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ゲイリー・ネヴィルは、夏の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドが獲得すべき「夢の」トリオにハリー・ケインを挙げた。
ネヴィルが夏の移籍市場について語る
スカイ・スポーツのファン向けQ&Aで、ネヴィルは「理想」と「現実」を明確に分けた。彼は「トップクラスのセンターバック1人と優秀なミッドフィールダー2人」が今のチームに必要なと述べた。サイドはすでに補強済みだと語った。 アマド・ディアロ、ブライアン・ムベウモ、マテウス・クーニャ、さらにメイソン・マウントも務まるので十分だ。10番のポジションにはマウントとブルーノ・フェルナンデスがおり、ブルーノは毎週そこでプレーする頼れる選手だ。ここも問題ない。 必要なのはセントラルMF2人とセンターバックだ。理想はマルキーニョス、デクラン・ライス、ハリー・ケイン。現実的にはサンドロ・トナリ、エリオット・アンダーソン、エズリ・コンサを選ぶ」
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ユナイテッドの結束を強化する
28歳のコンサはアストン・ヴィラで好パフォーマンスを続け、クラブ通算229試合に出場。頼れるDFとしてヴィラのCL権獲得を支えている。
中盤では、ネヴィル監督がニューカッスルのトナリを補強候補に挙げている。トナリとアンダーソンはリストの上位にあり、アンダーソンはすでにユナイテッドの最優先ターゲットとされる。だが、移籍市場が近づくにつれ、マンチェスター・シティもノッティンガム・フォレストのこのMFを追っており、ユナイテッドは激しい競争に直面する。
タイトル争いへの道
今シーズンは首位と12ポイント差があるが、ネヴィルは来季ユナイテッドが差を縮めると断言する。監督交代や規律問題などの外的要因が、ユナイテッド飛躍のきっかけになると見ている。
ネヴィルは「現在、リヴァプールもチェルシーもアストン・ヴィラもユナイテッドより上位ではない。ユナイテッドは今季チャンピオンズリーグやカップ戦がなく、それが大きな利点だ。とはいえ、最終的にはアーセナルが優勝するか否かで状況は変わる」と説明した。 優勝したら連覇できるか。できないなら、どう立ち直るのか。そこがポイントだ」
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マンチェスター・シティの先行き不透明感
元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは、マンチェスター・シティを取り巻く不透明な状況にも言及した。ペップ・グアルディオラの去就とプレミアリーグによる115件の告発という2つの懸案があり、ネヴィルは、ユナイテッド首脳陣がシティの混乱に備えるべきだと語った。
「最大の懸念はここ（マンチェスター・シティ）にある。2つの問題だ……ペップ・グアルディオラと115件の告発だ。それらの告発はどうなるのか？ より重大な違反で有罪となれば、大幅な勝ち点剥奪を受けることになるのか？ つまり、これらが2つの大きな疑問だ」とネヴィルは語った。 「もしシティが大量減点されたりグアルディオラが去ったりして、さらにアーセナルが優勝を逃して動揺していれば、ユナイテッドにもチャンスがある。可能性は小さいが、条件が整う必要がある」