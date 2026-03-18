クレモネーゼ、公式発表：ニコラ監督が解任。ジャンパオロ監督との就任で合意、契約期間に関する新情報

U.S.クレモネーゼは、ダヴィデ・ニコラ氏をトップチームの監督職から解任したことを発表します。

当クラブは、ニコラ監督およびスタッフ陣がクレモナ着任以来、日々の業務において示してくれたプロ意識、献身、そして献身的な姿勢に対し、感謝の意を表します。