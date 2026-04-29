『Sport Bild』は、FCB組織・インフラ部門責任者が新ポストの最有力候補と報じた。一方、『Abendblatt』は、クルーガー氏が「まもなく正式発表される」と伝えている。
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クンツの後任選びで驚きの展開：HSVがバイエルンから引き抜きか
ステファン・クンツが2025年末に突然退任して以来、HSVは新スポーツディレクターを探している。ヘッドハンティング会社がHSVの条件に合う人材としてクルーガーに接触した。
40歳の元ブンデスリーガ選手は当初から候補に挙げられ、最終選考でも好印象を与えたという。
4か月の選考期間中、元ボルシア・ドルトムントSDセバスティアン・ケール（46）や現HSVスポーツディレクターのクラウス・コスタ（41）も候補に挙がっていた。
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キャスリーン・クルーガーはFCバイエルンに22年間在籍している。
クルーガーは2004～2009年にバイエルンでプレー。2010年からスポーツディレクター補佐、その後12年間プロチームのチームマネージャーを務めた。
2024年には組織・インフラ部門の責任者に就任。クラブとの契約は期間の定めがない。彼女がHSVのスポーツディレクターになれば、ブンデスリーガで同職に就く初の女性となる。