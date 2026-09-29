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クロエ・ケリーとエラ・トゥーンがイングランド代表メンバーから外れ、サリナ・ウィーフマン監督はギリシャとの重要なワールドカップ予選を前に、チェルシーの新鋭レクシー・ポッターを初招集した
ケリーとトゥーンがイングランド代表メンバーから外れる
ケリーとトゥーンの不在が最も注目される。2人は2022年の欧州選手権制覇以降、イングランド代表で主力を担ってきたからだ。しかし、ケリーはアーセナルの新シーズン最初の5試合で先発はわずか1試合。今月初めにアーセナルがマンチェスター・ユナイテッドと1-1で引き分けた試合では、トゥーンは相手ベンチに入っていた。もっとも、マンチェスター・ユナイテッドの背番号7はその4日後に先発へ復帰し、シェフィールド・ユナイテッドとのリーグカップ勝利で1ゴール1アシストを記録。その後、日曜日のウェストハム戦での2-1の勝利でも先発した。
もっとも、このイングランド代表ではポジション争いが激しさを増している。ここ数週間は、ポッターの好調をさすがにウィーグマンも無視できないとの見方があった。20歳のMFであるポッターは、新シーズンのチェルシーで先発の常連としてプレーし始めている。一方、エリカ・パーキンソンはアメリカでのノースカロライナ・カレッジでの生活で有望なスタートを切っており、4月のメンバーには入ったものの6月は選ばれなかった中、復帰を強くアピールしていた。
この2人の若手はいずれもメンバー入りを果たした。つまり、中盤と前線では何人かを外さなければならず、その結果、外れるのはケリーとトゥーンとなった。
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キーティングが復帰、さらに複数の注目選手が選外に
そのほかの主な不在者にはロッテ・ウッベン＝モイとテイラー・ハインズが含まれる。アーセナルの両DFは、開幕から5試合でともにガナーズでの出場が1試合にとどまっている。ナイアム・チャールズは、週末のマンチェスター・シティ戦でベンチから負傷復帰を果たしたことを受け、DF陣に名を連ねた。また、リヴァプールのセンターバック、グレース・フィスクにも枠が与えられている。
一方で、アギー・ビーバー＝ジョーンズはここ数週間負傷に苦しんでおり、日曜のアーセナル戦でのチェルシーの勝利でも出場は10分間にとどまったため、選外となった。エリー・ローバックも夏に肩の手術を受けた影響で今季はまだプレーしておらず、そのためGK陣の一員には、夏のリヴァプール移籍後に再び定期的な出場機会を得ているキアラ・キーティングが入った。
イングランド代表メンバー一覧
GK：ハンナ・ハンプトン（チェルシー）、キアラ・キーティング（リヴァプール）、アンナ・ムーアハウス（オーランド・プライド）
DF：ルーシー・ブロンズ（チェルシー）、ジェス・カーター（ゴッサム）、ニアム・チャールズ（チェルシー）、グレース・フィスク（リヴァプール）、アレックス・グリーンウッド（マンチェスター・シティ）、マヤ・ル・ティシエ（マンチェスター・ユナイテッド）、エスメ・モーガン（ワシントン・スピリット）、リア・ウィリアムソン（アーセナル）
MF：ローラ・ブラインドカイルド・ブラウン（マンチェスター・シティ）、ルシア・ケンドール（アストン・ヴィラ）、エリカ・パーキンソン（ノースカロライナ・カレッジ）、レクシー・ポッター（チェルシー）、ジョージア・スタンウェイ（バイエルン・ミュンヘン）、キーラ・ウォルシュ（チェルシー）
FW：フレヤ・ゴッドフリー（ロンドン・シティ・ライオネシス）、ローレン・ヘンプ（マンチェスター・シティ）、ローレン・ジェームズ（チェルシー）、ベス・ミード（アーセナル）、ジェス・パーク（マンチェスター・ユナイテッド）、アレッシア・ルッソ（アーセナル）
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イングランド、ギリシャ戦でW杯予選突破を懸ける
スペインと同組の厳しいグループで唯一の自動出場枠を確保できなかったイングランドは、女子ワールドカップ予選プレーオフ第1戦のためギリシャのクレタ島へ向かい、10月9日金曜日にイラクリオンのパンクリティオ・スタジアムでギリシャと対戦する。第2戦はその後、10月13日火曜日にレスター・シティのキング・パワー・スタジアムで行われる。イングランドはこの対戦を勝ち抜く有力候補であり、相手はFIFA女子世界ランキング59位のチームである。
勝てば、イングランドには2027年女子ワールドカップ出場権獲得に向けて、さらにもう1つの対戦が待っている。相手はスロバキアかウクライナのいずれかだ。この対戦でもイングランドが勝ち上がると見られている。とりわけ、そのカードの本命であるウクライナには、ワールドカップ予選グループステージで2度勝利しているからだ。スロバキアはFIFA女子世界ランキングでさらに約20位下に位置し、主要大会に出場したことがない。
そのほか予選突破を強いられている欧州の強豪には、オランダ、スウェーデン、イタリア、ノルウェーがいる。一方でスペイン、デンマーク、フランス、ドイツはUEFAに与えられた唯一の自動出場枠を確保している。
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