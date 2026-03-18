クレモネーゼが危機回避に奔走している。リーグ戦残り9節で、4位から下から2番目の位置にいるレッチェとの勝ち点差はわずか3ポイントだ。ダヴィデ・ニコラ監督の任期が満了し、後任としてマルコ・ジャンパオロが復帰。後半戦わずか2ポイントにとどまるなど、危機的状況にある「グリジョロッシ」の救済に乗り出す。
クレモネーゼは残留を果たせるか？ 降格オッズでその行方をご確認ください。
クレモネーゼが危機回避に奔走している。リーグ戦残り9節で、4位から下から2番目の位置にいるレッチェとの勝ち点差はわずか3ポイントだ。ダヴィデ・ニコラ監督の任期が満了し、後任としてマルコ・ジャンパオロが復帰。後半戦わずか2ポイントにとどまるなど、危機的状況にある「グリジョロッシ」の救済に乗り出す。
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「ジャンパオロの新監督就任に向けた署名に先立ち、最終的な詳細が確定した。契約期間は1年半となる」とスカイ・スポーツが報じている。
つまり、数週間だけの契約ではなく、仮に降格したとしても2027年末まで共に戦うことになる。
ジャンパオロは2024/25シーズン、レッチェを率いて残留を果たした。最終節のラツィオ戦では、クーリバリのゴールによる1-0という劇的な勝利を収め、ディ・フランチェスコ率いるヴェネツィアを降格へと追い込んだ。そのディ・フランチェスコこそが、現在レッチェの指揮を執っており、ジャンパオロは彼とセリエA残留をかけて争うことになる。
U.S.クレモネーゼは、ダヴィデ・ニコラ氏をトップチームの監督職から解任したことを発表します。
当クラブは、ニコラ監督およびスタッフ陣がクレモナに赴任して以来、日々の業務において示してくれたプロ意識、献身、そして献身的な姿勢に対し、感謝の意を表します。
U.S.クレモネーゼは、マルコ・ジャンパオロ氏をトップチームの監督に任命したことを発表します。
20年にわたるキャリアでセリエA通算345試合を指揮してきたアブルッツォ出身の同監督は、カリアリ、シエナ、カターニア、チェゼーナ、エンポリ、サンプドリア、ミラン、トリノ、レッチェでの指揮経験を持ち、セリエA屈指の実力派監督の一人です。彼にとって、2014-15シーズンのセリエCでの経験を経て、再び「グリジョロッソ」に復帰することとなります。
クラブのオーナーおよび運営陣は、新監督を温かく迎え入れ、今後の活躍を祈念している。
一方、ダヴィデ・ニコラはインスタグラムの投稿で次のように綴っている。「本日をもって、セリエAのUSクレモネーゼを率いる私の道は幕を閉じます。
この厳しいシーズンにおいて、このチームを率いる機会を与えてくれたクラブに感謝したい。献身と強い責任感を持って取り組んだ、充実した道のりだった。
特に、選手たち、そしてクラブ内で専門性と情熱を持って活動してくださったすべての方々に感謝申し上げます。
シーズンを通して、深い愛着と敬意を持ってチームを支えてくれたクレモネーゼのサポーターの皆様に、心からの思いを捧げます。
共に力を合わせれば、目標を達成できたはずだという確信を持って、ここを去ります。
皆様、ありがとうございました。」