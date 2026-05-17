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ゲイリー・ネヴィルは、マンチェスター・ユナイテッドに有利な「とんでもない」ハンド判定に困惑。VARは物議を醸したマテウス・クーニャのゴールを認めたが、その判断は「まったくもって信じがたい」。
ネヴィル、審判の「信じられない判定」に激怒
54分、クニャのゴールでマンチェスター・ユナイテッドがノッティンガム・フォレストに2-1とリードした場面が物議を醸した。直前、ブライアン・ムベウモが腕でボールをコントロールしたように見え、VAR確認のため3分間中断。元ユナイテッド主将のネヴィルは、オールド・トラッフォードでの判定プロセスと結果に痛烈な批判を浴びせた。
「あらゆる意味で信じがたい。ばかげている」とスカイ・スポーツで語った。「VARの判断は明確だった。ゴールは取り消され、ハンドでボールが戻ったと言っていた。 信じられない。VARが3分、主審がさらに1分確認した。考えすぎだ。彼らは完全に混乱している」
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審判はモニターの前で主張を曲げなかった
VARが再確認を推奨したものの、マイケル・ソールズベリー主審は判定を覆さなかった。モニターで確認した結果、彼はムベウモの接触は得点を無効にするほどの故意の反則ではないと判断した。ボールがフォワードの腕に当たり方向を変えたにもかかわらず、ノッティンガム・フォレストの選手やスタッフは激怒した。
その後、プレミアリーグ・マッチセンターは「ハンドは偶然であり、ゴールは有効」と公式に発表した。しかしこの説明では、試合の流れを乱されたと感じたアウェイチームの不満は収まらなかった。
ブルーノ・フェルナンデスがプレミアリーグの記録に並んだ
試合再開が遅れるにつれ、オールド・トラッフォードの雰囲気は悪化。ビデオ判定の詳細も知らされず、サポーターの緊張は高まった。サリスベリー主審がセンターサークルを指さし、ゴールが認められると、流れは一変。フォレストはショーの先制点をモラートが同点に追いつき、粘っていた。
その後、物議を醸した判定を帳消しにするかのようにムベウモが3点目を決め、ユナイテッドは貴重なリードを手にした。このゴールはキャプテンにとって歴史的記録にもなった。ブルーノ・フェルナンデスの今季20個目のアシストで、ケビン・デ・ブライネとティエリ・アンリと並んでプレミアリーグ1シーズン最多アシスト記録に並んだ。 直後、マスクを着けたモーガン・ギブス＝ホワイトが1点を返した。それでも2点目の判定疑惑は試合全体に影を落とし、プレミアリーグのVAR運用に依然として残る一貫性のなさを示した。
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ユナイテッドが3位を確保
3－2のリードを守ったマンチェスター・ユナイテッドはリーグ3位以内を確保し、来季チャンピオンズリーグ出場権を手にした。暫定指揮官キャリックの下、優勝争いからは離れたものの「残りのチームで最強」の座を確固たるものにした。中立的な見方では不本意な勝利とも映るが、3ポイントは最終順位に大きい。
一方、ノッティンガム・フォレストは終盤の同点ゴールが審判判定で認められなかったが、すでに残留圏を確保している。ウェストハムやトッテナムが苦戦する中、ミッドランドのクラブは安堵した。 結果に関わらず、クニャのゴールが「とんでもない」と話題になるのは確実だ。PGMOL（イングランドプロサッカー審判機構）のハンド判定には、今後も疑問が向けられるだろう。