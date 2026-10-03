ミュンヘンでキャプテンマークを巻いたにもかかわらず、ヴィルツはその重要性を強調せず、自身のパフォーマンスは戦術的な配置と相手が与えたスペースによるものだとした。

「自分がベストの状態でいるために必要なもの？ 理想を言えば、毎試合たくさんのスペースがあって、自分のやりたいことができることだね！」とヴィルツは冗談交じりに語った。「マクシ（ミッテルシュタット）から非常にいいパスが来た。簡単なプレーではなかったから、出してくれたらいいなと思っていたし、その後で背後から誰かが来るのが見えたので、ああいうプレーをしたんだ」

この大勝は、代表チームの強い意思を示すものとなった。ヴィルツはこう付け加えた。「あのパフォーマンスがキャプテンマークのおかげだったとは言わない。でももちろん、相手は少し組織が整っていなかったので、僕たちにより多くのスペースを与えてくれた。そこから生まれたスペースを、僕たちはうまく使えたと思う。最終ラインからストライカーまでのコンビネーションプレーは非常に良かったと思う。再び勝つことはもちろん重要だったし、チームスピリットのためにも大事だった。そして、自分たちが優れたフットボーラーであり、優れたフットボール国家でもあるというメッセージを外に発信する意味でも重要だった」



