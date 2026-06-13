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クロエ・ケリー、アレッシア・ルッソ、ローレン・ジェームズら6人の「ライオンズ」がMBE勲章を受章。2025年欧州選手権優勝が国王誕生日叙勲リストで評価された。
サッカーの英雄たちに王室から栄誉
今回発表された叙勲者名簿は、イングランドのエリート育成チームとシニアチームが圧倒的な強さを示した稀有な時代を称えています。 ハンナ・ハンプトン、ケリー、ミシェル・アギェマン、ジェームズ、ルッソ、ジェス・カーターは、昨夏バーゼルで世界王者スペインを破った功績でMBE勲章を受章。さらに、U-21欧州選手権2連覇のイングランド男子U-21代表リー・カーズリー監督と、視覚障害者スポーツのアイコン、サム・ゴフも叙勲された。
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FA会長が歴史的な影響力を称賛
FA会長デビー・ヒューイットMBEは、今回の受賞者たちを誇りに思い、選手やコーチが全国に広めた文化変革の大きさを振り返った。彼女は「FAを代表し、アレッシア、クロエ、ハンナ、ジェス、ローレン、リー、ミシェル、サムに心からお祝い申し上げます」と語った。
昨夏は女子代表「ライオネッス」と男子U-21代表が連続して欧州制した特別な時期でした。今回の叙勲は、彼女たちの活躍とピッチ外での貢献を称えるものです。彼女たちは才能と勇気、社会を向上させ次世代に希望を与える情熱で『ライオネッス』の名にふさわしい姿を示しました。
リーは才能ある若手と献身的なスタッフを率い、再び頂点で勝利した。次世代の育成だけでなく、安定して勝つ方法を見出したのは驚異的な成果だ。
「2022年から2025年にかけて4度EUROを制したすべての方々に感謝します。また、デビッド・デイン、ルー・マカリ、ジェイソン・ランド、エレノア・グアデラ、アンソニー・ウィーラン、マイケル・バーナード、スコット・ロジャースら国王誕生日叙勲で表彰されたサッカー界の関係者にも称賛を送ります。」
国内大手企業が誇りを語る
大会優勝は国内でも大きな反響を呼び、特に2024-25シーズンUEFA女子CLを制したアーセナルでその影響は顕著だ。
アーセナルの最高経営責任者（CEO）リチャード・ガーリック氏は「アーセナル・フットボール・クラブを代表し、2026年国王誕生日叙勲リストでMBEを受章したアレッシア、クロエ、ミシェルに祝意を表します。
「3人は昨夏のユーロ制覇と5月のCL制覇で要となった。私たちは彼女たちを誇りに思い、代表選手として最大の舞台でアーセナルを代表する姿に誇りを感じています。」
- AFP
世界制覇目前
サリナ・ヴィークマン監督率いるチームは、大陸王者の座を確固たるものにした。選手たちは9月上旬に始まる女子スーパーリーグ新シーズンへ集中して準備を進めている。 2027年女子ワールドカップ欧州予選で自動出場権を逃したイングランド代表は、プレーオフの行方次第で本大会出場が決まる。対戦相手と開催地は6月18日（木）のUEFA抽選会で決まる。