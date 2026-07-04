AFP
翻訳者：
ゲイリー・ネヴィルが、イングランド代表のワールドカップでの右サイドバック問題と、デクラン・ライスの不慣れなポジション起用について率直に語った。
イングランド代表の負傷者続出で、トゥヘル監督の選択肢は限られている。
イングランドはコンゴ民主共和国を2－1で下し、ワールドカップベスト16進出を決めた。しかし右サイドバックの負傷者が相次ぎ、トゥヘル監督は起用法を悩ませている。リース・ジェームズはハムストリングの負傷で金曜の練習を完遂できず、月曜のメキシコ戦への出場は不透明だ。ジャレル・クアンサも足首を痛めており、監督には右サイドの選択肢が限られている。
- Getty Images Sport
ネヴィル、イングランド代表の右サイドバック起用を疑問視
こうした問題で、コンゴ民主共和国戦の終盤、ライスは中盤から右サイドバックへポジションを移した。イングランドは辛勝したが、ネヴィルは守備の不安定さが大会が進むにつれて深刻になると指摘した。
ネヴィルはITVにこう語った。「彼（ライス）は数カ月前、私が観戦したウェストハム戦でもアーセナルで右サイドバックを務めていた。当時はアルテタ監督の判断を疑問視したが、後半は彼をそのポジションで起用してほしいと切に願っていた」。
「これは初めてではない。私が観た大会だけでも3、4回は、フルバックが軽視されていた。人々は『ストライカーを5人入れて左サイドバックを1人外そう』と考えていたのかもしれない。実際、今のイングランド代表は試合でその代償を払っており、守備でも攻撃でも問題だ。」
結束力に欠ける守備陣
ネヴィルは、定まった4バックがないことを、トゥヘル監督のチームにとっての「時限爆弾」と指摘。サイドの弱さが批判され、彼は個人の才能だけでは守備の連携不足をカバーできないと語る。
「大会前に、我々は4人のディフェンダーを擁しているが、彼らは『バック4』として機能する必要があると述べた」とネヴィルは語った。「実際、個人としては1対1の局面でかなり優れたディフェンダーだが、まだ一つのユニットとして機能しているとは思えない。我々が抱えるこの脆弱性は非常に懸念されるものだ。
「大会前から右サイドバック2人が負傷がちだと分かっていた。リブラメントが離脱するとチャロバを起用する……つまり右サイドバックを投入するわけだ。4試合で5人の右サイドバックを起用している。これはトゥヘル監督がそのポジションで手探り状態にあることを物語っている。いずれそれが我々に代償を強いることになるだろう。」
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トゥヘル監督、重要な選手起用を迫られる
イングランドはベスト16でメキシコ戦に臨むが、ジェームズとクアンサの出場が依然不透明で、トゥヘル監督の守備オプションは限られている。
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