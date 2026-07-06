クロップの指摘は的を射ている。ワールドカップでトランプの前でインファンティーノが示した「黄金の膝蓋骨」もまた、大きなチャンスだ。

今、バログンに起きたことは、昨年11月のロナウドへの恩赦より露骨だ。ポルトガル大統領がインファンティーノに直接電話したとは考えにくい。CR7は少なくとも1試合の出場停止を消化した。それだけでも深刻だが、ASモナコのストライカーをめぐる騒動に比べればまだましだ。

これはスポーツイベントへの政治介入であり、連盟の懲戒委員会が下すべき決定にトランプ氏は一切関与すべきではない。 次は何が起こるのか？トランプが「出禁にする」と脅し、米国の得点が2倍になるのか？ハリー・ケインが準々決勝から米国代表としてプレーするのか？ロングシュートを「素晴らしい」と褒めただけで、ペナルティエリア外の得点が3倍になるのか？

こうした提案を馬鹿げていると感じる人もいるだろう。だが、今のインファンティーノなら何でもやりかねない。電話一本で選手の処分を免除できるなど、誰が想像しただろうか？

だからこそ、このスキャンダルは暴走するFIFA会長を退任させる絶好の機会だ。実現には大連盟の反旗が不可欠。小連盟はすでにインファンティーノの懐に収まっている。

FIFA評議会には、ドイツサッカー連盟（DFB）、イングランド、フランス、スペインの各連盟、そしてUEFAがいる。これらが団結し、今こそ反旗を翻すべきだ。少なくともUEFAはすでに先頭に立ち、バログンへの恩赦を「前代未聞で理解不能、正当化できない」と非難した。「一線」は越えられた。

クロップの「すべてが疑問視される」という発言は、インファンティーノ自身にも当てはまる。