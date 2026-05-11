オニール監督は、ストラスブールとチェルシーの共同オーナーであるブルーコを批判。補強を「台無しにした」と語り、クラブの風土にも疑問を投げかけた。

1月に就任したオニール監督は、この1ヶ月でクープ・ドゥ・フランスとカンファレンスリーグの準決勝に連続で敗退。同監督は1月の補強がむしろ戦力を落としたと主張する。

彼はチェルシーからレンタルされたFWデビッド・ダトロ・フォファナとDFアーロン・アンセルミノの加入、影響力の大きかったレンタル選手ママドゥ・サールのロンドンへの呼び戻しを例に挙げた。また、エクアドル代表MFケンドリー・パエスのシーズン途中のレンタル打ち切り（その後アルゼンチンのリバー・プレートへ再レンタル）も批判した。