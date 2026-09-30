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クロップ率いるドイツ代表に大打撃。ニコ・シュロッターベックが練習で足首を負傷し、ネーションズリーグの連戦を欠場へ
クロップにとって守備面で痛恨の打撃
クロップ監督は、代表チームでの初勝利を目指す中で、痛手となるもどかしい後退を強いられた。ボルシア・ドルトムントのセンターバック、シュロッターベックは、今後予定されているセルビア戦とギリシャ戦のネーションズリーグを正式に欠場することになった。DFBは水曜午後にこのニュースを確認し、26歳の同選手がミュンヘンで行われる試合に向けた代表メンバーの最終調整中、右足首の外側側副靱帯を負傷したことを明らかにした。
負傷は、軽めのウォームアップセッションになるはずだった時間帯に発生し、DFは表情を苦痛でゆがめながら明らかに動揺した様子を見せていた。ピッチ上でメディカルチームによる直後の検査を受けた後、シュロッターベックはMRI検査を実施し、その後に診断結果が確認された。
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DFBによるシュロッターベックに関する公式声明
ドイツサッカー連盟はSNSを通じて状況を明らかにし、ドルトムントのスターが離脱することになった負傷の具体的な内容を説明した。インスタグラムで発表した声明で、DFBは「ニコは本日の最終トレーニング中に右足首の外側側副じん帯を負傷した。そのため、今後行われるセルビア戦とギリシャ戦の代表2試合を欠場する」と記した。
DFBはじん帯損傷の詳細を特定した一方で、シュロッターベックの復帰時期についての明確な見通しや、損傷全体の深刻度についてはまだ示していない。さらにチーム編成という点で重要なのは、連盟が負傷したDFの代役に関する方針も明らかにしたことだ。最終ラインに空きが生じたにもかかわらず、この期間に残る試合に向けてシュロッターベックの代わりとなる追加招集は行わないことが確認されている。
BVBのスターにとって繰り返される悪夢
今回の新たな負傷は、過去にも足首の問題で長期離脱を強いられてきたシュロッターベックにとって、ことさら残酷なものだ。コートジボワールとのワールドカップ・グループステージの試合で左足首に重傷を負い、数カ月の離脱を余儀なくされたBVBのDFは、今度は右足首を痛めるという新たな痛手に直面している。
シュロッターベックは、ネーションズリーグ初戦のオランダ戦で1-1の引き分けに出場したが、その後のギリシャに0-1で敗れた試合ではメンバーから外れた。
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ドイツのネーションズリーグ順位と今後の試合日程
木曜日にミュンヘンで行われるセルビア戦に続き、ドイツは10月4日にアウェーでギリシャと対戦し、今回の代表ウィークを締めくくる。ドイツは現在、リーグA・グループ2で勝ち点1の3位。首位ギリシャ（勝ち点6）、2位オランダ（勝ち点4）を追う立場となっている。
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