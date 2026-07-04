ゲイリー・ネヴィルが、イングランド代表のワールドカップでの右サイドバック問題と、デクラン・ライスの不慣れなポジション起用について率直に語った。

こうした問題で、コンゴ民主共和国戦の終盤、ライスは中盤から右サイドバックへポジションを移した。イングランドは辛勝したが、ネヴィルは守備の不安定さが大会が進むにつれて深刻になると指摘した。

ネヴィルはITVにこう語った。「彼（ライス）は数カ月前、私が観戦したウェストハム戦でもアーセナルで右サイドバックを務めていた。当時はアルテタ監督の判断を疑問視したが、後半は彼をそのポジションで起用してほしいと切に願っていた」。

「これは初めてではない。私が観た大会だけでも3、4回は、フルバックが軽視されていた。人々は『ストライカーを5人入れて左サイドバックを1人外そう』と考えていたのかもしれない。実際、今のイングランド代表は試合でその代償を払っており、守備でも攻撃でも問題だ。」