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ゲイリー・ネヴィルは「完全に自己中心的な」チェルシーの2選手を痛烈に批判し、彼らのせいでチームがチャンピオンズリーグ出場権を逃したと考えている。
スタンフォード・ブリッジは騒然としている
チェルシーはマンチェスター・シティに0-3で敗れ、2018年2月以来のリーグ戦3点差以上連敗でトップ5入りの望みが遠のいた。 レアル・マドリードへの移籍が噂されるフェルナンデスは、マドリードでの生活希望を公に表明したため出場停止。一方、バルセロナ復帰を「断るのは難しい」と語ったククレジャは処分を免れた。こうした不満が漂うチームは、ロゼニオール監督の下で分裂と規律の乱れを見せている。
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チェルシーの指導力危機
ネヴィルは、パリ・サンジェルマンとの欧州カップ戦での大敗で動揺するチームにとって、この感情爆発のタイミングは致命的だと指摘した。ベテラン選手は不満を口にするより、若手監督を支え、チームに安定感を与えるべきだと語った。
ロッカールームへの影響を懸念するネヴィルはスカイ・スポーツに語った。「厳しい状況なのに、エンツォ・フェルナンデスやククレラが最近規律を乱し、さらに追い打ちをかけている。チームメイトは彼らをどう思うか？ そんな発言は自己中心的で、若き監督にもチームメイトにもファンにも迷惑だ。ファンは『選手たちが不満だ』と感じるからだ」
破壊的な「不機嫌」な風土
ネヴィルは、不満を抱えるベテラン選手が影響力を維持すればシーズン終盤に支障が出ると指摘。トップ5入りを目指す今、団結が必要なのに過去の体制への憧れがロゼニオールの権威を損なっていると見た。
ネヴィルは、このプロ意識の欠如が長期的にチームや欧州カップ戦出場権獲得に悪影響を与えるとして警鐘を鳴らし、こう続けた。「大事な時期にチャンピオンズリーグでPSGに敗退したのは恥ずかしいことではない。だが全員が一致団結し、緊張感を保つべきだった。
「チームに不満を漏らしたベテラン2人は『前監督は優秀で、なぜ交代したのか分からない』と語った。何らかの処分は必要だ。
マンチェスター・シティ戦の前に規律を乱したのに、スタンドでカメラの前に立つだけでは何の解決にもならない。
「問題は、そんな選手たちが今もロッカールームで影響力を持っていることだ。彼らが下を向いて不機嫌になり、クラブをけなしているなら、終盤は厳しい。
このままではチェルシーはチャンピオンズリーグ出場権を逃すだろう。最近の出来事がその原因だ」
- AFP
依然として困難な道のりが続く
マンチェスター・シティに敗れ、チェルシーは勝ち点48で6位。5位リヴァプールとは4ポイント差だ。 チャンピオンズリーグ出場へ望みを繋ぐため、ロゼニオール監督は5月の大一番を迎える前に、マンチェスター・ユナイテッドやブライトンとの厳しい4月の試合を乗り切らなければならない。さらにノッティンガム・フォレスト、リヴァプール、トッテナム、サンダーランドとの一戦も控えており、ここで規律を欠けば欧州の夢は消える。