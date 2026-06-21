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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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クーワラのスタンド……サウジアラビアの代わりにクウェートがスペインに敗れる

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「アル・アハザル」が「アル・マタドール」に大敗…「アル・アズール」とは何の関係があるのか？

2026年W杯でスペインに大敗し、サウジアラビアのサポーターは悲しみに包まれた。それでも皮肉なユーモアは失わず、今回はクウェート代表のサポーターともその一面を見せている。

サウジアラビア代表はグループリーグ第2戦でスペインに0-4で敗れた。

  • ワールドカップにおけるクウェート

    試合後、サウジとクウェートのネットユーザーは「スペインに負けたのは青で、緑じゃない」と皮肉り合った。

    これは、スペインの強さを恐れたサウジアラビアファンが「スペインと戦うのはクウェートだ」と冗談を言ったことが背景にある。

    クウェート代表がワールドカップに出場したのは1982年のスペイン大会一度きりだ。

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  • クウェートにとって痛恨の敗戦

    試合後、サウジファンは「負けたのはクウェート代表だ」と主張した。

    一方、ネットユーザーはメルセデス・ベンツ・スタジアムの観客席でクウェートの国旗を掲げるサポーターの動画を投稿。「クウェートがスペインと対戦すると誤信した被害者だ」と皮肉った。

  • サウジアラビアであり、クウェートではない

    この動きはサウジアラビアだけでなくクウェートのサポーターも同様で、2026年W杯に出場するのは自国代表で「アル・アハザル」ではないと主張した。

    また、この大敗を受けて結果を否定する声も上がっている。