クロップ監督は、代表チームでの初勝利を目指す中で、痛手となるもどかしい後退を強いられた。ボルシア・ドルトムントのセンターバック、シュロッターベックは、今後予定されているセルビア戦とギリシャ戦のネーションズリーグを正式に欠場することになった。DFBは水曜午後にこのニュースを確認し、26歳の同選手がミュンヘンで行われる試合に向けた代表メンバーの最終調整中、右足首の外側側副靱帯を負傷したことを明らかにした。

負傷は、軽めのウォームアップセッションになるはずだった時間帯に発生し、DFは表情を苦痛でゆがめながら明らかに動揺した様子を見せていた。ピッチ上でメディカルチームによる直後の検査を受けた後、シュロッターベックはMRI検査を実施し、その後に診断結果が確認された。