「選手たちは自分たちを見つめ直すべきだ。まったくもって恥ずべき状態だからだ。パフォーマンスも、姿勢も、意欲の欠如も、闘志の欠如も、彼らには何一つ備わっていない。誰かが介入して徹底的に叩き直す必要がある。彼らには恐怖心が必要だ」と元ユナイテッドFWは語った。
4連敗を受けて、トゥドール監督が解任された場合に誰が指揮を執るのかという憶測が既に広がっている。 元トッテナムFWで現在フェレンツヴァーロシュを指揮するロビー・キーンと、プレミアリーグ経験豊富なショーン・ダイチ監督が復帰候補として名前が挙がっている。ネヴィルはクラブに対し、テュドール監督の去就を早急に決断するよう促した。「もしまた監督交代をするなら、それは今日か明日で決めるべきだ。待つ必要はない」
