ジュール・クンデの今後に大きな注目が集まっている。バルセロナとフランス代表のDFは、両チームでレギュラー の座を失っており、キャリアの難しい時期を過ごしている。また、クラブは同選手を売却対象にしたとされる。プレミアリーグの複数クラブがその状況に関心を寄せる中、1月にも新たな挑戦に踏み出すのか、それとも悪い流れを断ち切ることを目指すのかは、元セビージャのクンデ自身の判断に委ねられる。
クンデはどうなった？ バルセロナとフランス代表でベンチに置かれ、移籍市場に出ている。行き先はどこになるのか、イタリアも候補だ。
スペインで地位を確立したクンデは、かつて欧州中のビッグクラブによる争奪戦の末、巨額の移籍金でバルセロナが獲得し、チェルシーから引き抜かれていた。カタルーニャでは当初こそ苦戦もあったが、その後はセンターからサイドへポジションを移し、右サイドバックとして継続的にプレーすることで定位置と成功をつかんだ。年月を経て、彼はとりわけフリックにとって戦術的な武器となり、低い位置に置くことで、より攻撃的な布陣を敷くことが可能になっていた。
しかしここ数カ月、そのブラウグラナのプロジェクトにおける中心的な立場は薄れつつあり、出場時間は明らかに減少している。高額な年俸も踏まえれば、クラブも利益の出る移籍にそれほど強く反対しないだろう。過去の移籍市場でも、クンデには海外移籍、とりわけプレミアリーグ行きの可能性が取り沙汰されてきたが、今こそ新たな章を開く適切なタイミングが訪れたのかもしれない。
実際、フリックの序列で後退しただけでなく（現在はそのポジションでエリック・ガルシアとジョアン・カンセロを起用している）、フランス代表の新指揮官レ・ブルー、ジネディーヌ・ジダンも彼を招集こそしたものの、大半はベンチに置き、カルルを優先している。クラブと代表を合わせた直近6試合で、出場は可能な540分のうちわずか90分のみ。この状況は、考え直しを迫るものとなっている。
SPORTによると、現時点でJules Koundéは、自身の役割が縮小しているにもかかわらず、バルセロナを離れる意思はない。 今後数週間で、失った先発の座を取り戻すことが彼の目標であり、それがかなわなかった場合にのみ、現時点では可能性の低い動きが生じる可能性がある。実際、アーセナル、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール は彼に関する情報収集を行っているが、選手本人はそうした打診をすぐに断っている。一方で、カタルーニャ勢もまた、クラブと2030年まで契約を結び（年間650万という非常に重い条件ではあるものの）なおかつ保有する資産を安売りする つもりはない。
一方で、もし移籍を受け入れることになれば、クンデ獲得を巡っては本格的な争奪戦が巻き起こるだろう。その争奪戦にはイタリア勢も加わる可能性があるが、イングランド勢の圧倒的な優位は認識している。このような選手は、とりわけインテル とミラン にとって有用だろう。両クラブは守備にいくつかの穴を抱えており、スピードがあり、中央でも右でも、4バックでも3バックでも起用できる選手なら、それを埋められる可能性があるからだ。
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