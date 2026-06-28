グループリーグ最終戦でデクラン・ライスが欠場したこともあり、守備の安定性が疑問視されている。ネヴィルは「パナマに簡単に守備を突破された。次のラウンドでは強豪が容赦しない」と警鐘を鳴らした。

ネヴィルは「トゥヘル監督も『大事な試合ではレベルを上げる』と言っていたが、まさにその通りだ」と続けた。「スタッフと分析しても、今は完璧だとは思っていないはずだ。 この4日間でチームを再構築し、デクラン・ライスを復帰させ、4バックを安定させる必要がある。パナマは何度か守備を突破したが、決定機に欠けた。それでもチームは次のステージへレベルアップしなければならない」