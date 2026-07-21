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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

ゲイリー・ネヴィルは、ワールドカップ決勝でスペインに敗れたアルゼンチンについて「クソみたいなプレーだった」と批判し、リオネル・メッシへの過度な依存を指摘した。

アルゼンチン
リオネル・メッシ
スペイン
ワールドカップ
スペイン 対 アルゼンチン

ゲイリー・ネヴィルは、ワールドカップ決勝でアルゼンチンがスペインに敗れたことについて辛辣な評価を下した。彼は、リオネル・スカローニ監督率いるチームが試合に食らいつけたのは運が良かっただけだと主張。また、元マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーである彼は、前回王者がリオネル・メッシにどれほど依存しているかにも疑問を呈した。

  • ネヴィルがアルゼンチンを痛烈に批判

    ネヴィルは、ワールドカップ決勝でスペインに延長1-0で敗れたアルゼンチンを強く批判した。元イングランド代表DFは、試合を90分を超えて持ち込んだとはいえ、アルゼンチンの内容は精彩を欠くと主張。2連覇を狙ったアルゼンチンは、試合を通じてスペインを脅かすことができず、延長終盤までシュートを1本も放てなかった。106分にはフェラン・トーレスが決勝点をマークし、試合を決めた。

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    「クソみたいなやつ」

    スカイ・ベットとのインタビューで、ネヴィルはアルゼンチンの粘りを称えたが、全体的なパフォーマンスは厳しい批判に値すると語った。

    「最初のコメントでは称賛した。だがはっきり言おう、彼らのプレーはひどかった。試合を通じて精彩を欠いていた。もし試合に食らいついていたなら、その点は評価する。よくやったが、プレーはクソだった」

    さらに彼は「見た目がクソで匂いもクソなら、それはクソだ。決勝で示したパフォーマンスは貧弱で、彼らは時折ひどいプレーをしていた」と語った。

  • メッシへの依存が疑問視される

    ネヴィルは、アルゼンチンの並外れた闘志がパフォーマンスの欠点を覆い隠してきたと指摘。大会を通じてチームはメッシの輝きに支えられてきたと語る。

    「彼らには試合を乗り切る強固なチームワークと激しい闘争心があり、さらに勝利へ導く驚異的な選手が最前線にいる」とネヴィルは説明した。「彼［メッシ］がいなければ――前回の大会でもそう言ったが――おそらく同じところまでたどり着くのは困難だろう」

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  • Lionel MessiGetty Images

    決勝戦での敗北を受けての疑問

    延長戦でスペインが突破し、アルビセレステはワールドカップのタイトルを守り切れずニュージャージーを後にした。今後注目されるのは、最後のワールドカップとなったかもしれないメッシへの依存から脱却しつつ、アルゼンチンがエリートとしての地位を維持できるかどうかだ。