ステファン・クンツが2025年末に突然退任して以来、HSVは新スポーツディレクターを探している。ヘッドハンティング会社がHSVの条件に合う人材としてクルーガーに接触した。

40歳の元ブンデスリーガ選手は当初から候補に挙げられ、最終選考でも好印象を与えたという。

4か月の選考期間中、元ボルシア・ドルトムントSDセバスティアン・ケール（46）や現HSVスポーツディレクターのクラウス・コスタ（41）も候補に挙がっていた。