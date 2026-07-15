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クロアチアのW杯敗退を受け、ルカ・モドリッチがACミランでの去就を決断
契約交渉でアモリムが要となる
『スカイ・スポーツ・イタリア』によると、ACミラン首脳陣の粘り強い働きかけが実を結んだ。クラブ幹部は新監督ルーベン・アモリム氏と共に、このベテランがロンバルディアでのプロジェクトに不可欠だと説得し続けてきた。アモリム氏は、中盤再構築をこのクロアチア人選手に主導してほしいと公言していた。
モドリッチは、同胞ズヴォニミル・ボバンが活躍した時代にミランファンとして育ち、クラブへの愛着を隠さなかった。6月30日に前契約が満了したが、その愛情とアモリム新体制でプレーできる魅力が、少なくとももう1年残留する決め手となった。
- AFP
オーストラリアツアーが目前に迫っている
バロンドール受賞者は現在休暇中だが、数日以内にこの提案を承認すると見込まれる。合意が成立すれば、すぐにプレシーズン準備のためチームメイトと合流できる。計画通りに進めば、クラブのオーストラリア遠征にも同行する。
オーストラリア遠征は7月26日に始まり、新体制に慣れる絶好の機会となる。 2026-27シーズンのセリエAを戦うミランにとって、経験豊富な選手が遠征に参加することは、商業面でもスポーツ面でも大きな後押しとなる。クラブは5位に終わりヨーロッパリーグ出場権にとどまった昨季の失望を挽回したい。
40歳にして比類なき長寿
9月に41歳になるモドリッチは、中盤で衰えを知らない身体能力を発揮している。昨季はミランで37試合に出場し、年齢を感じさせない耐久力を示した。
2ゴール3アシストをマークし、総出場時間は2864分。5月の頬骨骨折で数試合を欠場しなければ、数字はさらに伸びていた。 試合のペースを操る力は今もトップクラスで、13年間レアル・マドリードで伝説的な活躍をし、チャンピオンズリーグ6回を含む多数のタイトルを獲得した経験を持つ。2025年7月にフリーでミランに加入した彼の存在は、クラブがリーダーシップを求めている証拠であり、1年の契約延長は妥当な判断だ。
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ワールドカップの傷を癒やし、ミランの復活
モドリッチは現在、ポルトガルに1-2で敗れクロアチアがW杯ベスト32で敗退した傷を癒やしている。これは2018年の決勝進出や2022年の3位入賞へとチームを導いた彼の歴史的な功績とは対照的だ。 新シーズンを控え、ベテランMFは自身の経験を活かし、ACミランの栄光を取り戻し、ロッソネリを再び頂点へ導くことを目指す。
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