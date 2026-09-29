ケリーとトゥーンの不在が最も注目される。2人は2022年の欧州選手権制覇以降、イングランド代表で主力を担ってきたからだ。しかし、ケリーはアーセナルの新シーズン最初の5試合で先発はわずか1試合。今月初めにアーセナルがマンチェスター・ユナイテッドと1-1で引き分けた試合では、トゥーンは相手ベンチに入っていた。もっとも、マンチェスター・ユナイテッドの背番号7はその4日後に先発へ復帰し、シェフィールド・ユナイテッドとのリーグカップ勝利で1ゴール1アシストを記録。その後、日曜日のウェストハム戦での2-1の勝利でも先発した。

もっとも、このイングランド代表ではポジション争いが激しさを増している。ここ数週間は、ポッターの好調をさすがにウィーグマンも無視できないとの見方があった。20歳のMFであるポッターは、新シーズンのチェルシーで先発の常連としてプレーし始めている。一方、エリカ・パーキンソンはアメリカでのノースカロライナ・カレッジでの生活で有望なスタートを切っており、4月のメンバーには入ったものの6月は選ばれなかった中、復帰を強くアピールしていた。

この2人の若手はいずれもメンバー入りを果たした。つまり、中盤と前線では何人かを外さなければならず、その結果、外れるのはケリーとトゥーンとなった。