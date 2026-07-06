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クロアチアはポルトガル戦での物議を醸したワールドカップ敗退を受け、「技術の乱用」を理由にFIFAに抗議した。
VAR介入への抗議
クロアチアのワールドカップは、最も苦い形で終わった。ポルトガルに2-1で敗れ、国民は判定に衝撃を受けた。試合後、クロアチアサッカー協会（HNS）はFIFAに「テクノロジーの乱用」で決勝トーナメント進出を奪われたと正式抗議した。
問題となっているのは、ロスタイムの最後の数秒にヨスコ・グヴァルディオルのゴールが取り消された場面だ。この得点は当初認められたが、VARによる長い検証の末、エスペン・エスカス主審は試合球のデータに基づくオフサイド判定で取り消しを決断した。
FIFAは通常、審判団を支持するが、今回の批判を受けVARの判断を擁護する立場に立たされた。
- AFP
人々の心を痛めた「ハートビート・グラフィック」
テレビのリプレイでは有効なゴールに見えたが、アディダス「トリオンダ」ボール内蔵のFIFAテクノロジーがイゴール・マタノヴィッチの髪の毛の微細な接触を検知。オフサイド判定が覆った。
FIFAは声明で「ボール内蔵のIMUセンサーがわずかな接触も検知し、放送では『ハートビート・グラフィック』として表示される。このデータで審判は迅速かつ正確に判定できる」と説明した。
一方、クロアチア側は「明確かつ明白」というVARの精神に反し、ファンや選手がリアルタイムで確認できないデータに依存していると反論。クロアチアサッカー協会（HNS）は、68分にクリスティアーノ・ロナウドのPKでポルトガルが同点にした判定も批判した。
HNSは規制の透明性を求めている
HNSの正式抗議は、VARの手順と権限の範囲を超えたかどうかを問題視している。HNSは「明白かつ明らかな誤審」の基準は満たされておらず、VARの中断が公正な試合の流れを損なったと主張している。
HNS広報のトミスラフ・パチャク氏はRTLダナスにこう語った。「クロアチアサッカー協会はFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に書簡を送り、ポルトガル戦への深い失望と異議を表明した。これは審判の判定そのものへの異議ではない。どの試合の後でも判定は議論になるからだ。むしろ、判定に至ったプロセスへの異議である。
まず、ポルトガルのPKではVARプロトコルが誤って適用され、主審が映像を確認すべきではなかった。さらに、グアルディオラの同点弾では、マタノヴィッチの「存在しない」プレーを理由にパシャリッチがオフサイドと判定された。これはルールにも精神にも反し、センサーの誤作動によるものだ。
これはサッカーで歓迎されるべき技術の乱用であり、FIFA、チーム、ファンにとって有益ではない。この書簡がファンや選手たちの痛みや失望を和らげるものではないと理解しているが、FIFAに警告し、すべての判定について詳細な説明を求めることが重要だと信じている。」
- Getty Images
モドリッチが二重基準を痛烈に批判
ルカ・モドリッチ主将は、世界最大の舞台でのテクノロジー導入に不満を表明した。レアル・マドリードのベテランは、強豪国と小国でルールの適用が一貫していないと指摘した。
ミックスゾーンで記者団に語り、彼は「二重基準」と称する不公平さを厳しく批判し、重要な場面でテクノロジーが自チームに不利に働くと強調した。
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