ワールドカップに出場した、または現在出場中のインテル所属選手7人――彼に加え、マヌエル・アカンジ、ラウタロ・マルティネス、ハカン・チャルハノグル、 アンジェ＝ヨアン・ボニー、マーカス・トゥラム、退団したデンゼル・ダムフリーズ――この7人の中で、クロアチア代表MFペタル・スチッチは大会を通じて最も価値を示し、自信を強めた選手だ。 クリスティアーノ・ロナウド率いるポルトガルに敗れはしたが、昨年夏にディナモ・ザグレブから1500万ユーロで加入した2003年生まれの彼は、ダリッチ監督率いる代表でも明るい材料となり、複数の名門クラブから注目されている。