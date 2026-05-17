VARが再確認を推奨したものの、マイケル・ソールズベリー主審は判定を覆さなかった。モニターで確認した結果、彼はムベウモの接触は得点を無効にするほどの故意の反則ではないと判断した。ボールがフォワードの腕に当たり方向を変えたにもかかわらず、ノッティンガム・フォレストの選手やスタッフは激怒した。

その後、プレミアリーグ・マッチセンターは「ハンドは偶然であり、ゴールは有効」と公式に発表した。しかしこの説明では、試合の流れを乱されたと感じたアウェイチームの不満は収まらなかった。











