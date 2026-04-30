ゲイリー・ネヴィルは、夏の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドが獲得すべき「夢の」トリオにハリー・ケインを挙げた。

元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは、マンチェスター・シティを取り巻く不透明な状況にも言及した。ペップ・グアルディオラの去就とプレミアリーグによる115件の告発という2つの懸案があり、ネヴィルは、ユナイテッド首脳陣がシティの混乱に備えるべきだと語った。

「最大の懸念はここ（マンチェスター・シティ）にある。2つの問題だ……ペップ・グアルディオラと115件の告発だ。それらの告発はどうなるのか？ より重大な違反で有罪となれば、大幅な勝ち点剥奪を受けることになるのか？ つまり、これらが2つの大きな疑問だ」とネヴィルは語った。 「もしシティが大量減点されたりグアルディオラが去ったりして、さらにアーセナルが優勝を逃して動揺していれば、ユナイテッドにもチャンスがある。可能性は小さいが、条件が整う必要がある」



