ナゲルスマン監督の契約は2028年まで残っているが、パラグアイの堅い守りを崩せなかったドイツ代表の苦戦は国内で議論を呼んでいる。クロップ氏は、主力選手たちに決定的な実行力が欠けていたと指摘し、ドイツサッカー連盟（DFB）にはトップからボトムまで新しい育成哲学が必要だと述べた。

クロップ監督は続けた。「サイド攻撃しかない。彼らの実力は分かっているが、ピッチで示せなかった。3か月後にはまたヴィルツやムシアラの才能を褒めるだろうが、今は違う。

パラグアイにはチャンスがあり、ドイツには結果を出さねばならないプレッシャーがあった。スタジアムの誰もが「ここから巻き返すぞ」と期待したが、できなかった。相手に逃げ道を許した。

「ドイツサッカー連盟（DFB）についても話せる。間違いなく、いくつかを変える必要がある。U-10から始めて、数年待って結果を見よう。」