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クロップの指摘は的を射ている。ワールドカップでトランプの前でインファンティーノが示した「黄金の膝蓋骨」もまた、大きなチャンスだ。

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ユルゲン・クロップ
アメリカ合衆国 対 ベルギー
アメリカ合衆国
ベルギー
フォラリン・バログン
クリスティアーノ・ロナウド

トランプ大統領とインファンティーノ会長が兄弟のように築いた「高潔な組織」は、「バログン事件」で再びその正体を露呈した。FIFAの内部規則は、もはや「下層民」にしか適用されない。しかし、このスキャンダルは同時に、大きなチャンスでもある。論説。

米開催のW杯で公平性が踏みにじられている証拠がまだ必要なら、トランプとインファンティーノがそれを示した。 

トランプ大統領は不公平な扱いを受けたと激怒し、インファンティーノ氏に直接電話した。その結果、米国代表の主将フォラリン・バログン（3ゴール、1アシスト）は16強戦で正当なレッドカードを提示されたにもかかわらず、理由を示されずベルギーとの決勝トーナメント1回戦に出場できることになった。 

通常なら1試合の出場停止が科される場面だったが、その処分は執行猶予付きで保留された。これは歴史的な転換点だ。MagentaTVで憤ったユルゲン・クロップの「これはすべてを疑問視させる！」という発言が、その通りだと示した。

  • FIFAのルールはもはや万人に平等ではない。規定は「一般人」と、ジョヴァンニ・ヴィンチェンツォ・インファンティーノが利得を得る開催国以外の選手にしか適用されない。 バログン事件が暴き出したのは、2016年からFIFAを独裁的に支配する人物の正体であり、その実態は最悪だ。

    兆候は数か月前からあった。 

    2025年11月25日：W杯予選アイルランド戦で暴行犯したC・ロナウドの3試合出場停止が短縮された。肘打ちの処分は、取るに足らない予選最終戦1試合のみ。執行猶予付きで、本大会グループリーグ初戦から出場可能となった。 

    マーケティングの顔であるCR7の価値は絶大だった。ボールに触れるだけで開催国の収益を押し上げるスターが、米国開催の自身最後となるW杯で序盤2試合を欠場するはずがない。インファンティーノにとって、それはあり得ない話だった。当時、批判は限定的だった。ジャンニとは、そういう人物なのだ。 彼は「二枚舌のスキャンダルそのもの」であり、人々はもうそれに慣れ、これから何が起こるのかさえ予想できなくなっている。権力に固執する日和見主義者は、歯が立たない倫理・懲戒委員会をすべて迂回し、好き勝手に支配し、好き勝手に振る舞っている。

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    インファンティーノは2026年ワールドカップで正体を現した。

    ここ数週間の出来事が示したように、インファンティーノは自身の利益と権力ある仲間たちの利益だけを追い求める人物だ。いつも「信念」や「誠実さ」を語る彼だが、その言葉を示すべき場面で「平和賞」の受賞仲間と彼らの厳しい入国政策に屈した。 ソマリア出身で入国を拒否された2025年アフリカ年間最優秀審判オマル・アルタンに関する物議について、彼が示した唯一の反応は沈黙だった。

    この瞬間、インファンティーノが口にする「平等、公正、政治的中立」ではなく、排外主義と外国人嫌悪にまみれたトランプのルールが適用されたのは明らかだ。「サッカーは世界を一つにする」？とんでもない！ イラン代表団が露骨な嫌がらせを受け、グループリーグ終了直後に再出国を迫られた際も、彼は動かなかった。リハビリも休息も与えられず、スポーツの正義は踏みにじられた。

    インファンティーノが動くのは、自分に利益があるか、より権力者にへつらう場合だけ。そのとき彼は自前のルールさえ曲げ、混乱を招く。 

  • トランプの要望でハリー・ケインが米国代表入り？ バログンの件は、インファンティーノを追い出す好機だ

    今、バログンに起きたことは、昨年11月のロナウドへの恩赦より露骨だ。ポルトガル大統領がインファンティーノに直接電話したとは考えにくい。CR7は少なくとも1試合の出場停止を消化した。それだけでも深刻だが、ASモナコのストライカーをめぐる騒動に比べればまだましだ。

    これはスポーツイベントへの政治介入であり、連盟の懲戒委員会が下すべき決定にトランプ氏は一切関与すべきではない。 次は何が起こるのか？トランプが「出禁にする」と脅し、米国の得点が2倍になるのか？ハリー・ケインが準々決勝から米国代表としてプレーするのか？ロングシュートを「素晴らしい」と褒めただけで、ペナルティエリア外の得点が3倍になるのか？

    こうした提案を馬鹿げていると感じる人もいるだろう。だが、今のインファンティーノなら何でもやりかねない。電話一本で選手の処分を免除できるなど、誰が想像しただろうか？

    だからこそ、このスキャンダルは暴走するFIFA会長を退任させる絶好の機会だ。実現には大連盟の反旗が不可欠。小連盟はすでにインファンティーノの懐に収まっている。

    FIFA評議会には、ドイツサッカー連盟（DFB）、イングランド、フランス、スペインの各連盟、そしてUEFAがいる。これらが団結し、今こそ反旗を翻すべきだ。少なくともUEFAはすでに先頭に立ち、バログンへの恩赦を「前代未聞で理解不能、正当化できない」と非難した。「一線」は越えられた。

    クロップの「すべてが疑問視される」という発言は、インファンティーノ自身にも当てはまる。

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