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Patrick Kluivert [Exclusive interview] - حوار خاص مع باتريك كلويفرتKooora.com

翻訳者：

クロイフェルトが『クーワラ』のインタビューで語った。モロッコ対セネガル戦の決勝は「奇妙」だった。マルムシュはバルセロナにとって素晴らしい補強だ。では、なぜサラーは加入しないのか？

P. Kluivert
バルセロナ 対 レアル・マドリー
バルセロナ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
モハメド・サラー
オマル・マーモウシュ
セネガル 対 モロッコ
セネガル
モロッコ
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オランダ 対 日本
オランダ
日本
フランス 対 セネガル
フランス
ハリー・ケイン
リオネル・メッシ
クリスティアーノ・ロナウド
バイエルン 対 パリ・サンジェルマン
バイエルン
パリ・サンジェルマン
チャンピオンズ リーグ
オランダ
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モロッコ
サウジアラビア
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フランス
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アルゼンチン
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オランダはW杯準々決勝に進出する。だがこれまで優勝できなかったのは「大きな謎」だ。

優勝候補はフランス、得点王はハリー・ケインと予想。

ハムザ・アブドゥルカリームにはまだ時間が必要だ。サラーはもっと尊敬されるべきだ。

メッシはロナウドより優れている。これが私のリーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの優勝予想だ。

サウジリーグは私と息子たちにとって特別なチャンスだ。

サッカー界にはゴールやタイトルだけでは語れない選手がいる。世代を超え記憶される存在だ。オランダのレジェンド、パトリック・クライファートもその一人。アムステルダムからバルセロナへ、そして世界中の指導者としての経験へ。彼は常に歴史に名を刻んできた。

アヤックス時代には若くしてチャンピオンズリーグ制覇を達成し、バルセロナ移籍後も2000年代初頭にクラブ屈指の得点王となった。 オランダ代表でも中心だったが、世界タイトルには届かなかった世代の象徴でもある。

現役を引退すると、指導者の道へ。 ルイ・ファン・ハールとともにオランダ代表、シードルフとともにカメルーン代表を率い、インドネシア代表監督も務めるなど、多彩な経験を積んだ。そのキャリアは、サッカーへの情熱と、経験を次世代に伝えたいという願いを示している。

本独占インタビューでは、クライフが『クーワラ』に自身の記憶と現状への見解を語る。指導者としての野心、アラブ地域での仕事への姿勢、2026年ワールドカップの優勝候補とオランダ代表の現状についても独自の分析を示す。

また、古巣バルセロナへの本音や欧州制覇から遠ざかる理由、モハメド・サラーやオマール・マルムシュら現役スターの評価、サッカーの比較、議論を呼んだデリケートな問題への見解も明かした。以下、インタビュー全文である。

  • インドネシア、アドナ・スポル、そしてルイ・ファン・ハール監督率いるオランダ代表を指導してきました。次のステップは何ですか？また、サウジアラビアリーグなどアラブのクラブや代表チームを率いることについて、どう思いますか？

    今回のトレーニングキャンプは最高だった。アドナは選手選考やフォーメーション構築で優れた仕事をした。トルコでの経験は素晴らしく、強豪チーム相手に好結果を残せたのは特筆すべきことだ。 ガラタサライ、ベシクタシュ、フェネルバフチェといった強豪と引き分け以上だったのは、アドナ・スポルにとって大きな収穫です。

    インドネシア代表を率いた経験も有意義でした。W杯出場は叶いませんでしたが、 もっと長くチームを率い、戦術を浸透させたかった。結果は出なかったが、FIFAランキング58位のサウジアラビア、59位のイラクに敗れたとはいえ、内容は悪くなかった。

    サウジアラビアリーグはどの監督にとっても魅力的な機会で、多くのトップ選手が移籍しています。機会があれば、私もオファーを検討します。

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  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    お子さんがサウジアラビアリーグからオファーを受けたら、移籍を承諾しますか？

    シェーンはまだ若く、バルセロナと契約したばかりの18歳なので、今はまだ早いかもしれません。 一方、ジャスティンとルーベンには近い将来、サウジリーグも選択肢の一つになるかもしれない。機会があれば、彼らにとって大きなチャンスだ。多くの選手が移籍しているように、検討する価値はある。

  • 2026年ワールドカップの優勝候補の中で、オランダ代表はどの位置にあると思いますか？

    現在のオランダ代表は強力です。FIFAランキング6位で、所属クラブの実績からもベスト8に進む可能性は高いでしょう。

    アルゼンチン、ブラジル、スペイン、フランスなど強豪がそろうが、オランダも警戒すべきチームだ。少なくとも準々決勝には進出できると見ている。

  • ワールドカップの最有力候補は？

    1つの代表チームを選ぶのは難しいですが、アルゼンチン、フランス、ブラジルなど、強力なチームが数多くあります。それでも、フランスには勝算があると思います。

  • ワールドカップの得点王は誰になると思いますか？

    おそらくハリー・ケインだ。

  • オランダ代表はいつもワールドカップの優勝候補に挙げられるが、一度も優勝したことがない。なぜだろう？

    大きな大会では過去にもPK戦で苦戦することがありますが、最近の負傷者は残念です。それでも現在のオランダ代表は競争力があり、バランスの取れたチームだと思います。

    それでもなぜワールドカップで優勝できなかったのか、本当の理由は分かりません。常に優れた個人選手が揃い、とても強力なチームだからです。

  • 不運なのだろうか？

    運が悪かったのかもしれません。1998年準決勝ではブラジルにあと一歩のところまで迫りましたが、PK戦で敗れました。それでも、当時のオランダ代表は史上最強の一つだったと感じます。

  • あなたの世代と比べると、現在のオランダ代表にはスター選手が不足していると感じますか？

    私たちの世代と比べれば、そうかもしれません。しかし、サッカーは大きく変わりました。今のオランダ代表には大物選手が揃っていますが、私たちの時代にはデニス・ベルカンプやフランク・デ・ブール、ロナルド・デ・ブールがいました。時代が異なるので、比較は難しいですね。

  • FBL-WC-2014-MATCH59-NED-CRCAFP

    オランダ代表は通常、自国の監督を起用しています。この傾向についてどう思いますか？また、いつ代表監督を務めることになるでしょうか？

    オランダには優秀な監督が多くいるので、私たちはいつもオランダ人監督を選んでいます。これは自然なことです。将来、代表チームの監督を務めることにもとても前向きです。機会があれば、代表チームに貢献し、大きな成果を挙げたいです。それは私にとって大きな名誉です。

  • あなたはカメルーン代表のコーチングスタッフでした。2026年にモロッコが果たしたベスト4入りを、どのアフリカ代表が再現できると思いますか？

    モロッコは再び優勝できる。セネガル、コートジボワール、エジプトも強いが、一つ選ぶならセネガルだ。

  • ところで、2025年アフリカネイションズカップの決勝戦についてどう思いますか？

    決勝で起きたことは非常に奇妙だったと思います。試合終了後に優勝チームが変更され、モロッコが優勝となったのは、私から見ても奇妙な状況でした。

  • かつて所属したバルセロナについて。ラミン・ヤマルがいてもいなくても、彼らはエル・クラシコに勝てるでしょうか？

    バルセロナがエル・クラシコに勝つ。

  • 彼はリーガ・エスパニョーラで優勝できるだろうか？

    もちろん、エル・クラシコに勝てなくてもね。

  • バルセロナは11年間でリーグを何度も制しているのに、なぜチャンピオンズリーグでは優勝できないのか？

    ヨーロッパの他チームも高いレベルにある。バルセロナは魅力的なサッカーを見せるが、イングランド勢やバイエルンも成長している。昨季優勝したパリ・サンジェルマンも今季はバイエルンと並んで優勝候補だ。 両者の勝者がチャンピオンズリーグを制すると見込まれるが、私はPSGが2連覇すると予想する。

    リーガではバルサは familiar な相手と戦うが、CLでは異なるスタイルや強さを持つ選手と対戦する。だから、CLは別物だ。

  • しかしバルセロナは今シーズン、ラ・リーガのアトレティコ・マドリードに敗れ敗退した。

    両チームは互角で、よく知っている。アトレティコ・マドリードはホームで4-0、バルセロナは3-0で勝った。これがサッカーの妙だ。

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    バルセロナはセンターフォワードで苦戦しているのか？

    ロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスがいるので、大きな危機はないと思います。レヴァンドフスキの移籍の可能性はありますが、どうなるかは不明です。彼が移籍すれば、チームは新しいストライカーが必要になるでしょう。

  • あなたの息子、シェーンやハムザ・アブドゥル・カリームは、近いうちにトップチームでプレーする機会があるでしょうか？

    息子のシェーンは時にトップでプレーしますが、本質はウイングです。ハムザは純粋なストライカーですが、チームに馴染むには時間がかかります。来季のプレシーズンは、彼らがトップチームでプレーする機会を得る上で重要です。来季誰がトップチームに昇格するかは不明です。

  • もう一人のエジプト人スター、オマル・マルムシュもバルセロナへの移籍が噂されています。もし実現したら、どう思いますか？

    マルムシュは速く、技術があり、得点力も高い素晴らしい選手だ。私は彼を尊敬している。だが、マンチェスター・シティが簡単に放出すとは思えない。

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    ニューカッスルでプレミアリーグをプレーしたあなたなら、プレミアリーグのレジェンドであるモハメド・サラーがリヴァプールを去ることをどう思いますか？また、彼の移籍先としてどのクラブを見てみたいですか？

    モハメド・サラーはリヴァプールのレジェンドであり、象徴です。チームに多大な貢献をし、今も素晴らしいパフォーマンスを示し続けています。彼の功績は驚くべきもので、もっと尊敬されるべきです。 バルセロナへの移籍が実現するなら、挑戦する価値はあるでしょう。これほど大きなクラブで長く活躍したエジプト人選手は、彼以外にはいません。

  • 現在の選手で、自分に似ていると思う人はいますか？

    一概には言えません。フォワードはそれぞれ特徴が異なりますし、今の選手に私のようなタイプはいないと思います。

  • オランダ史上最高の選手は誰か？

    ヨハン・クライフ。

  • メッシとロナウド、どちらが優れているか？

    どちらも素晴らしいですが、一人を選ぶならメッシです。

  • ハーランドか、ムバッピか、ケインか？

    ムバッピ。