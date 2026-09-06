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クーマンJrが歴史を作る！ GKが衝撃のエールディヴィジー逆転劇で2得点
クーマンJrにとって歴史的な午後
今後何年にもわたって語り継がれるであろう劇的なエールディヴィジーの一戦で、テルスターのGKクーマンJrが歴史を作った。リーグ史上初めて、1試合で2得点を挙げたGKとなったのだ。31歳の守護神は、チームが最も必要としていた場面で立ち上がり、カンブールとの混戦となった一戦で2-2のドローに持ち込み、勝ち点1を救った。
試合は序盤からテルスターにとって苦しい展開となった。ノックヴィ・ソリソンが開始22分に一発退場を命じられ、10人での戦いを強いられたためだ。1時間以上にわたって数的不利のまま戦ったホームチームは、後半開始後の7分間でカンブールに2点を奪われ、大きくリードを許して主導権も完全に握られたことで、失望の敗戦に向かっているように見えた。
- AFP
PKを冷静に決める
しかし、2点目を奪われたわずか3分後にテルスターがPKを獲得すると、試合の流れは一気に変わった。重圧がかかる中、コーマン・ジュニアはピッチを端から端まで全力で駆け上がり、自らその大役を担うと、12ヤードから冷静に決めてチームに希望の光をもたらした。ドラマはそれで終わらず、テルスターが必死に同点弾を狙う中で試合は長いアディショナルタイムに突入。そして後半アディショナルタイム11分、再びPKを成功させ、ついに同点に追いついた。
この見事な2得点により、コーマン・ジュニアのキャリアにおける全ゴールは、2026年にテルスターで記録したものとなった。これまでにもプレッシャーのかかる場面に強いスペシャリストとして評価を高めており、昨季最終節のフォレンダム戦では89分にPKを決めていた。その一撃は極めて重要で、テルスターの2-1勝利を決定づけるとともに、エールディヴィジ残留を確実にした。
伝説的な足跡をたどっている
その偉業は当然ながら、サッカー史上でも屈指の得点力を誇ったDFだった父クーマンとの比較を呼ぶ。バルセロナ、PSV、アヤックス、フェイエノールトでのプレーを含む輝かしいキャリアの中で、父クーマンはクラブと代表で合計254ゴールという驚異的な数字を記録した。その内訳には115本のPKが含まれていたが、現役時代を通じて16本のPKを失敗している。
クーマン氏がその後、サウサンプトン、エヴァートン、バルセロナなどを率い、直近ではオランダ代表監督を務めるなど、指導者として成功したキャリアへ移行した一方で、息子はゴールマウスで自身の道を切り開いてきた。
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テルスターの英雄の台頭
クーマンJrのエールディビジー史に残る旅は、父がカンプ・ノウで過ごしていた時期に自身が生まれたバルセロナから始まった。プロキャリアはオランダでアルメレ・シティに加入してスタートし、その後はTOPオスへ移籍。最終的に2021年夏にテルスターへ加わり、2025年にはプレーオフを通じたクラブの昇格で中心的な役割を果たした。
日曜日の引き分けを受け、テルスターは4試合を終えて13位につけている。待望のトップリーグ復帰への戦いを続けており、エールディビジーでプレーするのは47年ぶりとなっている。
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