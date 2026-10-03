AFP
翻訳者：
クロップの魔法のタッチ！ フロリアン・ヴィルツが、リヴァプールのスター選手が古巣指揮官の下で輝いたドイツの圧巻プレーの舞台裏にあった極秘の話し合いを明かす
ミュンヘンでの圧巻のパフォーマンス
ヴィルツは木曜夜、ドイツがセルビアに2-0で勝利した一戦で原動力となった。攻撃的MFは先制点をトム・ビショフにアシストすると、その後は自ら見事な個人技で勝負を決めた。ペナルティーエリア内で相手DFの逆を取り、冷静にフィニッシュした。
この傑出したパフォーマンスにより、クロップはドイツ代表監督就任後初勝利を手にした。リヴァプールのスターは敵陣3分の1で戦術的な自由を与えられてプレーし、テンポを支配してアリアンツ・アレーナでセルビア守備陣を一貫して苦しめた。試合終了の笛の後には、クロップがピッチ上で自身のプレーメーカーを温かく抱きしめる姿も見られた。
- Jan Huebner
クロップからの極めて重要な助言
リヴァプールのスターは、クロップの選手マネジメントが自身の自信回復に重要な役割を果たしたことを認めた。クラブレベルで厳しい目が向けられる中、ヴィルツは代表ウィーク中に受けた、元リヴァプール指揮官の助言に感謝を示した。
「もちろんだよ［話はした］。そして彼は、みんなが僕に期待しているようなサッカーをすることを望んでいる」とヴィルツは説明した。「何度か話をして、心に留めて実行してみるべきことをいくつか授かった。話してくれてうれしいし、間違いなく良い方向に向かっている」
クロップもまた喜びを口にし、このMFの勤勉さと創造性あふれるプレーを称賛した。ドイツ代表指揮官は報道陣に対し、次のように語っている。「我々がやりたいプレーは『フロー』・ヴィルツに合っている。今日、リヴァプールのみんながとても喜んでいると思う。彼はプレーする喜びに満ちあふれていて、信じられないほど懸命に取り組んできた」
世界に向けてメッセージを送る
ミュンヘンでキャプテンマークを巻いたにもかかわらず、ヴィルツはその重要性を強調せず、自身のパフォーマンスは戦術的な配置と相手が与えたスペースによるものだとした。
「自分がベストの状態でいるために必要なもの？ 理想を言えば、毎試合たくさんのスペースがあって、自分のやりたいことができることだね！」とヴィルツは冗談交じりに語った。「マクシ（ミッテルシュタット）から非常にいいパスが来た。簡単なプレーではなかったから、出してくれたらいいなと思っていたし、その後で背後から誰かが来るのが見えたので、ああいうプレーをしたんだ」
この大勝は、代表チームの強い意思を示すものとなった。ヴィルツはこう付け加えた。「あのパフォーマンスがキャプテンマークのおかげだったとは言わない。でももちろん、相手は少し組織が整っていなかったので、僕たちにより多くのスペースを与えてくれた。そこから生まれたスペースを、僕たちはうまく使えたと思う。最終ラインからストライカーまでのコンビネーションプレーは非常に良かったと思う。再び勝つことはもちろん重要だったし、チームスピリットのためにも大事だった。そして、自分たちが優れたフットボーラーであり、優れたフットボール国家でもあるというメッセージを外に発信する意味でも重要だった」
- Getty Images Sport
ギリシャ戦で証明すべきものがある
マージーサイドに戻る前に、ヴィルツと代表のチームメートには雪辱を果たすべき相手がいる。ドイツは日曜日にギリシャと対戦する予定で、前回同じ相手にまさかの敗戦を喫したクロップ監督率いるチームにとっては、すぐに挽回するチャンスとなる。
代表戦が終われば、ヴィルツはその圧巻の好調ぶりを国内での成功へとつなげたいところだ。リヴァプールは10月11日にアンフィールドでマンチェスター・シティを迎え、重要なプレミアリーグの一戦で、このプレーメーカーが残る批判の声を黙らせるには絶好の舞台となる。
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