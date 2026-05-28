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クロアチア代表のイヴァン・ペリシッチとルカ・モドリッチはクラブでのライバル関係を忘れ、「大きな家族」としてワールドカップ制覇を目指す。
クロアチアは国際スポーツ界で実力以上の活躍を見せている
人口400万人未満ながら、クロアチアは世界のスポーツ舞台で常に実力以上の活躍を見せる。サッカーでは1998年W杯デビュー以来、主要大会を欠場したのはわずか2回だ。
初出場した1998年大会ではダヴォル・スケル率いるチームが3位に入り、2022年大会でも銅メダルを獲得。その4年前には決勝に進出し、フランスに敗れたものの、ルカ・モドリッチがバロンドールに輝いた。
決勝ではキリアン・エムバペ率いるフランスが圧倒したが、ルカ・モドリッチはクラブでレアル・マドリードで活躍し、その年のバロンドールに輝いた。
現在ACミランでプレーするモドリッチは、2026年、40歳にして再び舞台に立つ。彼はA代表100試合以上を記録する最新W杯代表4人の1人だ。
2011年デビューのペリシッチも100キャップに達し、エールディヴィジ王者PSVでクラブでもタイトルを獲得し続けている。彼は長年にわたり、国内や欧州の舞台で多くの同胞と対戦してきた。
- MACKAGE
クロアチアは依然として「家族のような」雰囲気を保っている。
こうした試合では友情は一時的に棚上げされるものの、クロアチアがひとつの旗の下に団結する時、決して分断は生じない。その精神と一体感こそが、常識を覆し、予想を裏切る結果をもたらしてきた。
今夏、北米でもその精神を示すつもりだ。 多くの実績を挙げながらも代表選出を誇りに思う理由を問われたペリシッチは、MACKAGEとのコラボレーションでGOALに語った。「私たちは大きな家族です。異なるクラブでプレーしていても、歴史的な瞬間に集まれるのは言葉にできないほど特別です。」
ピッチの上でも外でも、スタイルは大切。
どの大会でも、クロアチアを無視することはできない。彼らは世界屈指の象徴的なユニフォームを持ち、MACKAGEはそれを受けてワールドカップのカプセルコレクションを作った。
プレーでもファッションでもスタイルは重要だと語るペリシッチは「スタイルとは、快適さ、自信、エレガンスを自分らしくバランスさせることだ」と語る。
「MACKAGEとのパートナーシップは2025年に始まり、2026年にはチームの公式オフフィールドパートナーとなりました。私たちの文化と価値観を理解し、職人技と品質を重んじるブランドと協力できることを誇りに思います。
「このコレクションは、ラグジュアリーな職人技と汎用性・機能性を兼備しています。私たちアスリートにとってそれは重要です。ダルマチア犬やチェック柄など、クロアチアの要素がさりげなく散りばめられており、故郷を感じることもできます。」
- MACKAGE
クロアチアの試合日程：ワールドカップ・グループステージの対戦相手+
クロアチア代表チームの公式オフフィールドウェアサプライヤーであるMACKAGEは、人口400万人未満ながら世界トップレベルを維持する国と、職人技で世界的に評価されるブランドという、集中力と技術で鍛えられた二つの力に共通点を見出します。 クロアチアサッカーの伝統は、規律と厳格さ、卓越性への追求で支えられています。それはMACKAGEがデザインと製造で大切にする原則と重なります。その精神は、ブランドの指針「AESTHETICS THAT PROTECT（守る美学）」に表れています。
シーズンや性別を問わず楽しめる本カプセルコレクションは、赤・白・ネイビーの国旗カラーで伝統を表現。アウター、ニット、ポロシャツ、ボトムスを揃え、取り外し可能なビブやフードで汎用性を高めています。
クロアチア代表は6月17日、テキサス州でイングランドと対戦し、2026年ワールドカップをスタートさせます。グループLの残り2試合ではパナマとガーナと戦い、余裕と自信を持って決勝トーナメント進出を目指します。