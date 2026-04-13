ネヴィルは、不満を抱えるベテラン選手が影響力を維持すればシーズン終盤に支障が出ると指摘。トップ5入りを目指す今、団結が必要なのに過去の体制への憧れがロゼニオールの権威を損なっていると見た。

ネヴィルは、このプロ意識の欠如が長期的にチームや欧州カップ戦出場権獲得に悪影響を与えるとして警鐘を鳴らし、こう続けた。「大事な時期にチャンピオンズリーグでPSGに敗退したのは恥ずかしいことではない。だが全員が一致団結し、緊張感を保つべきだった。

「チームに不満を漏らしたベテラン2人は『前監督は優秀で、なぜ交代したのか分からない』と語った。何らかの処分は必要だ。

マンチェスター・シティ戦の前に規律を乱したのに、スタンドでカメラの前に立つだけでは何の解決にもならない。

「問題は、そんな選手たちが今もロッカールームで影響力を持っていることだ。彼らが下を向いて不機嫌になり、クラブをけなしているなら、終盤は厳しい。

このままではチェルシーはチャンピオンズリーグ出場権を逃すだろう。最近の出来事がその原因だ」