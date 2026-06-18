アラン・シアラーもリネカーの意見に同意し、世界最高の選手たちと競争しながらもケインの得点への意欲は衰えていないと指摘した。シアラーは「ハリー・ケインはリオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドが次々と登場し、すぐにゴールを決めるのを目の当たりにしてきた。彼が君の記録を破るのは時間の問題だ」と語った。

フェルディナンドはケインが唯一無二だと主張する。一方で、デクラン・ライスやベリンガムを「世界クラス」と見る声もある。ライスはアーセナルをプレミアリーグ優勝とCL決勝へ導いた直後に大会に臨んだ。ベリンガムはレアル・マドリードで中心選手だ。それでもフェルディナンドにとって、ケインの安定感と継続性が世界サッカーの基準である。