こう着状態は32分、オランダの選手とファンを激怒させる場面からついに破られた。ブロビーがピッチ上で負傷して倒れていたことで、オランダはドイツがボールを外に出すものと考えていた。だが、ヨシュア・キミッヒは隙を見逃さず、デビュー戦のフィリップ・トロイへ鋭い対角線のボールを送った。SCフライブルクのフルバックがカリム・アデイェミへ折り返しを狙ったボールは、最終的にフェリックス・ヌメチャのもとへ。これを確実に決め、クロップ体制初ゴールを叩き込んだ。ボルシア・ドルトムントMFの一撃は、負傷したストライカーのためにプレーを止めるべきだったと感じたホーム側の激しい抗議にもかかわらず、ゴールとして認められた。

ドイツは先制点の直後、リードを広げる絶好機を迎えた。ナサニエル・ブラウンが冷静さを見せてアデイェミをお膳立てしたが、最近ドルトムントからカンプ・ノウへ移ったばかりのバルセロナFWは、無人に近いゴールを前にしながら、まさかの枠外に外した。オランダは前半終盤にかけて盛り返し、コーディ・ガクポがテア・シュテーゲンの珍しい集中力の乱れを突いて同点に迫ったが、リヴァプールのスターは仕留め切れなかった。アウェーのドイツが際どく物議を醸すリードを保ったまま、両チームがトンネルへ引き揚げる中、緊張感は高いままだった。