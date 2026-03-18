U.S.クレモネーゼは、ダヴィデ・ニコラ氏をトップチームの監督職から解任したことを発表します。

当クラブは、ニコラ監督およびスタッフ陣がクレモナに赴任して以来、日々の業務において示してくれたプロ意識、献身、そして献身的な姿勢に対し、感謝の意を表します。

U.S.クレモネーゼは、マルコ・ジャンパオロ氏をトップチームの監督に任命したことを発表します。

20年にわたるキャリアでセリエA通算345試合を指揮してきたアブルッツォ出身の同監督は、カリアリ、シエナ、カターニア、チェゼーナ、エンポリ、サンプドリア、ミラン、トリノ、レッチェでの指揮経験を持ち、セリエA屈指の実力派監督の一人です。彼にとって、2014-15シーズンのセリエCでの経験を経て、再び「グリジョロッソ」に復帰することとなります。

クラブのオーナーおよび運営陣は、新監督を温かく迎え入れ、今後の活躍を祈念している。