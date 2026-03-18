クレモネーゼが危機回避に奔走している。リーグ戦残り9節で、4位から下から数えて4番目の位置にいるレッチェとの勝ち点差は3に縮まっている。ダヴィデ・ニコラ監督の任期が満了となり、ここ数時間で後任としてマルコ・ジャンパオロの名前が浮上している。後半戦わずか2勝にとどまるなど、危機的状況にある「グリジョロッシ」を救うべく、彼が指揮を執ることになる見込みだ。
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クレモネーゼ、公式発表：ニコラ監督が解任。ジャンパオロ監督との就任で合意、契約期間に関する新情報
契約期間
「ジャンパオロの新監督就任に向けた最終調整が進められている。1年半の契約で口頭合意に達した」とスカイ・スポーツが報じている。つまり、数週間だけの契約ではなく、仮に降格したとしても2027年末まで共に歩むことになる。あとは公式発表を待つばかりだ。
ジャンパオロの最後の体験
ジャンパオロは2024/25シーズン、レッチェを率いて残留を果たした。最終節のラツィオ戦では、クーリバリのゴールによる1-0という劇的な勝利を収め、ディ・フランチェスコ率いるヴェネツィアを降格へと追い込んだ。そのディ・フランチェスコこそが、現在レッチェの指揮を執っており、ジャンパオロは彼とセリエA残留をかけて争うことになる。
公式発表
U.S.クレモネーゼは、ダヴィデ・ニコラ氏をトップチームの監督職から解任したことを発表します。
当クラブは、ニコラ監督およびスタッフ陣がクレモナ着任以来、日々の業務において示してくれたプロ意識、献身、そして献身的な姿勢に対し、感謝の意を表します。
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