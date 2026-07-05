ワールドカップに出場した、または現在出場中のインテル所属選手7人――彼に加え、マヌエル・アカンジ、ラウタロ・マルティネス、ハカン・チャルハノグル、 アンジェ＝ヨアン・ボニー、マーカス・トゥラム、退団したデンゼル・ダムフリーズ――この7人の中で、クロアチア代表MFペタル・スチッチは大会を通じて最も価値を示し、自信を強めた選手だ。 クリスティアーノ・ロナウド率いるポルトガルに敗れはしたが、昨年夏にディナモ・ザグレブから1500万ユーロで加入した2003年生まれの彼は、ダリッチ監督率いる代表でも明るい材料となり、複数の名門クラブから注目されている。
翻訳者：
クロアチア発―インテル、W杯でスチッチの価値急騰。レアル・マドリードとプレミアリーグが注目し、インテルは5000万以上を要求。
レアル・マドリードとプレミアリーグが注目
イングランド戦でアシスト、ガーナ戦で得点、パナマ戦とポルトガル戦でも活躍したインテルMFスチッチ。クロアチア紙『ヴェチェルニ』は、ダリッチ監督にとって不可欠な存在だと絶賛した。 その価値は将来にこそ大きい。モドリッチの後継者候補として注目されるからだ。すでにレアル・マドリードやプレミアリーグの強豪もこのMFに注目している。
インテルが大量得点
『ヴェチェルニ』紙によると、インテルにとってペタル・スチッチは今後数シーズン、技術面でも経済面でも成果をもたらす投資になる見込みだ。 セリエA1年目は適応期ながら50試合4ゴール4アシストを記録。市場価値はすでに5000万ユーロを超え、6000万ユーロに迫る。 インテルとの契約は2030年6月までで、年俸は手取り150万ユーロ。
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