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ゲイリー・オニール氏は、ブルーコが買収して以来、ストラスブールでの選手補強とチーム文化を「台無しにした」としてチェルシーのオーナー陣を強く批判した。
補強の失敗とチームの不満
オニール監督は、ストラスブールとチェルシーの共同オーナーであるブルーコを批判。補強を「台無しにした」と語り、クラブの風土にも疑問を投げかけた。
1月に就任したオニール監督は、この1ヶ月でクープ・ドゥ・フランスとカンファレンスリーグの準決勝に連続で敗退。同監督は1月の補強がむしろ戦力を落としたと主張する。
彼はチェルシーからレンタルされたFWデビッド・ダトロ・フォファナとDFアーロン・アンセルミノの加入、影響力の大きかったレンタル選手ママドゥ・サールのロンドンへの呼び戻しを例に挙げた。また、エクアドル代表MFケンドリー・パエスのシーズン途中のレンタル打ち切り（その後アルゼンチンのリバー・プレートへ再レンタル）も批判した。
- AFP
オニールは文化の変革を求めている
日曜日のアンジェ戦（1-1の引き分け）後、オニール監督は『レキップ』紙の取材に、現在の体制への不満を語った。 「センターフォワードが2人必要だ。オーナーは来季に向けて戦力を整える手段を提供すると約束したが、クラブの文化、選手の質、選手層を向上させる必要がある。1月の移籍市場では失敗し、チームを弱体化させてしまった」とオニール監督は語った。
彼の不満の背景には、マルチクラブ・モデルがリーグ・アンのチームの競技的安定性よりチェルシーの資産移動を優先しているという感覚がある。
期待外れのパフォーマンスに対する怒り
オニール監督はチームの最近のパフォーマンスを振り返り、選手たちのメンタリティと環境を率直に批判した。残り数試合は来季に残る価値がある選手を見極める試金石だと警告した。「私は怒っている。選手たちも同様に怒っていることを願う。 残り2試合で、来季も一緒に戦える実力を示せ。あのプレーでは結果は得られない」
オニール監督は、ここ数試合の闘志欠如を批判し、「彼らは私を失望させた。木曜日（バジェカーノ戦）よりひどい。もっと頑張らねばならない。サッカー界はサメだらけだ。彼らは理解する必要がある。私は『これは決勝戦だ』と伝えたが、その覚悟でプレーしなかった」と語った。
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ブルーコ・ステーブル全体に共通する課題
ストラスブールで起こる問題は、スタンフォード・ブリッジでも同じだ。チェルシーはプレミアリーグ9位に低迷。首脳陣は4月、就任3カ月のリアム・ロゼニオール監督を解任し、チームは3月4日以来リーグ戦で勝っていない。この不安定さが、両クラブでオーナーとサポーターの関係を亀裂させている。