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ライブ
Chloe Kelly Ella Toone England splitGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai
翻訳者：

クロエ・ケリーとエラ・トゥーンがイングランド代表メンバーから外れる一方、サリナ・ウィーフマン監督は、ギリシャとの重要なワールドカップ予選を前に、チェルシーの新鋭レクシー・ポッターを初招集した

イングランド
ワールドカップ
エラ・トゥーン
クロエ・ケリー
A. Potter
ギリシャ 対 イングランド
女子サッカー
World Cup Qualification UEFA

クロエ・ケリーとエラ・トゥーンは、イングランドがギリシャと戦う重要な女子ワールドカップ予選を前に、最新のイングランド代表メンバーからともに外れた。 欧州王者のイングランドは、スペインに大敗した影響でグループステージでの自動予選突破を決められなかったが、10月にはブラジル行きの切符をつかむ新たなチャンスがあり、サリナ・ウィーフマン監督はその一戦に向けて注目度の高い変更を加えることを選んだ。

  • ケリーとトゥーン、イングランド代表メンバーから落選

    ケリーとトゥーンの不在が最も大きな話題となっている。両者は2022年の欧州選手権優勝以降、イングランドのチームで主力を担ってきたからだ。ただ、ケリーはアーセナルの新シーズン最初の5試合で先発は1試合のみ。トゥーンも今月序盤にアーセナルがマンチェスター・ユナイテッドと1-1で引き分けた試合ではベンチスタートだった。とはいえ、マンチェスター・ユナイテッドの背番号7は4日後に先発へ復帰し、シェフィールド・ユナイテッドとのリーグカップ勝利で1ゴール1アシストを記録。さらに日曜のウェストハム戦での2-1の勝利でも先発している。

    とはいえ、このイングランド代表ではポジション争いが激しくなっている。ここ数週間は、ウィーグマンがポッターの好調を無視できないのは確かだという空気があった。新シーズンのチェルシーで20歳のMFとしてレギュラーの先発に定着している選手だ。一方のエリカ・パーキンソンは、ノースカロライナ・カレッジでアメリカでの生活に有望なスタートを切っており、4月のメンバーには入ったものの6月には選ばれなかった中で、再招集に向けてアピールを続けていた。

    この2人の若手はいずれもメンバー入りを果たした。その結果、中盤と前線では何人かを外さざるを得ず、落選したのはケリーとトゥーンとなった。

  • Khiara Keating Liverpool Women 2026-27Getty Images

    キーティングが復帰、さらに注目選手たちが選外に

    その他の主な不在者にはロッテ・ウベン＝モイとテイラー・ハインズが含まれる。アーセナルのこの2人のDFは、ともに開幕から最初の5試合で出場が1試合にとどまっている。週末のマンチェスター・シティ戦でベンチから負傷復帰を果たしたニアム・チャールズはDF陣に名を連ね、リヴァプールのCBグレース・フィスクにも枠が与えられている。

    一方で、ここ数週間は負傷に苦しんでいたアギー・ビーバー＝ジョーンズは選外となった。日曜日のアーセナル戦でチェルシーが勝利した試合でも、出場は10分間のみに終わっていた。エリー・ローバックも夏に肩の手術を受けて以降、今季はまだプレーしておらず、GK陣のその枠には、夏にリヴァプールへ移籍した後、再び定期的な出場機会を得ているキアラ・キーティングが入っている。

  • イングランド代表メンバー一覧

    GK：ハンナ・ハンプトン（チェルシー）、キアラ・キーティング（リヴァプール）、アンナ・ムーアハウス（オーランド・プライド）

    DF：ルーシー・ブロンズ（チェルシー）、ジェス・カーター（ゴッサム）、ニアム・チャールズ（チェルシー）、グレース・フィスク（リヴァプール）、アレックス・グリーンウッド（マンチェスター・シティ）、マヤ・ル・ティシエ（マンチェスター・ユナイテッド）、エスメ・モーガン（ワシントン・スピリット）、リア・ウィリアムソン（アーセナル）

    MF：ローラ・ブラインドキルデ・ブラウン（マンチェスター・シティ）、ルシア・ケンドール（アストン・ヴィラ）、エリカ・パーキンソン（ノースカロライナ・カレッジ）、レクシー・ポッター（チェルシー）、ジョージア・スタンウェイ（バイエルン・ミュンヘン）、キーラ・ウォルシュ（チェルシー）

    FW：フレヤ・ゴッドフリー（ロンドン・シティ・ライオネセス）、ローレン・ヘンプ（マンチェスター・シティ）、ローレン・ジェームズ（チェルシー）、ベス・ミード（アーセナル）、ジェス・パーク（マンチェスター・ユナイテッド）、アレッシア・ルッソ（アーセナル）

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  • Lauren James Sarina Wiegman England Women 2024Getty Images

    イングランド、ギリシャ戦へ。懸かるのはワールドカップ出場権だ

    スペインと同組の厳しいグループで唯一の自動出場枠を確保できなかったイングランドは、女子ワールドカップ予選プレーオフ第1戦のためギリシャのクレタ島へ向かい、10月9日金曜日にイラクリオンのパンクリティオ・スタジアムでギリシャと対戦する。第2戦はその後、10月13日火曜日にレスター・シティのキング・パワー・スタジアムで行われる。イングランドはこの対戦を勝ち上がる大本命であり、相手はFIFA女子世界ランキング59位のチームだ。

    勝てば、イングランドが2027年女子ワールドカップ出場権獲得のために戦うべき対戦は、スロバキアまたはウクライナとのもう1カードとなる。この場合もイングランドが勝ち抜くと見られている。とりわけ、その対戦の本命であるウクライナには、ワールドカップ予選グループステージですでに2度勝っているためだ。スロバキアはFIFA女子世界ランキングでさらに約20順位低く、主要大会への出場経験もない。

    オランダ、スウェーデン、イタリア、ノルウェーも予選突破を強いられている欧州の強豪国の一つであり、スペイン、デンマーク、フランス、ドイツはUEFAに与えられた唯一の自動出場枠を確保した。

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