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翻訳者：
ゲイリー・ネヴィルは、ワールドカップ決勝でスペインに敗れたアルゼンチンについて「クソみたいなプレーだった」と批判し、リオネル・メッシへの過度な依存を指摘した。
ネヴィルがアルゼンチンを痛烈に批判
ネヴィルは、ワールドカップ決勝でスペインに延長1-0で敗れたアルゼンチンを強く批判した。元イングランド代表DFは、試合を90分を超えて持ち込んだとはいえ、アルゼンチンの内容は精彩を欠くと主張。2連覇を狙ったアルゼンチンは、試合を通じてスペインを脅かすことができず、延長終盤までシュートを1本も放てなかった。106分にはフェラン・トーレスが決勝点をマークし、試合を決めた。
- AFP
「クソみたいなやつ」
スカイ・ベットとのインタビューで、ネヴィルはアルゼンチンの粘りを称えたが、全体的なパフォーマンスは厳しい批判に値すると語った。
「最初のコメントでは称賛した。だがはっきり言おう、彼らのプレーはひどかった。試合を通じて精彩を欠いていた。もし試合に食らいついていたなら、その点は評価する。よくやったが、プレーはクソだった」
さらに彼は「見た目がクソで匂いもクソなら、それはクソだ。決勝で示したパフォーマンスは貧弱で、彼らは時折ひどいプレーをしていた」と語った。
メッシへの依存が疑問視される
ネヴィルは、アルゼンチンの並外れた闘志がパフォーマンスの欠点を覆い隠してきたと指摘。大会を通じてチームはメッシの輝きに支えられてきたと語る。
「彼らには試合を乗り切る強固なチームワークと激しい闘争心があり、さらに勝利へ導く驚異的な選手が最前線にいる」とネヴィルは説明した。「彼［メッシ］がいなければ――前回の大会でもそう言ったが――おそらく同じところまでたどり着くのは困難だろう」
- Getty Images
決勝戦での敗北を受けての疑問
延長戦でスペインが突破し、アルビセレステはワールドカップのタイトルを守り切れずニュージャージーを後にした。今後注目されるのは、最後のワールドカップとなったかもしれないメッシへの依存から脱却しつつ、アルゼンチンがエリートとしての地位を維持できるかどうかだ。
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