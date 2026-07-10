『エクスプレス』紙によると、RBライプツィヒも1.FCケルンの19歳攻撃選手に興味を示している。
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翻訳者：
クロップが関与か。トップクラブがエル・マラ争奪戦に介入か。
その原動力となっているのは、何よりもクロップ氏だ。ボルシア・ドルトムントの元監督は、数週間前からすでにその方向での検討を進めていたと伝えられている。現在59歳の同氏は、レッドブルで「グローバル・ヘッド・オブ・サッカー」として活動しているが、ドイツサッカー連盟（DFB）は彼をユリアン・ナーゲルスマン氏の後任として迎え入れ、新たなドイツ代表監督に就任させたいと考えている。
DFBとレッドブルはすでに交渉中で、移籍金の額やクロップ氏がブランドアンバサダーを続ける案も検討されている。
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サイード・エル・マラがBVBへ？ ケルンが高額移籍金を要求
一方、エル・マラについては同紙『エクスプレス』が最近、移籍先としてBVBを最有力候補と報じた。19歳の本人と母親のアドバイザーはドルトムント移籍に前向きだ。
ただし、ケルン（Effzeh）の法外な移籍金要求が壁となっている。2030年6月30日までの契約を解除するには、ボーナス込みで総額約5000万ユーロを請求されている。
この額はドルトムントのクラブ史上最高移籍金を大きく上回り、経営陣は慎重姿勢を崩していない。
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カリム・アデイエミの移籍は、エル・マラの移籍につながるか？
FCバルセロナへの移籍が迫るカリム・アデイエミの売却が、ポーカー界に動きをもたらす。ドルトムントは後継者確保が必要だが、移籍金の一部をエル・マラ獲得に回すこともできる。
エル・マラは昨季ブンデスリーガデビューし13ゴール5アシストをマークし、ドイツで注目の若手となった。
この活躍で国内外の強豪が注目。直近の報道では、母親がイングランドからのオファーを断ったという。
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