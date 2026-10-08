スペインで地位を確立したクンデは、かつて欧州中のビッグクラブによる争奪戦の末、巨額の移籍金でバルセロナが獲得し、チェルシーから引き抜かれていた。カタルーニャでは当初こそ苦戦もあったが、その後はセンターからサイドへポジションを移し、右サイドバックとして継続的にプレーすることで定位置と成功をつかんだ。年月を経て、彼はとりわけフリックにとって戦術的な武器となり、低い位置に置くことで、より攻撃的な布陣を敷くことが可能になっていた。





しかしここ数カ月、そのブラウグラナのプロジェクトにおける中心的な立場は薄れつつあり、出場時間は明らかに減少している。高額な年俸も踏まえれば、クラブも利益の出る移籍にそれほど強く反対しないだろう。過去の移籍市場でも、クンデには海外移籍、とりわけプレミアリーグ行きの可能性が取り沙汰されてきたが、今こそ新たな章を開く適切なタイミングが訪れたのかもしれない。





実際、フリックの序列で後退しただけでなく（現在はそのポジションでエリック・ガルシアとジョアン・カンセロを起用している）、フランス代表の新指揮官レ・ブルー、ジネディーヌ・ジダンも彼を招集こそしたものの、大半はベンチに置き、カルルを優先している。クラブと代表を合わせた直近6試合で、出場は可能な540分のうちわずか90分のみ。この状況は、考え直しを迫るものとなっている。



