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クロエ・ケリーとエラ・トゥーンがイングランド代表メンバーから外れる一方、サリナ・ウィーフマン監督は、ギリシャとの重要なワールドカップ予選を前に、チェルシーの新鋭レクシー・ポッターを初招集した
ケリーとトゥーン、イングランド代表メンバーから落選
ケリーとトゥーンの不在が最も大きな話題となっている。両者は2022年の欧州選手権優勝以降、イングランドのチームで主力を担ってきたからだ。ただ、ケリーはアーセナルの新シーズン最初の5試合で先発は1試合のみ。トゥーンも今月序盤にアーセナルがマンチェスター・ユナイテッドと1-1で引き分けた試合ではベンチスタートだった。とはいえ、マンチェスター・ユナイテッドの背番号7は4日後に先発へ復帰し、シェフィールド・ユナイテッドとのリーグカップ勝利で1ゴール1アシストを記録。さらに日曜のウェストハム戦での2-1の勝利でも先発している。
とはいえ、このイングランド代表ではポジション争いが激しくなっている。ここ数週間は、ウィーグマンがポッターの好調を無視できないのは確かだという空気があった。新シーズンのチェルシーで20歳のMFとしてレギュラーの先発に定着している選手だ。一方のエリカ・パーキンソンは、ノースカロライナ・カレッジでアメリカでの生活に有望なスタートを切っており、4月のメンバーには入ったものの6月には選ばれなかった中で、再招集に向けてアピールを続けていた。
この2人の若手はいずれもメンバー入りを果たした。その結果、中盤と前線では何人かを外さざるを得ず、落選したのはケリーとトゥーンとなった。
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キーティングが復帰、さらに注目選手たちが選外に
その他の主な不在者にはロッテ・ウベン＝モイとテイラー・ハインズが含まれる。アーセナルのこの2人のDFは、ともに開幕から最初の5試合で出場が1試合にとどまっている。週末のマンチェスター・シティ戦でベンチから負傷復帰を果たしたニアム・チャールズはDF陣に名を連ね、リヴァプールのCBグレース・フィスクにも枠が与えられている。
一方で、ここ数週間は負傷に苦しんでいたアギー・ビーバー＝ジョーンズは選外となった。日曜日のアーセナル戦でチェルシーが勝利した試合でも、出場は10分間のみに終わっていた。エリー・ローバックも夏に肩の手術を受けて以降、今季はまだプレーしておらず、GK陣のその枠には、夏にリヴァプールへ移籍した後、再び定期的な出場機会を得ているキアラ・キーティングが入っている。
イングランド代表メンバー一覧
GK：ハンナ・ハンプトン（チェルシー）、キアラ・キーティング（リヴァプール）、アンナ・ムーアハウス（オーランド・プライド）
DF：ルーシー・ブロンズ（チェルシー）、ジェス・カーター（ゴッサム）、ニアム・チャールズ（チェルシー）、グレース・フィスク（リヴァプール）、アレックス・グリーンウッド（マンチェスター・シティ）、マヤ・ル・ティシエ（マンチェスター・ユナイテッド）、エスメ・モーガン（ワシントン・スピリット）、リア・ウィリアムソン（アーセナル）
MF：ローラ・ブラインドキルデ・ブラウン（マンチェスター・シティ）、ルシア・ケンドール（アストン・ヴィラ）、エリカ・パーキンソン（ノースカロライナ・カレッジ）、レクシー・ポッター（チェルシー）、ジョージア・スタンウェイ（バイエルン・ミュンヘン）、キーラ・ウォルシュ（チェルシー）
FW：フレヤ・ゴッドフリー（ロンドン・シティ・ライオネセス）、ローレン・ヘンプ（マンチェスター・シティ）、ローレン・ジェームズ（チェルシー）、ベス・ミード（アーセナル）、ジェス・パーク（マンチェスター・ユナイテッド）、アレッシア・ルッソ（アーセナル）
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イングランド、ギリシャ戦へ。懸かるのはワールドカップ出場権だ
スペインと同組の厳しいグループで唯一の自動出場枠を確保できなかったイングランドは、女子ワールドカップ予選プレーオフ第1戦のためギリシャのクレタ島へ向かい、10月9日金曜日にイラクリオンのパンクリティオ・スタジアムでギリシャと対戦する。第2戦はその後、10月13日火曜日にレスター・シティのキング・パワー・スタジアムで行われる。イングランドはこの対戦を勝ち上がる大本命であり、相手はFIFA女子世界ランキング59位のチームだ。
勝てば、イングランドが2027年女子ワールドカップ出場権獲得のために戦うべき対戦は、スロバキアまたはウクライナとのもう1カードとなる。この場合もイングランドが勝ち抜くと見られている。とりわけ、その対戦の本命であるウクライナには、ワールドカップ予選グループステージですでに2度勝っているためだ。スロバキアはFIFA女子世界ランキングでさらに約20順位低く、主要大会への出場経験もない。
オランダ、スウェーデン、イタリア、ノルウェーも予選突破を強いられている欧州の強豪国の一つであり、スペイン、デンマーク、フランス、ドイツはUEFAに与えられた唯一の自動出場枠を確保した。
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