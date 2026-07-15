9月に41歳になるモドリッチは、中盤で衰えを知らない身体能力を発揮している。昨季はミランで37試合に出場し、年齢を感じさせない耐久力を示した。

2ゴール3アシストをマークし、総出場時間は2864分。5月の頬骨骨折で数試合を欠場しなければ、数字はさらに伸びていた。 試合のペースを操る力は今もトップクラスで、13年間レアル・マドリードで伝説的な活躍をし、チャンピオンズリーグ6回を含む多数のタイトルを獲得した経験を持つ。2025年7月にフリーでミランに加入した彼の存在は、クラブがリーダーシップを求めている証拠であり、1年の契約延長は妥当な判断だ。