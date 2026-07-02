元ブンデスリーガ選手のエリック・メイヤーは、ドイツ代表がまたも主要大会で期待外れに終わったことを受け、オリバー・グラスナーまたはペップ・グアルディオラを新代表監督に推奨した。
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クロップの後任？ DFBではナーゲルスマンの後任として意外な2名が候補に
元プロ選手は『キッカー』誌に「ユルゲン・クロップは当然第一候補だ。彼はすぐに選手たちの心に浸透するだろう」と語った。ただし、視野を広げ、候補者を一人に絞るべきではないとも指摘した。
「オリバー・グラスナーはクリスタル・パレス、フランクフルト、ヴォルフスブルクで良い仕事をした。オーストリア人でもスペイン人でもオランダ人でも問題ない。選手たちはチーム内で英語を使うのに慣れているし、ドイツでの指導経験も必須ではない」とマイヤーは語った。
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グアルディオラはドイツ代表の監督として適任か？
この件について、グアルディオラもドイツサッカー連盟（DFB）の候補に浮上する可能性がある。56歳の彼は「資金は確保できると思う」と語った。ドイツは「世界トップ4の候補国」の一つであり、代表チームを再建するには「最高レベルの質」が監督席に必要だとした。
グラスナーもグアルディオラも現在は無所属のため、理論上は就任が可能だ。ただし、オーストリア人のグラスナーはまもなくプレミアリーグのノッティンガム・フォレストと契約すると報じられている。
パラグアイとのPK戦で3－4と敗れ、W杯16強で早期敗退したことで、ナゲルスマン監督の立場は極めて厳しくなっている。
38歳のナゲルスマンは試合後、続投の意思を示したが、解任報道も絶えない。
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ナゲルスマン氏に重大な疑惑
後任の最有力候補には、2024年夏にリヴァプールFCを退任して以降、現場に戻っていないクロップの名が繰り返し挙がっている。現在59歳の彼は、MagentaTVの解説者とレッドブルGmbHグローバル・ヘッド・オブ・サッカーを務める。
W杯終了後、ナゲルスマン監督には複数の批判が寄せられた。FWデニズ・ウンダフへの対応が内部で問題視され、選手とコーチ陣のコミュニケーションも良好でなかったという。DFB（ドイツサッカー連盟）のスター選手の一部は代表スタッフに不満を持ち、追加のフィジオセラピストが急きょ呼ばれたとの噂もある。