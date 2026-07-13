ワールドカップで決勝と準決勝に進出した前監督の後任を務めるのは容易ではない。クスティッチ氏は引き継ぎの難しさを認めつつ、新監督への全面的な信頼を表明した。プレミアリーグやトルコ・スーパーリーグなど欧州主要リーグでの豊富な経験を持つビリッチ氏の経歴が、クロアチアサッカー連盟の決定を後押しした。

「在任中に素晴らしい成果を上げたズラトコに感謝したい。今回のW杯で代表監督としての時代を締めくくるという彼の決断も尊重する」とクスティッチは述べた。「ズラトコの後を継ぐのは容易ではないが、スラヴェンこそ適任だと確信している。 彼は名高い元代表選手であり、指導者・監督としての経験も豊富だ。選手、ファン、国民の支持も得ている確信がある。スラヴェンに心からの歓迎を伝えたい。連盟は彼の活動を全面的に支援し、成功を祈っている。」