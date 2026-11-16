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クロード・マケレレが守備的MF史上最高とされる理由。元パリ・サンジェルマンのスターが、現在の同ポジションのトップ3にチェルシーとバルセロナの名手を選出
タイトルを獲得したマケレレはいかにして頭角を現したのか
歴代の監督たちは、自らのチームの中盤で重要な役割を担い、チーム全体を滞りなく機能させる選手を探し求めてきた。そうした選手は目立たない存在で、常に見出しを飾るとは限らない。それでも、チームへの貢献を見過ごしたり、過小評価したりすることはできない。
ピッチ中央に構えて相手の攻撃の芽を摘む選手がいるからこそ、守備陣の負担は軽くなり、攻撃陣は創造性を発揮できる。彼らは「ボールを受けて、味方につなぐ」仕事を体現する、縁の下の力持ちだ。
1990年代を通じて、マケレレは献身的な役割を担うMFにスポットライトが当たる道を切り開いた。母国のナントとマルセイユで頭角を現した後、スペインではセルタ・デ・ビーゴを経て、マドリードでラ・リーガとチャンピオンズリーグの優勝を経験した。
チェルシーではプレミアリーグを2度、国内カップ戦を3度制し、ジョゼ・モウリーニョらの下で欧州最高峰の大会の決勝にも再び出場した。
1998年のワールドカップを制したフランス代表には選ばれなかった。当時は代表主将のディディエ・デシャンが、マケレレの得意とするポジションを占めていたためだ。それでもフランス代表で71試合に出場し、守備的MFという役割を今日のように脚光を浴びる存在にした立役者として広く認められている。
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フランスのレジェンドは今なお守備的MF史上最高の選手
マケレレが今もそのポジションの最高の選手かと問われたムルンブは、パリマッチ・オンラインカジノとの提携のもとで取材に応じ、GOALにこう語った。「間違いなく最高の選手だ。セルタ・ビーゴ時代、そしてその後のレアル・マドリー時代のプレーを見れば、彼が新世代の守備的MFを定義したと思う。今、台頭しているトップ選手としてロドリやヴィティーニャの名を挙げられる。彼らは皆、マケレレと似たようなことをしている。
「かつて、マケレレが現れる前の守備的MFは、ただ守るためにいる選手だった。だが今は、彼が戦術面でも、自身の技術によっても、サッカーに新たな世代をもたらしたことが分かる。だから、彼は間違いなく、私が一緒にプレーした中で最高の選手であり、私が見てきた中でも最高の選手だ」
2026年の守備的MFトップ3
現代サッカーの強豪チームの多くには、守備陣の前に位置し、ピッチを3分割した各エリアをつなぐ選手がいる。タックルやパスをこなし、時には重要なゴールも1、2点決める。
カゼミーロとエンゴロ・カンテは、チャンピオンズリーグとワールドカップでの優勝を味わい、多くの称賛を集めてきた。一方、スペイン代表のロドリは2024年にバロンドールを受賞した。
現在の守備的MFでお気に入りの選手を尋ねられたムルンブは、こう答えた。「私のトップ3はペドリ、ヴィティーニャ、カイセドだと思う。この3人はチームに大きな影響を与えている点が違う。彼らが出場しないと、その不在を感じる。何かが欠けていると分かるんだ」
「この新しい世代では、守備的MFがチームをつなぐ最も重要な存在だ。守備ができるのはもちろん、同時に相手のラインを突破し、ゴールも決められる選手が必要になる。この3人はそれを非常にうまくやっていると思う。ただ、［デクラン］・ライスもこの話に加わるだろう」
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複数のチーム、重要なポジションを埋めるために1億ポンド以上を支払う用意
エクアドルのスター、カイセドは最大1億1500万ポンド（1億5200万ドル）の移籍金でチェルシーに加入した。これは守備的MFの評価の高さを物語る。一方、ライスは9桁の移籍金でアーセナルへ移籍したが、エミレーツ・スタジアムでは6番よりも8番に近い役割を担うようになった。
バルセロナの司令塔ペドリはスペイン代表としてワールドカップを制し、ヴィティーニャはPSGでチャンピオンズリーグを連覇した。彼らは世界中に熱心なファンを数多く抱えるが、いずれも先駆者マケレレの輝かしい足跡をたどっている。
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