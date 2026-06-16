クーワラのスタンド…サレム・アル・ドスリがドニスをサウジアラビアのファンに巻き込む…その理由はモハメド・サラー

これらの数字はサウジアラビアのサポーターや一部メディアの怒りを買った。その矛先はサレム・アル・ドスリだけでなく、試合終了まで彼をピッチに残し続けたドニス監督にも向けられた。

タレク・アル・ノフルは「代表の残りの試合でベンチに置くべき最初の選手はアル・ドスリだ。彼のレベルは惨憺たるもので、弱点そのものだ」と記した。

一方、マシャリ・アル・カルニは疑問を投げかけた。「なぜマンデシュやアイマン・ヤヒヤ、ハリド・アル・ガナムを出さず、調子を崩していたサレムを90分間も起用したのか？」

さらに「正直、ドニス監督は後半の展開を読み切れず守備に偏りすぎた。それでも神に感謝する」と続けた。

ムハンマド・アル＝アティビも「ドニスさん、なぜサルーム・アル＝ドスリをずっと起用したのか理由を教えてください」と投稿した。

さらに「守備も攻撃も酷すぎる。ボールを奪われ、パスミスも連発。前半は4-4-2で圧力をかけ互角だったのに、後半は5バックに引いて守備一辺倒。勝ち点3は確実だった」と手厳しい意見を続けた。