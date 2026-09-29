ケリーとトゥーンの不在が最も大きな話題となっている。両者は2022年の欧州選手権優勝以降、イングランドのチームで主力を担ってきたからだ。ただ、ケリーはアーセナルの新シーズン最初の5試合で先発は1試合のみ。トゥーンも今月序盤にアーセナルがマンチェスター・ユナイテッドと1-1で引き分けた試合ではベンチスタートだった。とはいえ、マンチェスター・ユナイテッドの背番号7は4日後に先発へ復帰し、シェフィールド・ユナイテッドとのリーグカップ勝利で1ゴール1アシストを記録。さらに日曜のウェストハム戦での2-1の勝利でも先発している。

とはいえ、このイングランド代表ではポジション争いが激しくなっている。ここ数週間は、ウィーグマンがポッターの好調を無視できないのは確かだという空気があった。新シーズンのチェルシーで20歳のMFとしてレギュラーの先発に定着している選手だ。一方のエリカ・パーキンソンは、ノースカロライナ・カレッジでアメリカでの生活に有望なスタートを切っており、4月のメンバーには入ったものの6月には選ばれなかった中で、再招集に向けてアピールを続けていた。

この2人の若手はいずれもメンバー入りを果たした。その結果、中盤と前線では何人かを外さざるを得ず、落選したのはケリーとトゥーンとなった。