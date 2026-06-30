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クロップ監督、代表就任説に言及 早期敗退受け改革訴える
ドイツが敗退
「ディ・マンシャフト」は、ランキングで31位も下回る相手に敗れ、大会から姿を消した。ナゲルスマン監督率いるチームは55本のクロスを放ったが、決定力に欠け、後半にカイ・ハヴェルツが同点ゴールを決めたものの、120分間の戦いの末、1－1の引き分けに終わった。 続くサドンデス方式のPK戦で、4度世界王者に輝いたドイツは、ワールドカップ史上初めてPK戦で敗退した。
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クロップ監督、直近の監督空席説を一蹴
Magenta TVに出演したレッドブルのグローバルサッカー部門責任者クロップ氏は、母国の危機を救うために再び指揮官の座に復帰するつもりがあるか直接問われた。
元リヴァプール、ボルシア・ドルトムント監督は「代表監督についてまだ考えていない。話題に上がるのは理解しているが、今は話す時期ではない。特に言うことはない。今の仕事をとても楽しんでいる。代表監督はパートタイムではない」と語った。
戦術的アプローチが激しい批判を浴びている
ナゲルスマン監督の契約は2028年まで残っているが、パラグアイの堅い守りを崩せなかったドイツ代表の苦戦は国内で議論を呼んでいる。クロップ氏は、主力選手たちに決定的な実行力が欠けていたと指摘し、ドイツサッカー連盟（DFB）にはトップからボトムまで新しい育成哲学が必要だと述べた。
クロップ監督は続けた。「サイド攻撃しかない。彼らの実力は分かっているが、ピッチで示せなかった。3か月後にはまたヴィルツやムシアラの才能を褒めるだろうが、今は違う。
パラグアイにはチャンスがあり、ドイツには結果を出さねばならないプレッシャーがあった。スタジアムの誰もが「ここから巻き返すぞ」と期待したが、できなかった。相手に逃げ道を許した。
「ドイツサッカー連盟（DFB）についても話せる。間違いなく、いくつかを変える必要がある。U-10から始めて、数年待って結果を見よう。」
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厳しい構造的な内省が待ち受けている
打ちひしがれたドイツ代表は、スタッフや指導陣への圧力が高まる中、厳しい検証に直面している。次期サイクルを前に、ドイツサッカー連盟（DFB）はナーゲルスマン監督の長期ビジョンを支持するか、即座に体制変更するかを決断しなければならない。一方、パラグアイは名声を意に介さず、圧倒的な自信でフィラデルフィアでのフランスまたはスウェーデンとの歴史的ベスト16戦へ突き進んでいる。