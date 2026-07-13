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クロアチア代表がスラヴェン・ビリッチ監督の復帰を正式発表した。元ウェストハム監督は2年間のブランクを終えた。
第2の時代の幕開け
マリヤン・クスティッチ会長の提案を受け、連盟執行委員会はビリッチ氏を新監督に満場一致で任命した。これは国際舞台で時代を象徴する成功を収めた後、監督を退任したダリッチ氏の後任決定である。
ビリッチ氏は2006～2012年に代表を率いたクロアチアサッカー界のレジェンドで、クラブチームでの指導を経て復帰する。HNS専門家委員会も、代表文化への理解が深い彼を理想的な後任と判断し、任命を支持した。
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国民的シンボルの入れ替え
ワールドカップで決勝と準決勝に進出した前監督の後任を務めるのは容易ではない。クスティッチ氏は引き継ぎの難しさを認めつつ、新監督への全面的な信頼を表明した。プレミアリーグやトルコ・スーパーリーグなど欧州主要リーグでの豊富な経験を持つビリッチ氏の経歴が、クロアチアサッカー連盟の決定を後押しした。
「在任中に素晴らしい成果を上げたズラトコに感謝したい。今回のW杯で代表監督としての時代を締めくくるという彼の決断も尊重する」とクスティッチは述べた。「ズラトコの後を継ぐのは容易ではないが、スラヴェンこそ適任だと確信している。 彼は名高い元代表選手であり、指導者・監督としての経験も豊富だ。選手、ファン、国民の支持も得ている確信がある。スラヴェンに心からの歓迎を伝えたい。連盟は彼の活動を全面的に支援し、成功を祈っている。」
ビリッチ、古巣復帰を語る
ビリッチにとって、自国代表を再び率いる機会は断れなかった。長期間現場を離れていても、元ウェスト・ブロムウィッチとベシクタシュの監督は、クロアチア代表監督としての厳しい注目にも対応できると断言している。
「クロアチア代表を再び率いる機会を与えてくださったクスティッチ会長や連盟の指導部、そして期待を寄せてくださる皆さんに感謝したい。クロアチアの監督としてこれ以上の名誉はない」とビリッチは語った。 「ズラトコ・ダリッチ監督が築いた成果を受け継ぐ重圧は理解している。だが、クロアチア代表を率いる者は皆、その覚悟が必要だ。我々は代表チームとともに生き、呼吸する国だからだ。」
- AFP
エリートステータスの維持
ベリッチ監督の当面の課題は、ベテラン選手がキャリア終盤を迎えてもクロアチア代表が世界トップレベルを維持することだ。彼は手元の選手層と、今後の予選でチームを鼓舞する自身の能力に依然として楽観的だ。
「私は手元の選手たちを信頼している。クロアチアをサッカー界のエリートに留めるエネルギーと決意をもたらすのが私の責任だ」とビリッチ監督は付け加えた。「この挑戦にワクワクしているし、準備は万端だ。2006年より成熟し経験も積んだが、クロアチアを力強く、恐れを知らず、成功に導きたいという情熱は変わらない。」
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