クーワラのスタンド……サウジアラビアの代わりにクウェートがスペインに敗れる

試合後、サウジとクウェートのネットユーザーは「スペインに負けたのは青で、緑じゃない」と皮肉り合った。

これは、スペインの強さを恐れたサウジアラビアファンが「スペインと戦うのはクウェートだ」と冗談を言ったことが背景にある。

クウェート代表がワールドカップに出場したのは1982年のスペイン大会一度きりだ。