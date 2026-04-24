そのチラシは子供たちに人種差別の問題を意識させようとしていたが、大きなスキャンダルになった。パンフレットには、白いローブと尖った帽子でわかるクー・クラックス・クランのメンバーが、胸にFCミルウォールのロゴをつけて描かれている。
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クー・クラックス・クランとの関連：英国のクラブがウェストミンスター市議会議員に対し法的措置を検討
1981年にチェルシー史上初の黒人選手となったポール・カノヴィル（64）が、イングランドサッカー界で受けた人種差別を証言した。
特にアウェイのミルウォール戦では現地ファンから激しい差別を受けた。彼は「人種差別は今も消えない。ミルウォールでのリザーブ戦で罵声を浴びせられたが、後に1984年の2部リーグ優勝メダルをその差別主義者たちに見せつけた」と語っている。
ミルウォールは法的措置をとる権利を留保する
パンフレットの配布は中止され、ウェストミンスター区議会はロンドン南東部の当該クラブに謝罪した。区議会はロゴ入り画像の複製・配布を停止し、残部を破棄すると約束した。
また、登録済みエンブレムの不正利用に対し「全面的な謝罪」が行われた。声明では「パンフレットに人種差別的ヘイトグループのメンバー写真が掲載され、クラブに有害な誤解を生じさせた」と説明した。
ミルウォールは依然として法的措置の可能性を残しており、現時点ではコメントを控えている。