クーワラのスタンド…サレム・アル・ドスリがドニスをサウジアラビアのファンに巻き込む…その理由はモハメド・サラー

サウジアラビア代表主将サレム・アル・ドスリは、2026年W杯ウルグアイ戦後、ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスをグリーンサポーターの怒りの的とした。
代表は火曜未明、マイアミのハードロック・スタジアムで行われたウルグアイ戦を1－1で引き分けた。
サウジアラビア代表主将サレム・アル・ドスリは、2026年W杯ウルグアイ戦後、ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスをグリーンサポーターの怒りの的とした。
代表は火曜未明、マイアミのハードロック・スタジアムで行われたウルグアイ戦を1－1で引き分けた。
サレム・アル・ドスリは先発しフル出場したが、得点もアシストもなかった。
「トルネード」の異名を取る彼は本来のパフォーマンスを発揮できず、チームメイトのハッサン・テンブクティ（6.0）に次ぐチーム2番目の低評価（6.3）を受けた。
シュートは1本のみで枠を外れ、パスは33本中24本成功、ボールロスト13回、ドリブル突破は2回中1回成功だった。
これらの数字はサウジアラビアのサポーターや一部メディアの怒りを買った。その矛先はサレム・アル・ドスリだけでなく、試合終了まで彼をピッチに残し続けたドニス監督にも向けられた。
タレク・アル・ノフルは「代表の残りの試合でベンチに置くべき最初の選手はアル・ドスリだ。彼のレベルは惨憺たるもので、弱点そのものだ」と記した。
一方、マシャリ・アル・カルニは疑問を投げかけた。「なぜマンデシュやアイマン・ヤヒヤ、ハリド・アル・ガナムを出さず、調子を崩していたサレムを90分間も起用したのか？」
さらに「正直、ドニス監督は後半の展開を読み切れず守備に偏りすぎた。それでも神に感謝する」と続けた。
ムハンマド・アル＝アティビも「ドニスさん、なぜサルーム・アル＝ドスリをずっと起用したのか理由を教えてください」と投稿した。
さらに「守備も攻撃も酷すぎる。ボールを奪われ、パスミスも連発。前半は4-4-2で圧力をかけ互角だったのに、後半は5バックに引いて守備一辺倒。勝ち点3は確実だった」と手厳しい意見を続けた。
サポーターたちは、1－1のベルギー戦でエジプト代表のハサン監督がエースのサラーを途中交代させたのに対し、ドニース監督が同じ判断をしなかったことを批判した。
アデル・ビン・アブドゥルモハセン・アルマルハム氏は「ドニスは勝ち点3を逃した。エジプトのフサム・ハサン監督は、パフォーマンスが振るわないモハメド・サラーを交代させた」と指摘した。
彼はさらに「試合開始から攻撃が機能せず、サレム、フラス、ムサブは存在感を示せなかった。それでもドニスは二人を交代させず、リードを守ろうとしなかった」と続けた。
一方、モハメド・アル・アフマリーは「ピッチでは実力者が生き残るという教訓を、ファンと選手に刻むべきだ。これは祖国の代表であり、ワールドカップなのだ。94年の時代には戻りたくない」と記した。
彼は「ドニスは、ハサンがサラーを交代させたように、アル・ドスリを替える大胆さが必要だった。ピッチでのパフォーマンスがすべてだ」と結んだ。