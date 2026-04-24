クー・クラックス・クランとの関連：英国のクラブがウェストミンスター市議会議員に対し法的措置を検討

1981年にチェルシー史上初の黒人選手となったポール・カノヴィル（64）が、イングランドサッカー界で受けた人種差別を証言した。

特にアウェイのミルウォール戦では現地ファンから激しい差別を受けた。彼は「人種差別は今も消えない。ミルウォールでのリザーブ戦で罵声を浴びせられたが、後に1984年の2部リーグ優勝メダルをその差別主義者たちに見せつけた」と語っている。



