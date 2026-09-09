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クロアチア代表のスラベン・ビリッチ監督、スペイン代表戦とイングランド代表戦のネーションズリーグに向けて復帰するACミランのルカ・モドリッチを「無限」と称賛
ビリッチ、モドリッチが依然として「最高」と認める
モドリッチはまさに無限大だ。今日41歳の誕生日を迎えたこの中盤のマエストロは、ルベン・アモリム率いるミランの重要な一員であるだけでなく、クロアチア代表の変わらぬ鼓動でもあり続けている。最近のワールドカップを最後に、その伝説的な代表キャリアに幕を下ろすとの見方が広がっていたにもかかわらず、元レアル・マドリーの同選手はバトレニとともに歩み続けることを選んだ。
この決断は、選手本人と新監督スラベン・ビリッチの間で重要な話し合いが行われた末のものだ。「私はモドリッチと長い時間話した。ザダルで3時間話し、その後は彼を帰した。彼の役割を説明することは、ただの繰り返しになるだけだ。昨夜のユヴェントス戦を見ただろう。彼は今でもミランにとって最も重要な選手だ。私は単にフットボールのことだけを話しているのではない。彼は今でも最高だ……。説得はまったく必要なかった。彼は自分に合ったペースでプレーする。我々のためではなく、彼自身のためにね」と、『トゥットスポルト』が伝えたところによると、ビリッチは語った。
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41歳のマエストロを率いる
モドリッチのクオリティーに疑いの余地はない一方で、41歳の選手が複数の大会を戦う現実には、高度なマネジメント戦略が求められる。ビリッチは、高強度の4試合が組まれたインターナショナルブレイクの間に、主将を酷使するわけにはいかないことを十分に理解している。ビリッチは、モドリッチほどの年齢の選手をこれほど短い期間で起用するという、ロジスティクス上の課題について言及した。
「彼は4試合すべてには出場しない。ミランで維持しているのと同じように、本人と我々の双方に合ったリズムに従う必要がある。彼を尊重しなければならない。それが全員にとって最善の解決策だからだ」と指揮官は説明した。
リヴァコヴィッチのバルセロナ移籍を支持
ビリッチによる初のメンバー発表はクロアチアにとって大きな変化を示すものとなったが、ルカ・モドリッチやマテオ・コバチッチといった見慣れた顔ぶれの存在が重要な継続性をもたらしている。メンバーにはヨシュコ・グバルディオルやドミニク・リバコビッチといった注目選手の名も含まれており、後者は最近バルセロナへの移籍を決めた。ビリッチはこのGKの状況についてコメントし、今季はまだ出場していないものの、カタルーニャへの移籍はクロアチアサッカーにとって歴史的な偉業だと述べた。
「バルセロナに行くなら、誰に対しても自分を正当化する必要はない。これほど大きなクラブでプレーしたクロアチア人GKはこれまでいない。一方で、プレーしなければならない。彼はプレーしないには若すぎる。代表では大きな信頼を勝ち取っているし、ジローナでプレーしていなかった時期もすでにあったが、それでも代表では素晴らしいパフォーマンスを見せていた。彼にとってはプレーする方がいい。リバコビッチはリバコビッチだが、プレーできればそれが望ましい」とビリッチは述べた。
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ネーションズリーグの課題
今後のインターナショナルブレークは、欧州屈指の強豪国との対戦を控えるクロアチアにとって大きな試練となる。クロアチア代表は9月26日に敵地でチェコ代表との初戦に臨み、その後9月29日には世界王者かつ欧州王者のスペイン代表との厳しいアウェー戦を戦う。日程は10月3日にリエカで行われるイングランド代表とのホームゲーム、そして10月6日にスプリトで行われるスペイン代表との再戦で締めくくられる。ビリッチが編成したスカッドの層の厚さが試される、厳しい連戦である。
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