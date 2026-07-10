その原動力となっているのは、何よりもクロップ氏だ。ボルシア・ドルトムントの元監督は、数週間前からすでにその方向での検討を進めていたと伝えられている。現在59歳の同氏は、レッドブルで「グローバル・ヘッド・オブ・サッカー」として活動しているが、ドイツサッカー連盟（DFB）は彼をユリアン・ナーゲルスマン氏の後任として迎え入れ、新たなドイツ代表監督に就任させたいと考えている。

DFBとレッドブルはすでに交渉中で、移籍金の額やクロップ氏がブランドアンバサダーを続ける案も検討されている。