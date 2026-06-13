FA会長デビー・ヒューイットMBEは、今回の受賞者たちを誇りに思い、選手やコーチが全国に広めた文化変革の大きさを振り返った。彼女は「FAを代表し、アレッシア、クロエ、ハンナ、ジェス、ローレン、リー、ミシェル、サムに心からお祝い申し上げます」と語った。

昨夏は女子代表「ライオネッス」と男子U-21代表が連続して欧州制した特別な時期でした。今回の叙勲は、彼女たちの活躍とピッチ外での貢献を称えるものです。彼女たちは才能と勇気、社会を向上させ次世代に希望を与える情熱で『ライオネッス』の名にふさわしい姿を示しました。

リーは才能ある若手と献身的なスタッフを率い、再び頂点で勝利した。次世代の育成だけでなく、安定して勝つ方法を見出したのは驚異的な成果だ。

「2022年から2025年にかけて4度EUROを制したすべての方々に感謝します。また、デビッド・デイン、ルー・マカリ、ジェイソン・ランド、エレノア・グアデラ、アンソニー・ウィーラン、マイケル・バーナード、スコット・ロジャースら国王誕生日叙勲で表彰されたサッカー界の関係者にも称賛を送ります。」