AFP
翻訳者：
クロップ初陣は白星ならず。物議を醸したエヌメチャのゴールの後、オランダが終盤に同点弾を奪い、新たにドイツ代表を率いる指揮官のネーションズリーグ初勝利を阻んだ
VARの序盤の混乱と負傷の打撃がクロップのデビュー戦を中断した
ドイツにとってのクロップ時代の幕開けは、この伝統あるライバル同士の対決にふさわしい激しさとともに訪れた。ピッチ上の見どころは十分だった一方で、試合開始から30分間は決定機よりも戦術的な規律が際立った。シャビ・エルナンデス監督率いるホームチームは、ティジャニ・ラインデルスのCKからフィルヒル・ファン・ダイクが強烈なヘディングを決め、早い時間帯に均衡を破ったかに見えた。しかし、VARのレビューの結果、かつてRBライプツィヒでプレーしたFWブライアン・ブロビーがその流れの中でマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンのプレーを妨げていたとして、ゴールは取り消された。
クロップの戦術プランは、キックオフ前から狂わされた。ジャマル・ムシアラがウォームアップ中に筋肉系の問題を感じ、先発メンバーから外れることを余儀なくされたためだ。ドイツ代表は、試合開始からわずか30分でさらに負傷の不安に見舞われた。アーセナルFWカイ・ハフェルツが交代を強いられたのである。アーセナルで好調を維持していたハフェルツは、クイントン・ティンバーとの激しいチャレンジの後に負傷した。
- Getty Images Sport
ヌメチャ弾、オランダは苛立ち募る
こう着状態は32分、オランダの選手とファンを激怒させる場面からついに破られた。ブロビーがピッチ上で負傷して倒れていたことで、オランダはドイツがボールを外に出すものと考えていた。だが、ヨシュア・キミッヒは隙を見逃さず、デビュー戦のフィリップ・トロイへ鋭い対角線のボールを送った。SCフライブルクのフルバックがカリム・アデイェミへ折り返しを狙ったボールは、最終的にフェリックス・ヌメチャのもとへ。これを確実に決め、クロップ体制初ゴールを叩き込んだ。ボルシア・ドルトムントMFの一撃は、負傷したストライカーのためにプレーを止めるべきだったと感じたホーム側の激しい抗議にもかかわらず、ゴールとして認められた。
ドイツは先制点の直後、リードを広げる絶好機を迎えた。ナサニエル・ブラウンが冷静さを見せてアデイェミをお膳立てしたが、最近ドルトムントからカンプ・ノウへ移ったばかりのバルセロナFWは、無人に近いゴールを前にしながら、まさかの枠外に外した。オランダは前半終盤にかけて盛り返し、コーディ・ガクポがテア・シュテーゲンの珍しい集中力の乱れを突いて同点に迫ったが、リヴァプールのスターは仕留め切れなかった。アウェーのドイツが際どく物議を醸すリードを保ったまま、両チームがトンネルへ引き揚げる中、緊張感は高いままだった。
オランダ、土壇場で実った粘り強さ
後半はオランダがボール保持で主導権を握り、ドイツは継続的なプレッシャーを受けて自陣最終ライン付近からうまくボールを前進させられなかった。ジョーイ・フェールマンとメックス・メールディンクの投入は、オランダの攻撃に新たな活力をもたらした。もう1人のデビュー戦出場となったメールディンクは特に積極的だったが、ゴール前では決定力を欠いた。まずはデンゼル・ダンフリースの見事なクロスから至近距離でシュートを放ちながら枠を捉えられず、その後の鋭いシュートも粘り強いテア・シュテーゲンに阻まれた。
クロップは流れを引き戻そうとベンチメンバーに頼り、ヤニック・エンゲルハルトをデビューさせるとともに、経験豊富なセルジュ・ニャブリを復帰させた。しかし、流れは最後までホームのオランダに傾いたままだった。時計がアディショナルタイムに入ると、その圧力がついに実を結んだ。元バイエルンのレジェンド、マルク・ファン・ボメルの息子ルーベン・ファン・ボメルが圧巻のアシストで魔法のような瞬間を生み出し、ガクポのゴールを演出。ガクポが冷静に流し込み、1-1とした。
- AFP
ギリシャがA2組で早々に首位に立つ。第2節が近づく中で
ドイツとオランダは、ギリシャ、セルビアとともにUEFAネーションズリーグAのグループ2で争っている。同組のもう1試合では、ギリシャがセルビアに2-1で勝利し、早くも順位表の首位に立った。
次節は9月27日に行われ、ドイツはグループ首位のギリシャをホームに迎える。一方、オランダは同日に敵地でセルビアと対戦する。
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