スカイ・ベットとのインタビューで、ネヴィルはアルゼンチンの粘りを称えたが、全体的なパフォーマンスは厳しい批判に値すると語った。

「最初のコメントでは称賛した。だがはっきり言おう、彼らのプレーはひどかった。試合を通じて精彩を欠いていた。もし試合に食らいついていたなら、その点は評価する。よくやったが、プレーはクソだった」

さらに彼は「見た目がクソで匂いもクソなら、それはクソだ。決勝で示したパフォーマンスは貧弱で、彼らは時折ひどいプレーをしていた」と語った。