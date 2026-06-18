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クロアチアとのスリリングなワールドカップ勝利後、リオ・ファーディナンドがイングランド代表の「唯一の真に世界クラスの選手」を指摘した。
フェルディナンドがイングランドの唯一無二のスーパースターを挙げる。
プレミアリーグ優勝やチャンピオンズリーグ決勝進出を経験した選手が多いにもかかわらず、フェルディナンドはキャプテンのハリー・ケインだけが真のトップクラスだと語る。YouTubeチャンネルで元イングランド代表DFは、ワールドカップ制覇を狙うトゥヘル率いるチームについて、そう評価した。
プレミアリーグ6回制覇の経験を持つ元イングランド代表フェルディナンドは「現在、真に世界クラスなのはハリー・ケインだけだ」と断言した。「他の選手もそのレベルに近づいているが、チーム内で確固たる世界クラスなのは彼だけだ。頂点に君臨し続ける選手を探しているなら、代表で彼以上の存在はいない」
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グループLの熱戦をケインが先導した
イングランドは水曜日のワールドカップ初戦でクロアチアを4-2と下し、グループLの首位に立った。ケインは前半に2得点を挙げてイングランド代表のワールドカップ通算得点でリネカーと並んだ。クロアチアはバトゥリーナとムサのゴールで前半を2-2で折り返したが、後半にベリンガムとラッシュフォードが追加点を奪い、イングランドが勝利した。
後半はイングランドが試合を支配し、ジュード・ベリンガムとマーカス・ラッシュフォードのゴールで初戦を快勝した。この結果、イングランドは決勝トーナメント進出へ大きく前進し、ガーナ、パナマ戦に向けて優位に立った。
リネカーとシアラーが記録更新者に敬意を表した
バイエルン・ミュンヘンのストライカーを称賛したのはフェルディナンドだけではない。W杯得点記録をケインと並ぶライネカーも、代表32得点を挙げた彼を絶賛した。ライネカーは元トッテナム所属のこの選手を「イングランド代表史上最高のフォワード」と評した。
ポッドキャスト「The Rest is Football」でライネカーは「2桁得点クラブへようこそ。素晴らしいことだ。彼にはもう1大会必要だったかもしれないが、真剣に、ケインはイングランド史上最高のストライカーだ」と語った。 彼のオールラウンドなプレーが、他と一線を画す」
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イングランドのエリート選手をめぐる議論
アラン・シアラーもリネカーの意見に同意し、世界最高の選手たちと競争しながらもケインの得点への意欲は衰えていないと指摘した。シアラーは「ハリー・ケインはリオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドが次々と登場し、すぐにゴールを決めるのを目の当たりにしてきた。彼が君の記録を破るのは時間の問題だ」と語った。
フェルディナンドはケインが唯一無二だと主張する。一方で、デクラン・ライスやベリンガムを「世界クラス」と見る声もある。ライスはアーセナルをプレミアリーグ優勝とCL決勝へ導いた直後に大会に臨んだ。ベリンガムはレアル・マドリードで中心選手だ。それでもフェルディナンドにとって、ケインの安定感と継続性が世界サッカーの基準である。