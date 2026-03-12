ゲイリー・ネヴィル、イゴール・トゥドールのトッテナム監督時代を「大惨事」と評し、批判を浴びる監督のアントニン・キンスキーへの「残酷な」扱いを非難

テュドール監督は、正ゴールキーパーのググリエルモ・ヴィカリオではなくキンスキーを先発起用するという衝撃的な決断を下した。しかし、トッテナムがアトレティコに0-3とリードされたわずか17分でキンスキーを交代させた。監督はピッチを去る若き選手に一切の挨拶もせず、この対応は選手のキャリアに悪影響を与えると批判されている。

アーセナルのレジェンド、イアン・ライトも批判に加わり、テュドール監督はこのレベルでは「明らかに能力不足だ」と指摘した。アーセナルのレジェンドは次のように述べた。「誰かの解任を望むものではないが、明らかに能力不足の人物を見ると、居心地が悪い。 あの決定を下すとは、あの可哀想なゴールキーパーのために、あのクラブであの試合に先発させるなんて、練習で何を見たのか分からない。私ならビカリオをナンバーワンとして起用する。彼をその試合に出すべきだ。別の試合でそうすべきだった。だって見てみろ、このキンスキーという男を。リバプールのゴールキーパー以来の悪夢だ」