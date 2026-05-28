人口400万人未満ながら、クロアチアは世界のスポーツ舞台で常に実力以上の活躍を見せる。サッカーでは1998年W杯デビュー以来、主要大会を欠場したのはわずか2回だ。

初出場した1998年大会ではダヴォル・スケル率いるチームが3位に入り、2022年大会でも銅メダルを獲得。その4年前には決勝に進出し、フランスに敗れたものの、ルカ・モドリッチがバロンドールに輝いた。

決勝ではキリアン・エムバペ率いるフランスが圧倒したが、ルカ・モドリッチはクラブでレアル・マドリードで活躍し、その年のバロンドールに輝いた。

現在ACミランでプレーするモドリッチは、2026年、40歳にして再び舞台に立つ。彼はA代表100試合以上を記録する最新W杯代表4人の1人だ。

2011年デビューのペリシッチも100キャップに達し、エールディヴィジ王者PSVでクラブでもタイトルを獲得し続けている。彼は長年にわたり、国内や欧州の舞台で多くの同胞と対戦してきた。