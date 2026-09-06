今後何年にもわたって語り継がれるであろう劇的なエールディヴィジーの一戦で、テルスターのGKクーマンJrが歴史を作った。リーグ史上初めて、1試合で2得点を挙げたGKとなったのだ。31歳の守護神は、チームが最も必要としていた場面で立ち上がり、カンブールとの混戦となった一戦で2-2のドローに持ち込み、勝ち点1を救った。

試合は序盤からテルスターにとって苦しい展開となった。ノックヴィ・ソリソンが開始22分に一発退場を命じられ、10人での戦いを強いられたためだ。1時間以上にわたって数的不利のまま戦ったホームチームは、後半開始後の7分間でカンブールに2点を奪われ、大きくリードを許して主導権も完全に握られたことで、失望の敗戦に向かっているように見えた。