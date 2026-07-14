クロード・マケレレは、バイエルンとフランス代表のマイケル・オリゼをリオネル・メッシに例え、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長に獲得を懇願したと明かした。

マケレレはオリゼを高く評価する理由として、このウインガーの創造性と試合の流れを変える能力を挙げた。彼は、その見解をすでにペレス会長に直接伝えていると語った。

「マイケル・オリゼのレアル・マドリード移籍？ 私は支持する。ペレス会長にも、資金を投じるなら彼だと伝えた」とマケレレは語った。

「オリゼは、サッカー観戦の喜び、子供時代に感じた才能、自由、質、決定力を思い出させてくれる。彼がいないと、その不在が際立つ」

さらに、オリゼが試合に与える影響はメッシに匹敵すると語り、「調子が良いときは、いつ何時でも予想外のプレーをすると直感できる」と語った。 ウスマン・デンベレ、キリアン・ムバッペ、ブラッドリー・バルコラを見ればわかる。彼らは、オリセが他の選手には見えないスペースにボールを送り込めることを知っている。それこそが、私たちが愛する現代のサッカーであり、ファンを夢中にさせるサッカーだ。解説者でさえ彼のテクニックに驚いている。彼は並外れた存在だ」