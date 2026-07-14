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クロード・マケレレは、バイエルンとフランス代表のマイケル・オリゼをリオネル・メッシに例え、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長に獲得を懇願したと明かした。
マケレレ、レアル・マドリードのオリセ獲得を支持
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マケレレがオリゼが際立っている理由を解説する
マケレレはオリゼを高く評価する理由として、このウインガーの創造性と試合の流れを変える能力を挙げた。彼は、その見解をすでにペレス会長に直接伝えていると語った。
「マイケル・オリゼのレアル・マドリード移籍？ 私は支持する。ペレス会長にも、資金を投じるなら彼だと伝えた」とマケレレは語った。
「オリゼは、サッカー観戦の喜び、子供時代に感じた才能、自由、質、決定力を思い出させてくれる。彼がいないと、その不在が際立つ」
さらに、オリゼが試合に与える影響はメッシに匹敵すると語り、「調子が良いときは、いつ何時でも予想外のプレーをすると直感できる」と語った。 ウスマン・デンベレ、キリアン・ムバッペ、ブラッドリー・バルコラを見ればわかる。彼らは、オリセが他の選手には見えないスペースにボールを送り込めることを知っている。それこそが、私たちが愛する現代のサッカーであり、ファンを夢中にさせるサッカーだ。解説者でさえ彼のテクニックに驚いている。彼は並外れた存在だ」
ベリンガムとの比較はなし
オリゼを高く評価する一方で、マケレレはジュード・ベリンガムとの比較を否定し、両選手は実績で評価されるべきだと主張した。
「ベリンガムかオリゼか？ 彼らのプレーがすべてだ。私は比較しない」とマケレレ。「それが私の哲学だ。偉大な選手を比べても意味がない。ペレを後の世代と比べられないし、マラドーナとの議論も尽きない。
ジダンはサッカー史に永遠の足跡を残した。若手には自分らしいキャリアを築き、歴史に名を刻んでほしい」
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オリゼは引き続きワールドカップに集中している
オリゼは現在、2026年ワールドカップのフランス代表として遠征中だ。「レ・ブルー」はダラス・スタジアムでの準決勝スペイン戦に向け準備を進めており、バイエルンのスターは母国を決勝へ導くと期待されている。
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