ビリッチによる初のメンバー発表はクロアチアにとって大きな変化を示すものとなったが、ルカ・モドリッチやマテオ・コバチッチといった見慣れた顔ぶれの存在が重要な継続性をもたらしている。メンバーにはヨシュコ・グバルディオルやドミニク・リバコビッチといった注目選手の名も含まれており、後者は最近バルセロナへの移籍を決めた。ビリッチはこのGKの状況についてコメントし、今季はまだ出場していないものの、カタルーニャへの移籍はクロアチアサッカーにとって歴史的な偉業だと述べた。

「バルセロナに行くなら、誰に対しても自分を正当化する必要はない。これほど大きなクラブでプレーしたクロアチア人GKはこれまでいない。一方で、プレーしなければならない。彼はプレーしないには若すぎる。代表では大きな信頼を勝ち取っているし、ジローナでプレーしていなかった時期もすでにあったが、それでも代表では素晴らしいパフォーマンスを見せていた。彼にとってはプレーする方がいい。リバコビッチはリバコビッチだが、プレーできればそれが望ましい」とビリッチは述べた。