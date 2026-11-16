歴代の監督たちは、自らのチームの中盤で重要な役割を担い、チーム全体を滞りなく機能させる選手を探し求めてきた。そうした選手は目立たない存在で、常に見出しを飾るとは限らない。それでも、チームへの貢献を見過ごしたり、過小評価したりすることはできない。

ピッチ中央に構えて相手の攻撃の芽を摘む選手がいるからこそ、守備陣の負担は軽くなり、攻撃陣は創造性を発揮できる。彼らは「ボールを受けて、味方につなぐ」仕事を体現する、縁の下の力持ちだ。

1990年代を通じて、マケレレは献身的な役割を担うMFにスポットライトが当たる道を切り開いた。母国のナントとマルセイユで頭角を現した後、スペインではセルタ・デ・ビーゴを経て、マドリードでラ・リーガとチャンピオンズリーグの優勝を経験した。

チェルシーではプレミアリーグを2度、国内カップ戦を3度制し、ジョゼ・モウリーニョらの下で欧州最高峰の大会の決勝にも再び出場した。

1998年のワールドカップを制したフランス代表には選ばれなかった。当時は代表主将のディディエ・デシャンが、マケレレの得意とするポジションを占めていたためだ。それでもフランス代表で71試合に出場し、守備的MFという役割を今日のように脚光を浴びる存在にした立役者として広く認められている。