クロアチアはポルトガル戦での物議を醸したワールドカップ敗退を受け、「技術の乱用」を理由にFIFAに抗議した。

HNSの正式抗議は、VARの手順と権限の範囲を超えたかどうかを問題視している。HNSは「明白かつ明らかな誤審」の基準は満たされておらず、VARの中断が公正な試合の流れを損なったと主張している。

HNS広報のトミスラフ・パチャク氏はRTLダナスにこう語った。「クロアチアサッカー協会はFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に書簡を送り、ポルトガル戦への深い失望と異議を表明した。これは審判の判定そのものへの異議ではない。どの試合の後でも判定は議論になるからだ。むしろ、判定に至ったプロセスへの異議である。

まず、ポルトガルのPKではVARプロトコルが誤って適用され、主審が映像を確認すべきではなかった。さらに、グアルディオラの同点弾では、マタノヴィッチの「存在しない」プレーを理由にパシャリッチがオフサイドと判定された。これはルールにも精神にも反し、センサーの誤作動によるものだ。

これはサッカーで歓迎されるべき技術の乱用であり、FIFA、チーム、ファンにとって有益ではない。この書簡がファンや選手たちの痛みや失望を和らげるものではないと理解しているが、FIFAに警告し、すべての判定について詳細な説明を求めることが重要だと信じている。」