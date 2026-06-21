クーワラのスタンド……サウジアラビアの代わりにクウェートがスペインに敗れる

2026年W杯でスペインに大敗し、サウジアラビアのサポーターは悲しみに包まれた。それでも皮肉なユーモアは失わず、今回はクウェート代表のサポーターともその一面を見せている。
サウジアラビア代表はグループリーグ第2戦でスペインに0-4で敗れた。
2026年W杯でスペインに大敗し、サウジアラビアのサポーターは悲しみに包まれた。それでも皮肉なユーモアは失わず、今回はクウェート代表のサポーターともその一面を見せている。
サウジアラビア代表はグループリーグ第2戦でスペインに0-4で敗れた。
試合後、サウジとクウェートのネットユーザーは「スペインに負けたのは青で、緑じゃない」と皮肉り合った。
これは、スペインの強さを恐れたサウジアラビアファンが「スペインと戦うのはクウェートだ」と冗談を言ったことが背景にある。
クウェート代表がワールドカップに出場したのは1982年のスペイン大会一度きりだ。
試合後、サウジファンは「負けたのはクウェート代表だ」と主張した。
一方、ネットユーザーはメルセデス・ベンツ・スタジアムの観客席でクウェートの国旗を掲げるサポーターの動画を投稿。「クウェートがスペインと対戦すると誤信した被害者だ」と皮肉った。
この動きはサウジアラビアだけでなくクウェートのサポーターも同様で、2026年W杯に出場するのは自国代表で「アル・アハザル」ではないと主張した。
また、この大敗を受けて結果を否定する声も上がっている。