この件について、グアルディオラもドイツサッカー連盟（DFB）の候補に浮上する可能性がある。56歳の彼は「資金は確保できると思う」と語った。ドイツは「世界トップ4の候補国」の一つであり、代表チームを再建するには「最高レベルの質」が監督席に必要だとした。

グラスナーもグアルディオラも現在は無所属のため、理論上は就任が可能だ。ただし、オーストリア人のグラスナーはまもなくプレミアリーグのノッティンガム・フォレストと契約すると報じられている。

パラグアイとのPK戦で3－4と敗れ、W杯16強で早期敗退したことで、ナゲルスマン監督の立場は極めて厳しくなっている。

38歳のナゲルスマンは試合後、続投の意思を示したが、解任報道も絶えない。