クロイフェルトが『クーワラ』のインタビューで語った。モロッコ対セネガル戦の決勝は「奇妙」だった。マルムシュはバルセロナにとって素晴らしい補強だ。では、なぜサラーは加入しないのか？

オランダはW杯準々決勝に進出する。だがこれまで優勝できなかったのは「大きな謎」だ。

優勝候補はフランス、得点王はハリー・ケインと予想。

ハムザ・アブドゥルカリームにはまだ時間が必要だ。サラーはもっと尊敬されるべきだ。

メッシはロナウドより優れている。これが私のリーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの優勝予想だ。

サウジリーグは私と息子たちにとって特別なチャンスだ。

サッカー界にはゴールやタイトルだけでは語れない選手がいる。世代を超え記憶される存在だ。オランダのレジェンド、パトリック・クライファートもその一人。アムステルダムからバルセロナへ、そして世界中の指導者としての経験へ。彼は常に歴史に名を刻んできた。

アヤックス時代には若くしてチャンピオンズリーグ制覇を達成し、バルセロナ移籍後も2000年代初頭にクラブ屈指の得点王となった。 オランダ代表でも中心だったが、世界タイトルには届かなかった世代の象徴でもある。

現役を引退すると、指導者の道へ。 ルイ・ファン・ハールとともにオランダ代表、シードルフとともにカメルーン代表を率い、インドネシア代表監督も務めるなど、多彩な経験を積んだ。そのキャリアは、サッカーへの情熱と、経験を次世代に伝えたいという願いを示している。

本独占インタビューでは、クライフが『クーワラ』に自身の記憶と現状への見解を語る。指導者としての野心、アラブ地域での仕事への姿勢、2026年ワールドカップの優勝候補とオランダ代表の現状についても独自の分析を示す。

また、古巣バルセロナへの本音や欧州制覇から遠ざかる理由、モハメド・サラーやオマール・マルムシュら現役スターの評価、サッカーの比較、議論を呼んだデリケートな問題への見解も明かした。以下、インタビュー全文である。