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ゲイリー・ネヴィルは「失望した」イングランド代表について、唯一「好調」なジュード・ベリンガムに「さらなる活躍」を期待する。
ベリンガム、精彩を欠く勝利の中で輝きを放つ
イングランドは土曜の夜、パナマを2－0で下し決勝トーナメント進出を決めたが、批判は収まらなかった。ベリンガムとケインのゴールでグループL首位通過。水曜日、アトランタでのベスト32でコンゴ民主共和国と対戦する。
ネヴィルは、チームがまとまりを欠く中、唯一光った存在としてベリンガムを挙げた。 ITVのインタビューで、元マンチェスター・ユナイテッドのDFはこう語った。「間違いなく、ベリンガムは代表で最高の選手だ。彼だけが好調でフレッシュに見える。鋭く活気があり、期待通りのレベルでプレーしている。この数年の決勝や準決勝で基準を築いてきたのだ。」
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ネヴィルが戦術の改善を要求
グループリーグ最終戦でデクラン・ライスが欠場したこともあり、守備の安定性が疑問視されている。ネヴィルは「パナマに簡単に守備を突破された。次のラウンドでは強豪が容赦しない」と警鐘を鳴らした。
ネヴィルは「トゥヘル監督も『大事な試合ではレベルを上げる』と言っていたが、まさにその通りだ」と続けた。「スタッフと分析しても、今は完璧だとは思っていないはずだ。 この4日間でチームを再構築し、デクラン・ライスを復帰させ、4バックを安定させる必要がある。パナマは何度か守備を突破したが、決定機に欠けた。それでもチームは次のステージへレベルアップしなければならない」
高い基準は失望を招く
ネヴィルは、過去の成功がハードルを上げ、代表チームが常にその期待に応えられていないと指摘。グループリーグ突破という目標は達成したものの、不満が残っていると語った。
「私がイングランド代表にいた頃、グループリーグを突破できなかったり、2位通過で準々決勝に苦戦したりした」とネヴィルは述べた。 「グループ首位になっても、これほど失望したのは初めてだ。この数年の大会で選手たちが非常に高い基準を打ち立ててしまったからだ。我々は彼らにもっと期待している。ベリンガム、ロジャース、ラッシュフォードには、今こそもっと活躍してほしい」
- AFP
イアン・ライト、ベリンガムの傲慢さを擁護
ネヴィルがチームのバランスに言及した一方、イアン・ライトはベリンガムの態度への批判を取り上げた。このMFの並外れた自信を傲慢だと見る声もあるが、アーセナルレジェンドのライトは、その自信こそが22歳の彼を特別にしているのだと主張した。
「私には理解できない。私は常に彼と彼の活躍を支持してきたし、それは私が彼のプレーを見てきたからこそだ」とライトは語った。 「彼が強い自信を持っていることを、人々は傲慢だと解釈する。しかし、彼を見れば分かる。対戦相手が誰であろうと――ニュージーランドやコスタリカ戦で彼を見た時のことを覚えているが――彼は全く変わらない。全力を尽くし、ベストを尽くし、チームを背負って突き進み、そしてそれを心から楽しんでいる。」